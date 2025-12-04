Αναβλήθηκε για λόγους ασφαλείας το Ολυμπιακός – Φενερμπαχτσέ για την Euroleague

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Αττική οδήγησε και σε αναβολή του αγώνα μπάσκετ μεταξύ του Ολυμπιακού και της τουρκικής Φενερμπαχτσέ, για την 14η αγωνιστική της Euroleague.

O αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 21:15 αλλά λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Αττική ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης αποφάσισε να τον αναβάλει.

Οπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Κατόπιν σχετικής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, η σημερινή (04/12, 21:15) αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας, αναβλήθηκε».

