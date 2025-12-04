Διχάζει το Αμβούργο η δωρεά για την ανέγερση νέου κτιρίου όπερας

Ο γερμανός δισεκατομμυριούχος Klaus-Michael Kühne προσφέρθηκε να πληρώσει 340 εκατ. ευρώ για την ανέγερση νέου λυρικού θεάτρου στο Αμβούργο και το τοπικό Κοινοβούλιο αποδέχθηκε τη γαλαντομία του. Η Corriere della Sera έγραψε ότι η νέα όπερα θα κοστίσει συνολικά πάνω από 500 εκατ. ευρώ και δεν είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεται το Αμβούργο αυτήν την ώρα, αφού υπάρχει ήδη εν λειτουργία το μοντέρνο οικοδόμημα της Φιλαρμονικής. Το σχέδιο για τη δεύτερη όπερα έχει εγκριθεί, πάντως, και το κτίσμα θα ανεγερθεί στις όχθες του Ελβα. Ο Kühne, συνεπώς, θα χρηματοδοτήσει τα 2/3 του συνολικού κόστους. Τα λεφτά είναι πολλά.

Η ουσία της είδησης, κατά το δημοσίευμα, βρίσκεται στο ότι «ένα τμήμα του πληθυσμού διαφωνεί», δηλαδή «οι 10.000 πολίτες που ζήτησαν την αναστολή του έργου». Από κοντά και μια «ομάδα αρχιτεκτόνων, ιστορικών και πολεοδόμων του Αμβούργου», η οποία «ζήτησε χρόνο ώστε να γίνει δημόσια συζήτηση σχετικά με τη σκοπιμότητα υλοποίησης ενός έργου που η πόλη δεν έχει πραγματική ανάγκη». Η όλη αντίδραση σχετίζεται με την ιστορία της οικογενείας Kühne, της οποίας ο πλούτος συνδέεται με τον ιστορικό ναζισμό. Η Corriere αναφέρθηκε σε «λεηλασίας περιουσιών εβραίων που πέθαναν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης».

Πατέρας του Kühne ήταν ο Alfred Kühne, «ο οποίος υπήρξε από τα πρώτα μέλη του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος». Τότε «απέκτησε ένα ιδιότυπο μονοπώλιο για την εταιρεία μεταφορών που είχε, την Kühne und Nagel, η οποία μπορούσε να μεταφέρει έπιπλα, πίνακες ζωγραφικής και άλλα αγαθά που απαλλοτριώθηκαν για λογαριασμό του Τρίτου Ράιχ από τους εβραίους ιδιοκτήτες τους στην κατεχόμενη Ευρώπη».

Και συνέχισε το δημοσίευμα: «Φυσικά οι Kühne δεν είναι η μόνη γερμανική δυναστεία ή εταιρεία που πλούτισε εκείνα τα χρόνια. Οι Quandt στην BMW και οι Faber-Castells στο εργοστάσιο Faber-Castell, για παράδειγμα, απασχολούσαν δωρεάν σκλάβους εργάτες που ήταν έγκειστοι σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ η Deutsche Bank, επωφελούμενη με υψηλό επιτόκιο, χρηματοδότησε την κατασκευή του στρατοπέδου Αουσβιτς-Μπίρκεναου».

Ολοι αυτοί έχουν επανορθώσει με κάποιον τρόπο, αναθέτοντας σε ανεξάρτητους ιστορικούς να ρίξουν φως στο σκοτεινό παρελθόν τους ή συνεισφέροντας σε αποζημιώσεις. «Ολοι, πλην του υιού Kühne, του οποίου η καθαρή περιουσία ανέρχεται σε 36 δισ. ευρώ. Η οικογένεια πληρώνει φόρους στην Ελβετία και ισχυρίζεται ότι τα οικογενειακά αρχεία καταστράφηκαν από τους βομβαρδισμούς των Συμμάχων».

Η Cornelia Herth, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδιακής Ενωσης Θυμάτων Ναζισμού, σημειώνει: «Η προέλευση της περιουσίας των Kühne έχει τις ρίζες της στην υλικοτεχνική υποστήριξη για την απαλλοτρίωση των περιουσιών των εβραίων. Η αποδοχή της ιδιοτελούς προστασίας τους [των Kühne] ισοδυναμεί με υποβάθμιση του Ολοκαυτώματος».

Επιπροσθέτως, κατέληξε η Corriere, «οι αντίπαλοι του έργου επισημαίνουν ότι η ίδια η τοποθεσία όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το νέο θέατρο κάποτε στέγαζε τις αποβάθρες από τις οποίες έφευγαν το 1904 τα γερμανικά στρατεύματα για τη Ναμίμπια, όπου διέπραξαν τη γενοκτονία των εθνοτικών ομάδων Χερέρο και Νάμα. Δεν η ιδανική τοποθεσία για όπερα».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News