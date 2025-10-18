Η Βρετανική Βιβλιοθήκη ζητά «συγγνώμη» από τον Οσκαρ Γουάιλντ με 130 χρόνια καθυστέρηση

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη τίμησε τον Οσκαρ Γουάιλντ επανεκδίδοντας μια κάρτα εισόδου στο όνομά του, 130 χρόνια μετά την ανάκληση της αρχικής του κάρτας λόγω της καταδίκης του για «σοβαρή ασέλγεια».

Ο σπουδαίος ιρλανδός μυθιστοριογράφος, ποιητής και θεατρικός συγγραφέας αποκλείστηκε από την αίθουσα ανάγνωσης της βιβλιοθήκης το 1895 λόγω της κατηγορίας του για ομοφυλοφιλικές σχέσεις, κάτι που ήταν ποινικό αδίκημα εκείνη την εποχή.

Η νέα κάρτα, την οποία θα παραλάβει ο εγγονός του, ο συγγραφέας Μέρλιν Χόλαντ, την Πέμπτη, έχει ως στόχο να «αναγνωρίσει τις αδικίες και τα τεράστια βάσανα» που αντιμετώπισε ο Γουάιλντ, ανέφερε η βιβλιοθήκη σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Χόλαντ δήλωσε ότι η νέα κάρτα είναι μια «υπέροχη χειρονομία συγχώρεσης και είμαι βέβαιος ότι το πνεύμα του θα συγκινηθεί και θα ενθουσιαστεί».

Η απόφαση ανάκλησης της άδειας εισόδου του Γουάιλντ στη βιβλιοθήκη -τότε αίθουσα ανάγνωσης του Βρετανικού Μουσείου- καταγράφηκε χωρίς σχόλια στα πρακτικά των επιτρόπων στις 15 Ιουνίου 1895.

Εκείνη την εποχή βρισκόταν στη φυλακή για τρεις εβδομάδες, αφού του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης δύο ετών και καταναγκαστικά έργα.

Ο συγγραφέας καταδικάστηκε σε δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον του λόρδου Κουίνσμπερι, ο οποίος τον είχε κατηγορήσει ότι ήταν ομοφυλόφιλος αφού ανακάλυψε ότι ο γιος του, λόρδος Αλφρεντ Ντάγκλας, γνωστός και ως Μπόζι, ήταν εραστής του Γουάιλντ.

Οι κανονισμοί της βιβλιοθήκης εκείνη την εποχή όριζαν ότι όποιος καταδικαζόταν για έγκλημα έπρεπε να του αφαιρεθεί η κάρτα.

Η Βρετανική Βιβλιοθήκη φυλάσσει χειρόγραφα προσχέδια μερικών από τα πιο διάσημα έργα του Γουάιλντ, όπως τα «Η σημασία του να είσαι σοβαρός», «Ενας ιδανικός σύζυγος», «Μια γυναίκα χωρίς σημασία» και «Η βεντάλια της Λαίδης Γουίντερμιρ».

Η συλλογή της περιλαμβάνει επίσης το «De Profundis» (Εκ Βαθέων), την επιστολή που έγραψε στον Μπόζι από τη φυλακή του Ρέντινγκ.

Ο Χόλαντ θα παραλάβει τη νέα κάρτα σε μια τελετή στη βιβλιοθήκη, στα 171α γενέθλια του παππού του.

Μιλώντας στο BBC την Πέμπτη, ο Χόλαντ είπε ότι ένιωθε «περήφανος» για τον παππού του και ελαφρώς επιβαρυμένος από την ευθύνη της διαχείρισης της κληρονομιάς του.

«Οι άνθρωποι μού γράφουν τόσο συχνά και μου λένε: “Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο σήμαινε για μένα το “De Profundis” του παππού σας”, εξήγησε.

«Και μου έχουν γράψει άνθρωποι λέγοντας: “Σε μια στιγμή τρομερής κατάθλιψης για τη ζωή μου διάβασα το “De Profundis” και ήθελα απλώς να ξέρετε ότι η επιστολή του παππού σας από τη φυλακή σήμαινε τόσα πολλά για μένα”».

Η Κάρολ Μπλακ, πρόεδρος της Βρετανικής Βιβλιοθήκης, περιέγραψε τον Γουάλντ ως «μία από τις σημαντικότερες λογοτεχνικές προσωπικότητες του 19ου αιώνα».

Είπε ότι επανεκδίδοντας την κάρτα βιβλιοθήκης του, «ελπίζουμε όχι μόνο να τιμήσουμε τη μνήμη του Γουάιλντ, αλλά και να αναγνωρίσουμε τις αδικίες και τα τεράστια βάσανα που αντιμετώπισε ως αποτέλεσμα της καταδίκης του».

Πρόσθεσε ότι ήταν «ευτυχείς» που καλωσόρισαν τον εγγονό του -ο οποίος είναι ο συγγραφέας ενός νέου βιβλίου, «After Oscar: The Legacy of a Scandal»- για να παραλάβει την κάρτα βιβλιοθήκης εκ μέρους του.

