Φόρος τιμής από τους Γάλλους στην «αδάμαστη» Μπαρντό

Πολιτικοί, καλλιτέχνες αλλά και άνθρωποι που ασχολούνται με την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων, αποχαιρετούν τη Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών.

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική της λάμψη, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε Μαριάν — η Μπριζίτ Μπαρντό ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας. Γαλλική ύπαρξη, παγκόσμια λάμψη. Μας άγγιξε. Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», ήταν το μήνυμα του γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στο Χ.

Αντιδράσεις υπήρξαν και από τη Γαλλίδα ακροδεξιά πολιτικό Μαρίν Λεπέν, η οποία δήλωσε το πρωί ότι ο θάνατος της Μπαρντό αποτελεί «απέραντη θλίψη».

«Η Γαλλία χάνει μια εξαιρετική γυναίκα, για το ταλέντο της, το θάρρος της, την ειλικρίνειά της, την ομορφιά της», έγραψε. «Μια γυναίκα που επέλεξε να διακόψει μια απίστευτη καριέρα για να αφιερωθεί στα ζώα που υπερασπίστηκε μέχρι την τελευταία της πνοή με αστείρευτη ενέργεια και αγάπη. Ηταν απίστευτα γαλλίδα: ελεύθερη, αδάμαστη, ακέραιη. Θα μας λείψει πολύ».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρτελά σημείωσε: «Ο γαλλικός λαός χάνει σήμερα τη Μαριάν που αγάπησε τόσο βαθιά και της οποίας η ομορφιά κατέπληξε τον κόσμο. Η Μπριζίτ Μπαρντό ήταν μια γυναίκα με καρδιά, πεποιθήσεις και χαρακτήρα. Παθιασμένη πατριώτισσα και λάτρης των ζώων που προστάτευσε σε όλη της τη ζωή, ενσάρκωσε μόνη της μια ολόκληρη εποχή της γαλλικής ιστορίας και, πάνω απ’ όλα, μια συγκεκριμένη ιδέα θάρρους και ελευθερίας».

Ο δήμος του Σεν Τροπέ, το μόνιμο σπίτι της Β.Β., σημειώνει: «Εικόνα – σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου και διεθνής προσωπικότητα, η Μπριζίτ Μπαρντό θα συνδέεται για πάντα με το Σεν Τροπέ, του οποίου υπήρξε η πιο λαμπερή πρέσβειρα. Μέσα από την παρουσία της, την προσωπικότητά της και την αύρα της, άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία της πόλης μας και βοήθησε να λάμψει το Σεν Τροπέ σε όλο τον κόσμο. Η Μπριζίτ Μπαρντό ανήκει πλέον στη συλλογική μνήμη του Σεν Τροπέ, την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε. Θα συνεχίσει να κατοικεί στην ψυχή της πόλης μας».

Αντιδρώντας στον θάνατό της, η παλαιότερη οργάνωση προστασίας ζώων της Γαλλίας – η Société Protectrice des Animaux (SPA) – απέτισε φόρο τιμής σε μια «εμβληματική και παθιασμένη μορφή για τον αγώνα υπέρ των ζώων».

«Από τη δεκαετία του 1970 και στη συνέχεια μέσω του ιδρύματός της που δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1980, αφιέρωσε τη ζωή της στην υπεράσπιση όσων δεν έχουν φωνή», αναφέρει η SPA. «Η αταλάντευτη δέσμευσή της βοήθησε στην ευαισθητοποίηση και στην επίτευξη σημαντικών προόδων για την προστασία των ζώων».

Η οργάνωση αναφέρει ότι η Μπαρντό εγκαινίασε ένα πρώην καταφύγιο της SPA στο Ζενεβιγιέ το 1973 και συμμετείχε σε πολυάριθμες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. «Σε ευχαριστούμε, B.B., για όλα όσα πέτυχες», καταλήγει.

Ο ηθοποιός Πιερ Αρντιτί, τόνισε ότι «δεν ήταν απλώς μία από τις πιο όμορφες γυναίκες στον κόσμο – ήταν η πιο όμορφη γυναίκα στον κόσμο, και στην πραγματικότητα εξακολουθεί να είναι» και έσπευσε να προσθέσει «είχε ένα θάρρος που οι άνδρες ακόμη δεν αναγνωρίζουν, και αν νοιαζόταν τόσο βαθιά για τα ζώα… είναι μάλλον επειδή είχε απογοητευτεί από τους άνδρες – όλους τους άνδρες – και το καταλαβαίνω αυτό. Είμαστε σχετικά απογοητευτικοί· μπορώ να μιλήσω εκ μέρους του φύλου μου».

