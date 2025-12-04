Μακρόν – Μερτς φοβούνται ότι οι ΗΠΑ θα «πουλήσουν» την Ουκρανία

Τον φόβο τους ότι οι ΗΠΑ τελικά θα «πουλήσουν» τόσο την Ουκρανία όσο και την ΕΕ φέρεται ότι εξέφρασαν, τόσο ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν όσο και ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς σε μυστική τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε με άλλους ευρωπαίους ηγέτες, αλλά και τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με το γερμανικό Der Spiegel, το οποίο έχει στην κατοχή του έγγραφα από τις συνομιλίες αυτές, ο Μακρόν υποστήριξε ότι «υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να προδώσουν την Ουκρανία στο ζήτημα των εδαφών χωρίς σαφήνεια ως προς τις εγγυήσεις ασφαλείας». Προσέθεσε ακόμη ότι υπάρχει «μεγάλος κίνδυνος» για τον Ζελένσκι.

Βάσει των στοιχείων που έχει στην κατοχή του το γερμανικό περιοδικό, ο γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς υποστήριξε από την πλευρά του ότι ο Ζελένσκι θα πρέπει να είναι «πολύ προσεκτικός». «Παίζουν παιχνίδια και με εσάς και με εμάς», φέρεται να είπε ο Μερτς, πιθανότατα αναφερόμενος στους δύο αμερικανούς διαπραγματευτές, τον επιχειρηματία ακινήτων Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτές και άλλες δηλώσεις που αποτυπώνονται στις σημειώσεις που έχει στην κατοχή του το Der Spiegel δείχνουν τη βαθιά δυσπιστία των Ευρωπαίων απέναντι στους δύο έμπιστους του Τραμπ. Παρότι οι Ευρωπαίοι έχουν επανειλημμένως επαινέσει τη νέα ειρηνευτική πρωτοβουλία της Ουάσινγκτον, εκτός των Μερτς και Μακρόν, και άλλοι μεταξύ των συμμετεχόντων στη τηλεδιάσκεψη δεν εμπιστεύονται τους αμερικανούς απεσταλμένους.

Ο φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ, ένας από τους λίγους Ευρωπαίους με καλή σχέση με τον Τραμπ, επίσης φέρεται να προειδοποίησε για το δίδυμο των διαπραγματευτών. «Δεν πρέπει να αφήσουμε την Ουκρανία και τον Βολοντίμιρ μόνους με αυτούς τους τύπους», υποστήριξε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ο οποίος επίσης τυγχάνει εκτίμησης από τον Τραμπ, συμφώνησε με τον φινλανδό πρόεδρο, σύμφωνα με το έγγραφο. «Συμφωνώ με τον Αλεξάντερ ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον Βολοντίμιρ», είπε και ο Ρούτε.

Η τηλεδιάσκεψη μεταξύ των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων πραγματοποιήθηκε την 1η Δεκεμβρίου. Οι διαβουλεύσεις των Ευρωπαίων με τον Ζελένσκι ακολούθησαν συνομιλίες του Σαββατοκύριακου μεταξύ του κορυφαίου αξιωματούχου ασφαλείας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, και των διαπραγματευτών του Τραμπ –Γουίτκοφ και Κούσνερ, με τη συμμετοχή του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο– στη Φλόριντα, επισημαίνει στο δημοσίευμά του το Der Spiegel.

Μετά από αυτές τις συνομιλίες, ο Ρούμπιο σημείωσε ότι «μένει ακόμη να γίνει πολλή δουλειά» για την κατάρτιση ενός ειρηνευτικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία. Στη συνέχεια, ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X την ανάγκη για μια «εποικοδομητική δυναμική» στις συνομιλίες. Ανέφερε ότι όλα τα ζητήματα συζητήθηκαν ανοιχτά, με σαφή έμφαση στη διασφάλιση της κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων της Ουκρανίας – αναφορά στα αμφισβητούμενα εδαφικά θέματα.

Η Ρωσία απαιτεί τον πλήρη έλεγχο του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών που βρίσκονται υπό ουκρανικό στρατιωτικό έλεγχο. Η Ουκρανία έχει μέχρι στιγμής απορρίψει κατηγορηματικά αυτή την πρόταση.

Εκτός από τους Μακρόν, Μερτς, Ρούτε και Στουμπ, στη μυστική ευρωπαϊκή τηλεδιάσκεψη συμμετείχαν επίσης ο πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, η ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν, ο νορβηγός πρωθυπουργός Γιόνας Γκαρ Στόρε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

Οταν ζητήθηκε σχόλιο, αρκετοί συμμετέχοντες επιβεβαίωσαν στο Der Spiegel ότι η τηλεδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε. Δύο από τους συμμετέχοντες ανέφεραν ότι το περιεχόμενο της συνομιλίας αποδόθηκε με ακρίβεια, αλλά δεν επιθυμούσαν να επιβεβαιώσουν συγκεκριμένα αποσπάσματα, καθώς επρόκειτο για εμπιστευτική συνάντηση. Εκπρόσωπος του Ζελένσκι είπε ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει το περιεχόμενο.

Το Παρίσι, ωστόσο, διέψευσε ότι ο Μακρόν μίλησε περί επικείμενης αμερικανικής προδοσίας. «Ο πρόεδρος δεν εκφράστηκε με αυτά τα λόγια», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το Ελιζέ. Το γραφείο του προέδρου αρνήθηκε όμως να δώσει πληροφορίες για το τι είπε ακριβώς ο πρόεδρος της Γαλλίας.

Ενα ακόμη θέμα που συζητήθηκε στη μυστική τηλεδιάσκεψη ήταν τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία. Οι συμμετέχοντες τόνισαν επανειλημμένως ότι πρέπει να καταστεί σαφές στις ΗΠΑ ότι το ζήτημα των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΕ.

Σε άρθρο του στη Frankfurter Allgemeine Zeitung, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα, ο Μερτς επανέλαβε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να «αφήσει την απόφαση σε άλλα, μη ευρωπαϊκά κράτη, για το τι θα συμβεί με τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ενός επιτιθέμενου κράτους, που έχουν νομίμως παγώσει εντός της δικής μας δικαιοδοσίας και στο δικό μας νόμισμα».

