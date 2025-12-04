Πετρέλαιο, άμυνα και γεωπολιτική: Γιατί επισκέπτεται ο Πούτιν την Ινδία

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ξεκινάει διήμερη επίσκεψη στην Ινδία, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της χώρας Ναρέντρα Μόντι και θα παραστεί στην ετήσια σύνοδο κορυφής των δύο κρατών.

Το Νέο Δελχί και η Μόσχα αναμένεται να υπογράψουν μια σειρά συμφωνιών κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η οποία πραγματοποιείται λίγους μήνες αφότου οι ΗΠΑ αύξησαν την πίεση στην Ινδία για να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο, και ενώ η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ συνομιλεί με τη Ρωσία και την Ουκρανία, σε μια προσπάθεια να τελειώσει ο πόλεμος.

Η Ινδία και η Ρωσία είναι στενοί σύμμαχοι εδώ και δεκαετίες και ο Πούτιν και ο Μόντι έχουν θερμή σχέση. Το BBC παραθέτει τους λόγους της επίσκεψης και εξηγεί γιατί οι δύο άνδρες «χρειάζονται ο ένας τον άλλον».

Γιατί οι σχέσεις με την Ινδία είναι καθοριστικές για το Κρεμλίνο

Τα νούμερα είναι ενδεικτικά: η Ινδία έχει πληθυσμό σχεδόν ενάμισι δισεκατομμύριο και οικονομική ανάπτυξη που υπερβαίνει το 8%. Είναι επίσης η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μεγάλη οικονομία στον κόσμο. Αυτό την καθιστά εξαιρετικά ελκυστική αγορά για ρωσικά αγαθά και πόρους – ειδικά, μάλιστα, για πετρέλαιο.

Η Ινδία είναι ο τρίτος μεγαλύτερος καταναλωτής αργού πετρελαίου στον κόσμο και αγοράζει μεγάλες ποσότητες από τη Ρωσία. Αυτό δεν ίσχυε πάντα, ανέφερε το BBC. Πριν από την εισβολή του Κρεμλίνου στην Ουκρανία, μόνο το 2,5% των εισαγωγών πετρελαίου της Ινδίας ήταν από τη Ρωσία.

Το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 35%, καθώς η Ινδία εκμεταλλεύθηκε τις εκπτώσεις στη ρωσική τιμή, οι οποίες προέκυψαν λόγω των Δυτικών κυρώσεων εναντίον της Μόσχας και της περιορισμένης πρόσβασης της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ινδία ήταν ευχαριστημένη, αλλά η Ουάσινγκτον όχι και τόσο. Τον Οκτώβριο η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε επιπλέον δασμούς 25% στα ινδικά προϊόντα, υποστηρίζοντας ότι, αγοράζοντας πετρέλαιο από τη Ρωσία, η Ινδία βοηθούσε στη χρηματοδότηση του πολέμου του Κρεμλίνου.

Οι παραγγελίες από την Ινδία για ρωσικό πετρέλαιο έχουν έκτοτε μειωθεί. Ο Πούτιν θα επιθυμούσε η Ινδία να συνεχίσει να το αγοράζει.

Για τη Μόσχα, οι πωλήσεις όπλων στην Ινδία αποτελούν άλλη μια προτεραιότητα – και αυτό ισχύει από την εποχή της Σοβιετικής Ενωσης. Πριν από την επίσκεψη του Πούτιν, υπήρχαν αναφορές ότι η Ινδία σχεδιάζει να αγοράσει υπερσύγχρονα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη και συστήματα αεράμυνας.

Η Ρωσία, που πλήττεται από έλλειψη εργατικού δυναμικού, θεωρεί επίσης την Ινδία ως μια πολύτιμη πηγή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Αλλά υπάρχει και γεωπολιτική σημασία. Το Κρεμλίνο θέλει να δείχνει ότι οι Δυτικές προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία έχουν αποτύχει. Το ταξίδι του Πούτιν στην Ινδία αυτό ακριβώς επιθυμεί να αναδείξει, όπως άλλωστε και το ταξίδι του στην Κίνα, πριν από τρεις μήνες. Εκεί μάλιστα, είχε συναντήσει, εκτός από τον Σι Τζινπίνγκ, και τον Μόντι.

Η εικόνα των τριών ηγετών να χαμογελούν και να συνομιλούν είχε στείλει ένα σαφές μήνυμα ότι, παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Μόσχα έχει ισχυρούς συμμάχους που υποστηρίζουν την έννοια ενός «πολυπολικού κόσμου», ο οποίος δεν φοβάται τις ΗΠΑ.

