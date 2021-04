ΕΕ προς Ερντογάν: Θα υπερασπιστούμε τα συμφέροντα Ελλάδας και Κύπρου

Σαφή θέση υπέρ της Αθήνας στο μεταναστευτικό καθώς και κατά των μονομερών ενεργειών της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας και της Κύπρου, πήρε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, μετά τη συνάντηση την οποία είχαν, μαζί με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναφερόμενη στο μεταναστευτικό που αποτέλεσε ένα από τα κύρια θέματα των συζητήσεων με τον πρόεδρο της Τουρκίας, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είπε ότι η δήλωση ΕΕ-Τουρκίας του 2016 παραμένει ισχυρή και πως οι Βρυξέλλες αναμένουν από την Τουρκία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνουν την πρόληψη παράνομων αναχωρήσεων καθώς και την επανεκκίνηση των επιστροφών από τα ελληνικά νησιά στην Τουρκία χωρίς καμία καθυστέρηση.

«Ηρθαμε στην Τουρκία για να δώσουμε μια ώθηση στις σχέσεις μας και απ’ αυτή την άποψη είχαμε μια ενδιαφέρουσα συνομιλία με τον πρόεδρο Ερντογάν», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής, δίνοντας το κλίμα της συνάντησης, κατά την οποία συζητήθηκαν σε βάθος τέσσερις τομείς θεμάτων, «στα οποία η ΕΕ και η Τουρκία θα έχουν αμοιβαίο όφελος αν συνεργαστούν».

Ο πρώτος τομέας είναι η ενίσχυση των οικονομικών δεσμών. Η ΕΕ είναι ο πρώτος εταίρος της Τουρκίας στις εξαγωγές και τις εισαγωγές, οι ευρωπαϊκές εταιρίες είναι σοβαρή πηγή επενδύσεων στην Τουρκία.

Ως προς την Τελωνειακή Ένωση, η πρόεδρος της Κομισιόν είπε ότι «για να ενισχύσουμε περαιτέρω το εμπόριο πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που αναμφίβολα έχουμε στην εφαρμογή της τελωνειακής ένωσης» και προσέθεσε ότι «θα εργαστούμε για να εκσυγχρονίσουμε το πλαίσιο της τελωνειακής ένωσης που είναι μοναδικό, με καινοτόμο τρόπο αλλά να ενισχύσουμε επίσης τη συνεργασία μας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα εστιάζοντας στην πράσινη και ψηφιακή μετάβαση».

Ως δεύτερο τομέα συζήτησης ανέφερε τον διάλογο υψηλού επιπέδου. Με πρώτο θέμα την κλιματική αλλαγή και τις συνέπειές της και τη δημόσια υγεία, σχετικά με την οποία συζήτησαν για την πρόοδο των εμβολιασμών, τις μεταλλάξεις αλλά και το ψηφιακό πιστοποιητικό.

Τρίτο αντικείμενο συζήτησης, σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν είναι η ανεύρεση τρόπων εκ μέρους της Κομισιόν για την ενίσχυση των επαφών μεταξύ των λαών και για την κινητικότητα. Σημείωσε δε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως το Erasmus+ και το Horizon που αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμα στο παρελθόν και όπως τόνισε «θέλουμε να τα επεκτείνουμε τα προσεχή χρόνια προς όφελος και των δύο».

We are aiming for an honest partnership.

A partnership between the EU & Turkey that enables us to strengthen what brings us together and address what divides us.

It is still the beginning of the road. The weeks and months ahead will show how far we can go on this road together. pic.twitter.com/Xe6ZHqP1IP

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 6, 2021