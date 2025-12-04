Στο έλεος του «Byron» η Αττική – Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια

Πλημμυρισμένοι δρόμοι, εγκλωβισμένα αυτοκίνητα, κλείσιμο σχολείων και τηλεργασία στο Δημόσιο είναι τα αποτελέσματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας «Byron» στην Αττική, ενώ ταυτόχρονα έχει προκαλέει πολύ μεγάλα προβλήματα σε αρκετές περιοχές της υπόλοιπης χώρας.

Λίγο μετά τις 19.00 εστάλη μήνυμα μέσω του «112» στους κατοίκους της Αττικής με την προειδοποίηση να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια #Αττικής. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών. ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN… — 112 Greece (@112Greece) December 4, 2025

Στο μήνυμα αναφέρονταν ότι: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής. Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Τουλάχιστον 60 κλήσεις είχε δεχτεί η Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων, 17 για κοπές δέντρων και πέντε για μεταφορά ατόμων σε ασφαλές σημείο.

Κλειστά θα παραμείνουν στις 05/12 τα σχολεία στην Αττική με απόφαση του περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά. Τόσο στην Αττική, όσο και στις περιοχές που τυχόν θα ληφθούν ανάλογες αποφάσεις τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι που δεν θα μπορέσουν να προσέλθουν στην εργασία τους λόγω της κακοκαιρίας, θα μπορούν να απουσιάσουν νόμιμα, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο απηύθυνε και σύσταση στον ιδιωτικό τομέα να υπάρξει τηλεργασία σε όσες επιχειρήσεις είναι εφικτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το βράδυ της Πέμπτης σημειώθηκε μπλακ άουτ στην Ερμού, με αποτέλεσμα πολλά καταστήματα να μείνουν χωρίς ρεύμα.

Οι δυτικές περιοχές της Αττικής δοκιμάστηκαν σκληρά. Tο ρέμα της Αγίας Αικατερίνης στη Μάνδρα υπερχείλισε, με αποτέλεσμα η αστυνομία να διακόψει την κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Πολλές διασταυρώσεις είχαν μετατραπεί σε «ιρλανδικές διαβάσεις» (όπως ονομάζονται), όπου δηλαδή ορμητικά νερά διασχίζουν τον δρόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Σε ανάρτησή του ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει ότι οι πυρήνες των καταιγίδων που υπάρχουν στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου και το Αιγαίο κινούνται προς τα βόρεια. Ακόμη επισημαίνει ότι περί τις 2 τα ξημερώματα θα έχουμε μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων νότια της Αττικής και Κυκλάδων.

Προς τα βόρεια κινούνται οι πυρήνες των καταιγίδων που υπάρχουν στα νότια τμήματα της Πελοπόννήσου και το Αιγαίο. Περί τις 2 τα ξημερώματα μεγάλη πυκνότητα ηλεκτρικών εκκενώσεων περνά νότια της Αττικής και Κυκλάδων . Στη Νότια Κρήτη ιδιαίτερα ισχυρές οι καταιγίδες με τα νεότερα… pic.twitter.com/9je2M25Cqa — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 4, 2025

Η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα

Προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 εστάλη λίγο μετά τις 10 το βράδυ της Πέμπτης 04/12 και στις περιοχές της Μαγνησίας, της Λάρισας και των Σποράδων, απ’ όπου αναμένεται να περάσει η καταιγίδα στη διάρκεια της νύχτας, αλλά και το πρωί.

Προειδοποίηση από το «112» για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα το επόμενο 24ωρο και στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι της περιοχής. Συνίσταται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να είναι προσεκτικοί στους υπόγειους χώρους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών,

Η κακοκαιρία Byron βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μεγάλα ύψη βροχής αναμένεται να δεχθούν τις επόμενες ώρες η Πιερία, η Χαλκιδική, η Ημαθία και η Θεσσαλονίκη στην Κεντρική Μακεδονία.

Σε επιφυλακή είναι ο κρατικός μηχανισμός και η τοπική αυτοδιοίκηση, ενώ νωρίτερα συνεδρίασε το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (ΠΕΣΟΠΠ) της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Παρασκευή, λόγω της κακοκαιρίας, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, με απόφαση της αντιπεριφερειάρχη, Αικατερίνης Ζωγράφου.

Mετά τους δήμους Κατερίνης και Δίου-Ολύμπου, στην Πιερία, και ο δήμος Πύδνας-Κολινδρού ανακοίνωσε ότι όλες οι σχολικές μονάδες θα είναι την Παρασκευή κλειστές..

Από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δίου Ολύμπου έγινε γνωστό ότι εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης σε συνδυασμό με τις κατολισθήσεις που παρατηρούνται, διαπιστώνεται θολότητα στο νερό της Δημοτικής Ενότητας Λιτοχώρου και προτείνεται η αποφυγή της πόσης του μέχρι νεώτερης ανακοίνωσης.

Η πρόγνωση του καιρού

Ο «Byron» θα φέρει την Παρασκευή 05/12 καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής χώρας. Συγκεκριμένα ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην Κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και στις Σποράδες

γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από Χίο και νοτιότερα) και τα Δωδεκάνησα

δ. στις Κυκλάδες και στην Κρήτη, μέχρι το μεσημέρι

ε. στην Ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, κυρίως στα νότια και τα ανατολικά τμήματα) και την Εύβοια, μέχρι το μεσημέρι

στ. στην ανατολική και τη νότια Πελοπόννησο, μέχρι τις πρωινές ώρες.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαίτερα ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση) στις Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας – Ημαθίας – Χαλκιδικής – Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές αναμένεται να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, οι οποίες μέχρι το απόγευμα θα είναι κατά τόπους ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και σταδιακά από ανατολικές βορειοανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 14 βαθμούς.

