Οι ρώσοι αιχμάλωτοι πληρώνουν βαρύ τίμημα που παραδόθηκαν αντί να πεθάνουν

Πριν από λίγο καιρό, ένας μεσήλικας ρώσος στρατιώτης τηλεφώνησε στην οικογένειά του για να τους πει ότι ζει, μόλις απελευθερώθηκε από στρατόπεδο αιχμαλώτων και είναι έτοιμος να επιστρέψει από την Ουκρανία πίσω στη Ρωσία. Τους είπε μάλιστα πως ίσως προλάβει να επιστρέψει εγκαίρως για τα γενέθλια του γιου του, που ήταν σε μερικές εβδομάδες.

Δεν τα κατάφερε. Αντιθέτως, υποβλήθηκε σε εβδομάδες ανάκρισης από τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας και στη συνέχεια στάλθηκε ξανά στο μέτωπο. Τα ίχνη του χάθηκαν στο Ντονέτσκ. Αυτή τη φορά, οι συγγενείς του φοβούνται ότι είναι νεκρός, όπως λένε στην Wall Street Journal. Σε πόλεις και χωριά της Ρωσίας, οι αρχές επαινούν τον πατριωτισμό των εθελοντών που δηλώνουν συμμετοχή στον πόλεμο του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν. Οι βετεράνοι που επιστρέφουν από το μέτωπο μερικές φορές επευφημούνται στην τηλεόραση και λαμβάνουν υποσχέσεις για προνομιακές θέσεις στις τοπικές και περιφερειακές κυβερνήσεις. Ωστόσο, γράφει η Wall Street Journal, όταν σβήνουν οι προβολείς, η μοίρα των ρώσων αιχμαλώτων είναι διαφορετική. Πριν ακόμη σταλούν στο μέτωπο, οι διοικητές των μονάδων τους λένε πως είναι προτιμότερο να ανατιναχθούν με χειροβομβίδα παρά να παραδοθούν στους Ουκρανούς. Το καθεστώς μάλιστα έχει επιστρατεύσει μέχρι και ράπερ για να τραγουδούν στίχους όπως «δεν θα πιαστώ ποτέ αιχμάλωτος, θα κρατώ χειροβομβίδες και στα δύο μου χέρια».

Η χαρά της επιστροφής των αιχμαλώτων πολέμου και των οικογενειών τους είναι σύντομη. Οσοι επιλέγουν να παραδοθούν αντιμετωπίζονται από το ρωσικό καθεστώς με καχυποψία και περιφρόνηση. Οι μισθοί και τα μπόνους είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο κατατάσσονται, αλλά μετά τη σύλληψή τους οι παροχές κόβονται. Χιλιάδες εξ’ αυτών βρίσκονται τώρα αντιμέτωποι με οικονομικό αδιέξοδο, αναφέρει η Wall Street Journal.

Οταν οι αιχμάλωτοι επιστρέφονται στη Ρωσία, μεταφέρονται με λεωφορεία μέσω Λευκορωσίας. Εκτός από κάποια τηλεφωνήματα, απομονώνονται από τις οικογένειές τους για έως και έναν μήνα, κατά τον οποίο ανακρίνονται από την κρατική υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας FSB, το γραφείο του στρατιωτικού εισαγγελέα, και την Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας.

Οι αξιωματικοί των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν στόχο να εντοπίσουν οποιοδήποτε ίχνος προδοσίας, ή συνεργασίας με τους Ουκρανούς. Σε άλλες περιπτώσεις, οι ερευνητές διερευνούν ποινικά αδικήματα. Το 2022, η Ρωσία ποινικοποίησε την εθελοντική παράδοση στον εχθρό, θέλοντας να αποθαρρύνει τους εκατοντάδες χιλιάδες στρατευσίμους από το να παραδοθούν για να γλυτώσουν τα δεινά του πολέμου.

Νωρίτερα φέτος εκδικάστηκε μια από τις πρώτες υποθέσεις που εμπίπτουν σε αυτή τη νομοθεσία: Οπως αναφέρει η Wall Street Journal, ο στρατιώτης Ρομάν Ιβανίσιν καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης και με την επιστροφή του από την αιχμαλωσία μεταφέρθηκε σε ρωσική φυλακή υψίστης ασφαλείας. Οι κατηγορίες εναντίον του περιελάμβαναν εκούσια παράδοση, απόπειρα εκούσιας παράδοσης, και λιποταξία.

Αφού τελειώσουν οι ανακρίσεις, οι περισσότεροι πρώην αιχμάλωτοι στέλνονται πίσω στις μονάδες τους. Κάποιοι στερούνται του δικαιώματος οπλοχρησίας και αναλαμβάνουν καθήκοντα καθαριότητας ή μπαίνουν σε αέναα στρατιωτικά γυμνάσια. Αλλοι στέλνονται απευθείας στο μέτωπο, όπου – όπως καταγγέλλεται – οι διοικητές των μονάδων τους είτε τους επιβάλλουν τιμωρίες, είτε τους στέλνουν σε επικίνδυνες αποστολές.

Οι συνθήκες επιστροφής τους είναι τόσο άθλιες, σύμφωνα με την Wall Street Journal, που κάποιες από τις οικογένειες βάζουν… μέσον ώστε τα παιδιά τους να μην συμπεριλαμβάνονται στις λίστες ανταλλαγής κρατουμένων. Οι συνθήκες στα ουκρανικά στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου είναι πολύ πιο ανθρώπινες από ότι στα αντίστοιχα ρωσικά στρατόπεδα για Ουκρανούς, όπου τα βασανιστήρια είναι κατά καιρούς συστηματικά, γράφει η WSJ.

Τον περασμένο Αύγουστο ο 31χρονος Ιγκόρ Ντολγκοπόλοφ είχε πέσει αιχμάλωτος μετά την ανάπτυξη του τάγματός του στο Τσάσιβ Γιαρ της ανατολικής Ουκρανίας. Οι συγγενείς του αναφέρουν στη Wall Street Journal ότι φοβούνται πιθανή συμπερίληψή του σε μελλοντικές ανταλλαγές κρατουμένων, και την επακόλουθη άμεση επιστροφή του στο μέτωπο.

Συγγενής του αναφέρει στην εφημερίδα ότι οι στρατιώτες που επιστρέφουν από στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου δεν θεωρούνται πλέον αξιόπιστοι και ταπεινώνονται από τους διοικητές των μονάδων τους. Οπως λέει, είναι προτιμότερο για εκείνους να ζητήσουν την ουκρανική υπηκοότητα και να παραμείνουν εκεί για το υπόλοιπο της ζωής τους.

Η στάση της σημερινής Ρωσίας απέναντι στους αιχμαλώτους πολέμου θυμίζει τη στάση της Σοβιετικής Ενωσης τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι αιχμάλωτοι πολέμου αντιμετωπίζονταν με καχυποψία – και πολυάριθμες διαταγές καθιστούσαν παράνομη την παράδοση μπροστά στους προελαύνουσες στρατιές των Ναζί. Μια φράση που αποδίδεται στον Ιωσήφ Στάλιν έγινε σημείο αναφοράς στη λαϊκή κουλτούρα της εποχής: «Δεν υπάρχουν κρατούμενοι, μόνο προδότες».

