Μητσοτάκης: Σταδιακά το κύρος της Δικαιοσύνης ενισχύεται

Στις μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί και στον τομέα της Δικαιοσύνης, επικέντρωσε την ομιλία του ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Η ελληνική δικαιοσύνη σε επιτάχυνση».

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι εν γένει η Ελλάδα βρίσκεται σε μία εποχή όπου οι μεταρρυθμίσεις όχι μόνο ανακοινώνονται αλλά γίνονται και πράξη. Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση πέτυχε από το 2020 έως και σήμερα να βάλει τέλος στην αδράνεια αλλά και τις αγκυλώσεις που υπήρχαν στην Δικαιοσύνη.

«Οταν παρουσιάσαμε τον νέο δικαστικό χάρτη κάποιοι έλεγαν ότι αυτά στην Ελλάδα δεν γίνονται. Τελικά αυτές τις αλλαγές η πλειονότητα των εμπλεκομένων τις αγκάλιασε», τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε ότι η ενοποίηση Ειρηνοδικείων και Πρωτοδικείων πρόσθεσε 1.000 δικαστές στο σύστημα.

Αναφέρθηκε, ακόμη, και στο νέο κτιριακό πρόγραμμα του υπουργείου Δικαιοσύνης επισημαίνοντας ότι βελτιώνουμε σημαντικά τις συνθήκες εργασίας. Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά είπε ο κ. Μητσοτάκης και κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης να αναδείξουν τις μεγάλες αλλαγές που αφορούν στην επιτάχυνση της απονομής της Δικαιοσύνης.

«Οι αλλαγές με τον Νέο Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όπως επίσης και την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου άγγιξε τους πολίτες», τόνισε ο Πρωθυπουργός και πρόσθεσε αναφερόμενος στο Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα ότι «όσοι μιλούν γι’ αυτό καλό είναι να ανατρέξουν οι ενδιαφερόμενοι στις εκθέσεις της Ε.Ε.».

«Μέρα με την μέρα η δικαιοσύνη ανακτά ολοένα και μεγαλύτερο κύρος… Δυστυχώς όμως στον δημόσιο διάλογο κανείς δεν αναγνωρίζει την πρόοδο που έχει συντελεστεί. Επικρατούν συνθήματα οργής και το ψέμα ότι τίποτα δεν λειτουργεί εξαπλώνεται πολύ πιο γρήγορα από την αλήθεια και καλύπτει το μετρήσιμο αποτέλεσμα που παρουσιάστηκε σήμερα», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης και καταλήγοντας σημείωσε ότι «η προστασία της Δικαιοσύνης είναι προστασία της Δημοκρατίας».

Είπε ακόμη ότι αξιοποιείται από τη δικαιοσύνη η τεχνολογία και η ΑΙ παρέχοντας χρήσιμα εργαλεία σε επίλυση υποθέσεων, υπό τον όρο ότι η ΑΙ θα υπηρετεί τον άνθρωπο χωρίς να υποκαθιστά την ανθρώπινη κρίση. Είπε ότι «εντάξαμε το νέο δικαστικό κτήριο στον Πειραιά στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα το εγκαινιάσουμε το φθινόπωρο του 26», ενώ υπογράμμισε ότι γνωρίζει πόσο σημαντική είναι η ταχύτητα και ποιότητα απονομής δικαιοσύνης.

«Σημαίνει ενθάρρυνση επιχειρήσεων, σημαίνει ασφάλεια δικαίου, περισσότερες θέσεις εργασίας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι μια χώρα με αργή δικαιοσύνη είναι χώρα με αργή οικονομία. Συνεχάρη το υπουργείο για την αλλαγή του Κληρονομικού Δικαίου μετά από 80 χρόνια, είπε ότι είναι σημαντική η αναβάθμιση της εθνικής σχολής δικαστών, ενώ τόνισε ότι η αρνησιδικία πλήττει τους ευάλωτους.

