Αμηχανία στο παλάτι του Ερντογάν: Αφησαν τη Φον ντερ Λάιεν χωρίς θέση

Διπλωματική αμηχανία, αλλά και σχόλια για το πώς αντιλαμβάνεται ορισμένα πράγματα ο Ταγίπ Ερντογάν, προκάλεσε ένα περιστατικό από την πολυαναμενόμενη επίσκεψη του πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ και της προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο παλάτι του τούρκου προέδρου στην Αγκυρα: το βίντεο είναι αδιάψευστος μάρτυρας για το πώς κανείς δεν είχε μεριμνήσει να έχει μια θέση για την πρόεδρο της Επιτροπής, ενώ οι δύο άνδρες έσπευσαν να πάρουν τη θέση τους στις εντυπωσιακές προεδρικές πολυθρόνες.

Η Φον ντερ Λάιεν δείχνει αμήχανη για το πού θα πρέπει να καθίσει. Στέκεται όρθια κοιτάζοντας τους δύο άνδρες, κάνει μια χειρονομία με το δεξί της χέρι και ακούγεται να λέει «εμ»…

Τελικά η γερμανίδα αξιωματούχος βολεύτηκε στον καναπέ, απέναντι από τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, Μεβλιούτ Τσαβούσογλου.

Κάποιοι είπαν ότι ήταν ζήτημα πρωτοκόλλου: ότι ο πρόεδρος της Τουρκίας κάθεται δίπλα στον «ομόλογό» του, πρόεδρο της ΕΕ. Ομως η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν βρέθηκε απέναντι από τον Τσαβούσογλου, που ως υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας έχει χαμηλότερη θέση, σύμφωνα με το τυπικό διπλωματικό πρωτόκολλο από την πρόεδρο της Κομισιόν.

«“Εμ” είναι ο νέος όρος για το “πώς δεν πρέπει να είναι η σχέση ΕΕ-Τουρκίας», σχολίασε στο Twitter ο ευρωβουλευτής των Πρασίνων της Γερμανίας, και πρόεδρος της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την Τουρκία, Σεργκέι Λαγκοντίνσκι, ο οποίος και ανήρτησε το σχετικό βίντεο.

"Ehm" is the new term for "that’s not how EU-Turkey relationship should be". #GiveHerASeat #EU #Turkey #womensrights pic.twitter.com/vGVFutDu0S