Η μεγάλη αποτυχία του Πούτιν

Η Ρωσία διαφημίζει τη «χωρίς όρια συνεργασία» της με την Κίνα, όπως και την «ειδική και προνομιακή στρατηγική συνεργασία» της με την Ινδία. Αυτό έρχεται σε έντονη αντίθεση με την τεταμένη σχέση της Μόσχας με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

«Νομίζω ότι το Κρεμλίνο είναι βέβαιο ότι η Δύση, συμπεριλαμβανομένης της Ευρώπης, απέτυχε ολοκληρωτικά», σημείωσε ο αρθρογράφος της Novaya Gazeta, Αντρέι Κολέσνικοφ, στο BBC. «Δεν είμαστε απομονωμένοι, επειδή έχουμε διασυνδέσεις με την Ασία και τον Παγκόσμιο Νότο. Οικονομικά, αυτό είναι το μέλλον. Υπό αυτήν την έννοια, η Ρωσία επέστρεψε ως ο κύριος παράγοντας σε αυτά τα μέρη του πλανήτη, όπως η Σοβιετική Ενωση.

»Ακόμη και η Σοβιετική Ενωση είχε ειδικά κανάλια και διασυνδέσεις με τις ΗΠΑ, τη Δυτική Γερμανία και τη Γαλλία. Είχε μια πολιτική πολλαπλών φορέων. Αλλά τώρα είμαστε εντελώς απομονωμένοι από την Ευρώπη. Αυτό είναι πρωτοφανές. Οι φιλόσοφοί μας έλεγαν πάντα ότι η Ρωσία ήταν μέρος της Ευρώπης. Τώρα δεν είμαστε. Αυτή είναι μια μεγάλη αποτυχία και μια μεγάλη απώλεια. Είμαι βέβαιος ότι ένα μέρος της πολιτικής και επιχειρηματικής τάξης της Ρωσίας ονειρεύεται να επιστρέψει στην Ευρώπη και να κάνει δουλειές, όχι μόνο με την Κίνα και την Ινδία», τόνισε.

Δοκιμασία της στρατηγικής αυτονομίας του Μόντι

Η επίσκεψη του Πούτιν στο Δελχί έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για τις παγκόσμιες φιλοδοξίες του Μόντι και της Ινδίας. Οι δεσμοί Ινδίας-Ρωσίας χρονολογούνται από τη σοβιετική εποχή και έχουν διαρκέσει ανεξάρτητα από το μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο.

Ο Πούτιν αναμφισβήτητα έχει αφιερώσει περισσότερο χρόνο και ενέργεια σε αυτή τη σχέση από άλλους ρώσους ηγέτες πριν από αυτόν. Οσο για τον Μόντι, παρά την έντονη πίεση από τις Δυτικές κυβερνήσεις να επικρίνει τη Ρωσία για την εισβολή στην Ουκρανία, υποστήριξε ότι ο διάλογος ήταν ο μόνος τρόπος για την επίλυση της σύγκρουσης.

Αυτή ήταν η «στρατηγική αυτονομία» της Ινδίας σε εξέλιξη – με τον Μόντι να κατέχει μια συγκεκριμένη θέση στη γεωπολιτική τάξη, όπου διατηρούσε στενούς δεσμούς με τη Μόσχα, αλλά και διατηρώντας τη σχέση του με τη Δύση.

Αυτό λειτούργησε μέχρι την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Οι δεσμοί Ινδίας-ΗΠΑ έχουν φτάσει στο χειρότερο σημείο τους τελευταίους μήνες, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν καταφέρει να επιλύσουν το αδιέξοδο των δασμών. Σε αυτό το πλαίσιο, η επίσκεψη του Πούτιν αποκτά μεγαλύτερη σημασία για τον Μόντι από ποτέ άλλοτε, επειδή θα δοκιμάσει τη γεωπολιτική αυτονομία της Ινδίας.

Ο Μόντι θα ήθελε να δείξει στους Ινδούς και στον ευρύτερο κόσμο ότι εξακολουθεί να θεωρεί τον Πούτιν σύμμαχό του και δεν έχει ενδώσει στις πιέσεις του Τραμπ, τον οποίο παλαιότερα είχε αποκαλέσει «αληθινό φίλο» του.

Αλλά έχει επίσης, αντιμετωπίσει πιέσεις από τους συμμάχους του στην Ευρώπη –μόλις αυτή την εβδομάδα οι πρεσβευτές της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ινδία έγραψαν ένα σπάνιο κοινό άρθρο για μια μεγάλη εφημερίδα, στο οποίο επικρίνουν τη στάση της Ρωσίας στο ζήτημα της Ουκρανίας.

Ετσι, ο Μόντι θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η ενίσχυση των δεσμών Ινδίας-Ρωσίας δεν θα επισκιάσει τις τρέχουσες εμπορικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ και τη συνεργασία του με την Ευρώπη.

«Για την Ινδία η πρόκληση είναι η στρατηγική ισορροπία – η προστασία της αυτονομίας, με παράλληλη αντιμετώπιση των πιέσεων από την Ουάσινγκτον και την εξάρτηση από τη Μόσχα», δήλωσε η Παγκόσμια Πρωτοβουλία Ερευνας Εμπορίου (GTRI), μια δεξαμενή σκέψης με έδρα το Νέο Δελχί.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει πρόσθετο δασμό 25% στην Ινδία ως ποινή για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Η άλλη προτεραιότητα του Μόντι θα είναι να απελευθερώσει τις δυνατότητες του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ινδίας και Ρωσίας. Οι αναλυτές έχουν συχνά αναφέρει ότι η οικονομική σχέση μεταξύ των δύο ισχυρών συμμάχων δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα, εδώ και δεκαετίες.

