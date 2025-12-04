131
Πληρωμές σε αγρότες: Αυξημένες κατά €600.000 σε σύγκριση με το 2024

Σύμφωνα με πηγές της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί από την αρχή του έτους έως και την 1η Δεκεμβρίου φθάνει στα 3,7 δισ. ευρώ

Protagon Team Protagon Team 4 Δεκεμβρίου 2025, 19:59
Τα ποσά που έχουν καταβληθεί στους αγρότες από 1/1/2025 έως 1/12/2025, υπενθυμίζουν πηγές της Αντιπροεδρίας της Κυβέρνησης, με βάση, μάλιστα, τα τελευταία, επικαιροποιημένα στοιχεία.

Αναλυτικά, μέχρι την 1η Δεκεμβρίου είχε καταβληθεί ποσό των 2,48 δισ. ευρώ, ενώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο θα καταβληθεί άλλο 1,2 δισ. ευρώ.

Το σύνολο ανέρχεται στα 3,7 δισ. ευρώ, 600.000 ευρώ περισσότερα από την ενίσχυση του 2024.

Τα στοιχεία με την κρατική ενίσχυση, ανά κωδικό, όπως κοινοποιήθηκαν, έχουν ως εξής:

Οι πληρωμές στους αγρότες από 1/1 έως 1/12 του 2025

Πληρωμές προς αγρότες:

Πληρωμές 2024: 3,1

Αναλυτικότερα:

Πληρωμές έως 24/11/2025:

Πληρωμές από 25/11 έως 1/12:

