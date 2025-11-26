«Μπουρλότο» στην Εξεταστική από Κωνσταντοπούλου – ο εκρηκτικός διάλογος με τη Σεμερτζίδου

Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, ημέρα κατάθεσης στην εξεταστική επιτροπή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, της «αγρότισσας με τη Φέράρι», Πόπης Σεμερτζίδου, και στη συνεδρίαση της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής επέλεξε να δώσει το παρών η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, με την ιδιότητα της αναπληρώτριας εισηγήτριας του κόμματός της.

Γρήγορα τα αίματα άναψαν, η συζήτηση εκτροχιάστηκε, και ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, υποχρεώθηκε για ακόμη μία φορά να διακόψει, σε μία απέλπιδα προσπάθεια να ηρεμήσει η κατάσταση.

Οι εισηγητές της αντιπολίτευσης ζήτησαν να κληθεί άμεσα να καταθέσει στην Επιτροπή και ο σύντροφος της κυρίας Σεμερτζίδου Χρήστος Μαγειρίας – αίτημα που έγινε αποδεκτό από την πλειοψηφία.

«Μάχη» δόθηκε και για το ζήτημα της κομματικής ιδιότητας της Πόπης Σεμερτζιδου, με τους βουλευτές της αντιπολίτευσης να επιμένουν ότι παραμένει μέλος της Νέας Δημοκρατίας και τον εισηγητή του κυβερνώντος κόμματος στην Επιτρόπη, Μακάριο Λαζαρίδη, να απαντά με την ανακοίνωση της απόφασης διαγραφής της από τις 4 Αυγούστου.

Σεμερτζίδου: Εχω πάει πολλές φορές στο Ζάππειο. Εχω παρουσιάσει τα βότανα μου

«Κάνετε αντιπολίτευση στην πλάτη μας, δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε», διαμαρτυρήθηκε η Πόπη Σεμερτζίδου στον εκρηκτικό διάλογο που είχε με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία «έπιασε αμέσως δουλειά» με «στενό μαρκάρισμα» στη μάρτυρα, επικαλούμενη ως «πειστήρια» οργανωμένου κυκλώματος, τις κοινές φωτογραφίες που έχει η πρώην πολιτεύτρια της ΝΔ στην Κοζάνη, με τον Πρωθυπουργό, υπουργούς και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Ο διάλογος Κωνσταντοπούλου-Σεμερτζίδου είχε αναλυτικά ως εξής:

Κωνσταντοπούλου: έχετε ανεβάσει φωτογραφία με τον πρωθυπουργό πότε τον γνωρίσατε;

Σεμερτζίδου: Δεν θυμάμαι

Κωνσταντοπούλου: Πόσες φορές έχετε συναντηθεί ;

Σεμερτζίδου: Σε 8-10 σε εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Εχετε μιλήσει στο τηλέφωνο;

Σεμερτζίδου: Όχι

Κωνσταντοπούλου: Την κυρία Μπακογιάννη την γνωρίζετε ;

Σεμερτζίδου: Την έχω γνωρίσει σε κομματικές εκδηλώσεις

Κωνσταντοπούλου: Μόνο από εκδηλώσεις

Σεμερτζίδου: Ναι

Κωνσταντοπούλου: Η φωτογραφία με την κυρία Μπακογιάννη από πού έχει ληφθεί ;

Σεμερτζίδου: Αν θυμάμαι καλά στο Ζάππειο

Κωνσταντοπούλου: Έχετε πάει πολλές φορές στο Ζάππειο;

Σεμερτζίδου: Ναι. Εχω συμμετάσχει και σε εκδηλώσεις παρουσίασης αγροτικών προϊόντων. Εχω παρουσιάσει τα βότανα μου

Κωνσταντοπούλου: Έχετε δείξει τα βότανα σας και στο πρωθυπουργό και την κυρία Μπακογιάννη ;

Σεμερτζίδου: Συγγνώμη αλλά αυτό που κάνετε, τι είναι; Με κατηγορείτε για κάτι;

Κωνσταντοπούλου: Φυσικά και σας κατηγορώ. Στενάζει ο αγροτικός κόσμος

Σεμερτζίδου: Με κατηγορείτε ότι δεν είμαι αγρότισσα; Να ανακαλέσετε

Κωνσταντοπούλου: Αστειεύεστε; Να μου κάνετε μήνυση. Είστε θρασύτατη

Σεμερτζίδου: Μα τι λέτε; Δεν σας κατηγόρησα εγώ.