Το διμερές εμπόριό τους αυξήθηκε στα 68,72 δισ. δολάρια στα τέλη Μαρτίου – από μόλις 8,1 δισ. δολάρια το 2020. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην απότομη αύξηση των αγορών ρωσικού πετρελαίου με έκπτωση, από την Ινδία. Εχει, δε, στρεβλώσει την ισορροπία, σε μεγάλο βαθμό υπέρ της Ρωσίας – κάτι που ο Μόντι θα ήθελε να διορθώσει.

Με τις ινδικές εταιρείες να μειώνουν ήδη τις αγορές πετρελαίου από τη Ρωσία για να αποφύγουν τις κυρώσεις από την Ουάσινγκτον, οι δύο χώρες θα εξετάσουν άλλους τομείς για να ενισχύσουν το εμπόριο.

Η άμυνα είναι η ευκολότερη επιλογή. Οι αμυντικές εισαγωγές της Ινδίας από τη Ρωσία μειώθηκαν στο 36% μεταξύ 2020 και 2024, από το υψηλό του 72% την περίοδο 2010-2015 και του 55% μεταξύ 2015-2019, σύμφωνα με το Διεθνές Ινστιτούτο Ερευνας για την Ειρήνη, της Στοκχόλμης.

Αυτό οφειλόταν σε μεγάλο βαθμό στην προσπάθεια της Ινδίας να διαφοροποιήσει το αμυντικό χαρτοφυλάκιό της και να ενισχύσει την εγχώρια παραγωγή. Αλλά μια πιο προσεκτική ματιά σε αυτούς τους αριθμούς αποκαλύπτει μια διαφορετική ιστορία. Αρκετές ινδικές αμυντικές πλατφόρμες εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τη Ρωσία, σημείωσε το BBC.

Πολλές από τις 29 μοίρες της αεροπορικής της δύναμης χρησιμοποιούν ρωσικά αεροσκάφη Sukhoi-30. Η περιορισμένη ένοπλη σύγκρουση της Ινδίας με το Πακιστάν τον Μάιο απέδειξε τον απαραίτητο ρόλο των ρωσικών συστημάτων, όπως τα S-400, στις ένοπλες δυνάμεις της, αλλά ανέδειξε και τα τρωτά σημεία που η χώρα πρέπει επειγόντως να διορθώσει.

Οι αναφορές υποδηλώνουν ότι η Ινδία θέλει να αγοράσει τα αναβαθμισμένα συστήματα S-500 και το μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Su-57. Η αγορά από το Πακιστάν του κινεζικής κατασκευής stealth μαχητικού αεροσκάφους J-35 πέμπτης γενιάς, δεν έχει περάσει απαρατήρητη στο Δελχί και θα ήθελε να εξασφαλίσει το συντομότερο δυνατό ένα συγκρίσιμο αεροσκάφος, ανέφερε το BBC.

Ωστόσο η Ρωσία αντιμετωπίζει ήδη έλλειψη κρίσιμων εξαρτημάτων λόγω των κυρώσεων και του πολέμου στην Ουκρανία. Η προθεσμία για την παράδοση ορισμένων μονάδων των S-400 φέρεται να έχει αναβληθεί για το 2026.

Ο Μόντι θα επιδιώξει ορισμένες εγγυήσεις σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα με τον Πούτιν. Θα ήθελε επίσης η οικονομία της Ρωσίας να ανοίξει χώρο για ινδικά προϊόντα, ώστε να διορθωθεί η τεράστια εμπορική ανισορροπία.

Ο Μόντι στοχεύει να τοποθετήσει ινδικά προϊόντα στην αγορά της Ρωσίας μόλις τελειώσει ο πόλεμος και η Μόσχα επανενταχθεί στην παγκόσμια οικονομία. Θα επιδιώξει επίσης να μειώσει την εμπορική εξάρτηση από το πετρέλαιο και την άμυνα, στοχεύοντας σε μια συμφωνία που θα ενδυναμώσει τους δεσμούς με τη Ρωσία, αφήνοντας παράλληλα περιθώρια για την εμβάθυνση των σχέσεων με τη Δύση.

«Η επίσκεψη του Πούτιν δεν είναι μια νοσταλγική επιστροφή στη διπλωματία του Ψυχρού Πολέμου. Είναι μια διαπραγμάτευση για τον κίνδυνο, τις αλυσίδες εφοδιασμού και την οικονομική μόνωση. Ενα μέτριο αποτέλεσμα θα διασφαλίσει το πετρέλαιο και την άμυνα. Ενα καλό αποτέλεσμα θα αναδιαμορφώσει την περιφερειακή οικονομία», σημείωσε η δεξαμενή σκέψης GTRI στην ανάλυσή της.

