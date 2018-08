Αλλο (και άλλοι) οι Δύο και άλλο οι Οκτώ

Η ανάδειξη μέσω των έγκυρων Τimes της καταγγελίας για την τύχη των δύο τούρκων κομάντο που φιλοδοξούσαν να σκοτώσουν τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και μετά την αποτυχία του πραξικοπήματος κατέφυγαν στην Ελλάδα αιτούμενοι πολιτικό άσυλο, μπέρδεψε πολλούς στα ελληνικά μίντια.

«Μυστήριο με δύο από τους Οκτώ», έγραψαν πολλά sites. H περίπτωση όμως των Χαλίτ Τσετίν και Φατίχ Αρίκ, των δύο κομάντο της μονάδας «Υποβρύχια Επίθεση» (Su Alti Taarruz) ή αλλιώς «SAT» που πρωτοστάτησε στο πραξικόπημα κατά του Ερντογάν, διαφέρει από αυτή των οκτώ τούρκων αξιωματικών για τους οποίους έχει ήδη αποφανθεί η ελληνική Δικαιοσύνη τόσο για το ζήτημα της έκδοσής τους στην Τουρκία , όσο και για αυτό της χορήγησης ασύλου.

Οι δύο λοχίες, των οποίων η τύχη αγνοείται μετά την αποφυλάκισή τους λόγω παρέλευσης του 18μηνου, φέρονται να ήταν αυτοί που το βράδυ του πραξικοπήματος πήγαν στο ξενοδοχείο του τούρκου προέδρου στη Μαρμαρίδα για να τον εκτελέσουν (δείτε κάτω το βίντεο) και σήμερα στην Τουρκία θεωρούνται ως ο Νο 1 δημόσιος κίνδυνος.

VIDEO: CCTV footage of the attack on hotel Erdogan was staying at the night of attempted coup – @anadoluagency pic.twitter.com/ZLM6XWxCGF

— Conflict News (@Conflicts) July 18, 2016