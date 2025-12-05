Η METLEN υποδέχθηκε την ηγεσία του London Metal Exchange στο «Αλουμίνιον της Ελλάδος»

Τις εγκαταστάσεις του ιστορικού εργοστασίου της METLEN, «Αλουμίνιον της Ελλάδος», στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας επισκέφθηκαν την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου ο κ. John Williamson, Chairman of the London Metal Exchange (LME), και η κα. Georgina Hallett, Chief Sustainability Officer και Head of Physicals Market του LME.

Η επίσκεψη αυτή -σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση- έχει ιδιαίτερη αξία τόσο για τη METLEN όσο και για την ελληνική βιομηχανία συνολικά, καθώς το Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) αποτελεί τον κορυφαίο παγκόσμιο χρηματιστηριακό άξονα αναφοράς για τα μέταλλα.

Στο πλαίσιο αυτό, στην επίσκεψη συμμετείχε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Στερεάς Ελλάδος, Πάνος Λώλος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής βιομηχανίας και των διεθνών αγορών.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, τα στελέχη του LME είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις μονάδες παραγωγής από τους κκ. Δημήτρη Στεφανίδη, Chief Executive Director, Metals, Ιωάννη Καρναχωρίτη, EPALME Plant Director, Δημήτρη Κακαρούχα, διοικητικό διευθυντή ΑτΕ, καθώς και από άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της METLEN.

Ειδικότερα, πληροφορήθηκαν αναλυτικά για τις παραγωγικές διαδικασίες, τις τεχνολογικές υποδομές και τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας και ασφάλειας που εφαρμόζει η METLEN. Παράλληλα, στο επίκεντρο της ενημέρωσης τέθηκε η εμβληματική επένδυση της εταιρείας για την παραγωγή γαλλίου στο ιστορικό εργοστάσιο «Αλουμίνιον της Ελλάδος», η οποία έχει ενταχθεί επίσημα στα επιλεγμένα 47 Στρατηγικά Έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες, στο πλαίσιο του Κανονισμού CRMA.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο καθετοποιημένο έργο, που περιλαμβάνει την εξόρυξη βωξίτη, την επέκταση της μονάδας αλουμίνας και την παραγωγή 50 ΜΤ γαλλίου ετησίως. Η συνολική στρατηγική επένδυση ύψους 295,5 εκατ. ευρώ ενισχύει τη διεθνή θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια αγορά κρίσιμων πρώτων υλών, διασφαλίζοντας τον εφοδιασμό σε βωξίτη, αλουμίνα και γάλλιο, υλικά ζωτικής σημασίας για τη σύγχρονη βιομηχανία.