Νικολακόπουλος: Παρακαλώ. Κάντε ερωτήσεις

Κωνσταντοπούλου: Μην παρεμβαίνετε. Καταλαβαίνω το άγχος σας. Μας κάνετε μάθημα για το πως θα φαγωθεί ο χρόνος. Νομίζετε ότι δεν βλέπει ο κόσμος; Από την αγροτική δραστηριότητα βγάλατε τα 30 οχήματα Porsche και Ferrari;

Σεμερτζίδου: Οχι. Δεν έχω αυτά που λέτε στην κατοχή μου

Κωνσταντοπούλου: Ολοι οι εγκληματίες σε άλλου όνομα έχουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. Έχετε χωρίσει με τον Μαγειρία;

Σεμερτζίδου: Οχι

Κωνσταντοπούλου: Μήπως θυμηθήκατε που γνωρίσατε την κυρία Μπακογιάννη; Τον κύριο αυτόν τον ξέρετε;

Σεμερτζίδου: Τον κύριο Αδωνι;

Κωνσταντοπούλουο: Ναι τον κ. Αδωνι

Σεμερτζίδου: Σε εκδήλωση. Να δω την φωτογραφία;

Κωνσταντοπούλου: Είναι και πολλές οι φωτογραφίες

Σεμερτζίδου: Φυσικά είναι πολλές

Κωνσταντοπούλου: Ετσι είναι οι εγκληματικές οργανώσεις

Σεμερτζίδου: Η φωτογραφία είναι σε εκδήλωση της ΔΕΕΠ Κοζάνης

Κωνσταντοπούλου: Μα βλέπω κι άλλη φωτογραφία με τον κύριο Αδωνι

Σεμερτζίδου: Εχω και περισσότερες. Δεν καταλαβαίνω τι θέλετε να πείτε

Κωνσταντοπούλου: Εγώ ρωτάω

Κωνσταντοπούλου: Τα πολυτελή οχήματα κατασχέθηκαν

Σεμερτζίδου: Οχι. Δεν έχετε σωστή ενημέρωση

Κωνσταντοπούλου: Οι τραπεζικές σας καταθέσεις έχουν δεσμευτεί

Σεμερτζίδου: Δεν ισχύει αυτό που λέτε

Κωνσταντοπούλου: Πόσα χρήματα έχετε “φάει”

Σεμερτζίδου: Τι λέτε; Δεν έχουμε φάει…

Κωνσταντοπούλου: Ναι, ήπιατε στην υγεία των κορόιδων

Σεμερτζίδου: Από δικό μου λογαριασμό έχουν δεσμευτεί 1.000 ευρώ

Κωνσταντοπούλου: Τα υπόλοιπα τα φάγατε, 2,4 εκατ ευρώ βρήκαν. Δεν ντρέπεστε; Τρώτε τα χρήματα των αγροτών

Σεμερτζίδου: Κάνετε αντιπολίτευση στην δική μας πλάτη. Δεν έχετε στοιχεία για όσα λέτε

Νικολακόπουλος: Ηρθατε μόνο για να προσβάλετε. Ξέρουμε πως λειτουργείτε κυρία Κωνσταντοπούλου

Κωνσταντοπούλου: Συγκαλύπτετε. Τα ίδια κάνατε και στα Τέμπη

Νικολακόπουλος: Ηρθατε να εμποδίσετε την συνεδρίαση για μια ακόμα φορά

Στη συνέχεια, όπως προαναφέρθηκε, ο εισηγητής της ΝΔ στην Εξεταστική ανέγνωσε ανακοίνωση της Πειραιώς, σύμφωνα με την οποία η παραγωγός Καλλιόπη Σεμερτζίδου δεν είναι μέλος του κόμματος από τις 5 Αυγούστου.

Οπως είπε ο κ. Λαζαριδης, σε ανακοίνωση της εκπροσώπου της ΝΔ, Αλεξάνδρας Σδούκου, αναφέρεται ότι, με απόφαση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Κώστα Σκρέκα, από τις 5 Αυγούστου «έχει ανασταλεί η ιδιότητα του μέλους της Νέας Δημοκρατίας στην κυρία Καλλιόπη Σεμερτζίδου».

Νωρίτερα, σε ερώτηση της κυρίας Κωνσταντοπούλου, εάν παραμένει ενεργό μέλος της ΝΔ, η ίδια η κυρία Σεμερτζίδου απάντησε: «Δεν ξέρω να έχω διαγραφεί, δεν έχω ενημερωθεί».

Σε επόμενη ερώτηση δε της κυρίας Κωνσταντοπούλου εάν πήγε να ψηφίσει με τον σύντροφό της στις πρόσφατες εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, απάντησε πως «δεν μπορέσαμε, είχαμε δουλειά».

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, σημείωσε ότι ουδέποτε είχε ανακοινωθεί η αναστολή κομματικής ιδιότητα της Πόπης Σεμερτζίδου.

«Αψευδής μάρτυρας αυτών -τόνισε η κυρία Αποστολάκη- είναι ότι η ίδια επιβεβαίωσε, πρώτον ότι δεν της ζητήθηκε ουδέποτε η παραίτηση της από τη θέση της συντονίστριας Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Κοινοτικών Επιδοτήσεων στη Γραμματεία Αγροτικού της ΝΔ, και δεύτερον, ότι η ίδια δήλωσε ότι, βεβαίως παραμένει μέλος και στέλεχος της ΝΔ. Κατά συνέπεια, είναι αδιανόητο να έρχονται εδώ και να λέγονται ψεύδη. Η ανακοίνωση της κυρίας Σδούκου έχει την αξία της εφεξής, ωστόσο, η ιστορία δεν ξαναγράφεται. Αλλωστε η κυρία Σεμερτζίδου είναι εδώ να επιβεβαιώσει “του λόγου ημών το αληθές”»,.

