Κανονικά στη Eurovision το Ισραήλ – Αποχωρούν τέσσερις χώρες

Το Ισραήλ θα μπορεί εάν το επιθυμεί να συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision που θα φιλοξενηθεί το 2026 στη Βιέννη, καθώς τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Eνωσης ψήφισαν υπέρ της υιοθέτησης νέων κανόνων που επιτρέπουν τη συμμετοχή σε όλες τις χώρες.

Τα μέλη της Eνωσης, που συνεδρίασαν στην έδρα της στη Γενεύη, ενέκριναν μια σειρά τροποποιήσεων του διαγωνισμού με στόχο «να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια και την ουδετερότητα» της εκδήλωσης, καθιστώντας έτσι νόμιμη τη συμμετοχή κάθε μέλους της που το επιθυμεί. Δεν διεξήχθη καμία πρόσθετη ψηφοφορία σχετική με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό του 2026.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 738 τάχθηκαν υπέρ της συμμετοχής της χώρας στον διαγωνισμό, έναντι 264 που ψήφισαν κατά. Από τα 1122 μέλη 120 δήλωσαν απόντες.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση, τέσσερις χώρες ανέφεραν ότι αποσύρουν τη συμμετοχή τους: η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Ισπανία και η Σλοβενία.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Ισπανίας RTVE ανακοίνωσε πως θα μποϊκοτάρει την Eurovision τον Μάιο του 2026, μετά την απόφαση των μελών της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης να επιτρέψει στο Ισραήλ να συνεχίσει να συμμετέχει στον διάσημο μουσικό διαγωνισμό. «Το RTVE ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ισπανίας από τον διαγωνισμό Eurovision μετά τις ψηφοφορίες που διεξήχθησαν κατά τη διάρκεια της 95ης Γενικής Συνέλευσης της EBU στη Γενεύη, που κατέληξαν στην παραμονή του Ισραήλ», επισήμανε η ισπανική τηλεόρασης σε δελτίο Τύπου.

Ούτε η Ολλανδία θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης το ολλανδικό τηλεοπτικό δίκτυο Avrotros, επικαλούμενο μια «ασυμβατότητα» των αξιών της με τη συμμετοχή του Ισραήλ. «Αφού ζύγισε όλες τις πλευρές, το Avrotros συμπεραίνει ότι υπό τις παρούσες συνθήκες η συμμετοχή δεν είναι συμβατή με τις θεμελιώδεις αξίες του οργανισμού μας», ανέφερε.

Η ιρλανδική δημόσια ραδιοτηλεόραση RTE ανακοίνωσε επίσης πως ούτε θα συμμετάσχει ούτε θα μεταδώσει τον διαγωνισμό. Οπως εξήγησε, η απόφαση αυτή ελήφθη «λόγω των τρομακτικών ανθρώπινων απωλειών στη Γάζα και της ανθρωπιστικής κρίσης που συνεχίζει να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τόσων αμάχων». Η RTE σημείωσε ότι «ανησυχεί βαθύτατα για τις στοχευμένες δολοφονίες δημοσιογράφων στη Γάζα (…) και για την επίμονη άρνηση (σ.σ.: των ισραηλινών αρχών) να επιτρέψουν την πρόσβαση διεθνών δημοσιογράφων» στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της σλοβενικής δημόσιας ραδιοτηλεόρασης RTV ότι ούτε εκείνη θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ χαιρετίζει την απόφαση

Η δημόσια ισραηλινή τηλεόραση KAN μετέδωσε ότι η χώρα θα συμμετάσχει στον διαγωνισμό του 2026.

Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ, σε μια πρώτη αντίδραση, χαιρέτισε την απόφαση της EBU, σημειώνοντας ότι το Ισραήλ «δικαιούται να εκπροσωπείται σε όλες τις σκηνές του κόσμου».

«Είμαι ευτυχής για το γεγονός ότι το Ισραήλ θα συμμετάσχει άλλη μια φορά στη Eurovision (…) και ελπίζω ότι αυτός ο διαγωνισμός θα παραμείνει μια εκδήλωση που προωθεί τον πολιτισμό, τη μουσική, τη φιλία μεταξύ των εθνών και τη διασυνοριακή πολιτιστική κατανόηση. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που υπερασπίστηκαν το δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει να συμβάλλει και να διαγωνίζεται στη Eurovision», ανέφερε στην ανακοίνωσή του.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News