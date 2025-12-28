Πλατφόρμα διασταύρωσης για τη χρήση ακινήτων με «κρυφές μισθώσεις»

Λεπτομερή ηλεκτρονική δήλωση για τη χρήση των ακινήτων τους θα κληθούν το επόμενο διάστημα να κάνουν επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες, όπως σημειώνουν σε ρεπορτάζ τους τόσο η ΕΡΤ όσο και η «Καθημερινή της Κυριακής».

Στόχος είναι να συμπληρωθεί το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων, που θα περιλαμβάνει την ακίνητη περιουσία όλων των πολιτών. Με δεδομένα αρκετά παράξενα ευρήματα στις δηλώσεις για την ακίνητη περιουσία (Ε9), η ΑΑΔΕ προχωρά στη μεγαλύτερη εκστρατεία ηλεκτρονικών διασταυρώσεων επί της ακίνητης περιουσίας.

Αλλωστε στις τελευταίες δηλώσεις Ε9, εμφανίστηκαν διαμερίσματα που υποτίθεται ότι νοικιάζονται για 20-30 ευρώ τον μήνα, ενώ ορισμένα δηλώνονται ως κλειστά αλλά στην πραγματικότητα διατίθενται για μίσθωση. Αγροτεμάχια εμφανίζονται και εξαφανίζονται από το Ε9 προκειμένου να εισπραχθούν παράνομα επιδοτήσεις.

Οπως δήλωσε ο Όμηρος Τσάπαλος, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών: «Είναι θέμα ολίγων εβδομάδων να τεθεί σε εφαρμογή. Εμείς θέλουμε στις αρχές του έτους ουσιαστικά να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το Μητρώο Ιδιοκτησίας Ακινήτων το οποίο τι θα κάνει στην ουσία, θα ενοποιήσει όλα τα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου».

Για την ολοκλήρωση του Μητρώου θα κληθούν να κάνουν ηλεκτρονικές δηλώσεις τα περισσότερα από επτά εκατομμύρια των ιδιοκτητών. Για πρώτη φορά η ΑΑΔΕ θα ζητήσει να μάθει πώς χρησιμοποιείται το κάθε ακίνητο. Δηλαδή, θα δηλώνουμε αν χρησιμοποιείται ως η πρώτη κατοικία μας, αν είναι δευτερεύουσα ή εξοχική, αν διαθέτουμε το ακίνητο για δωρεάν παραχώρηση ή μίσθωση ή αν απλά το διαμέρισμα παραμένει κλειστό.

Συνεχίζοντας ο κ. Τσάπαλος, είπε πως: «Εχουμε ενδείξεις, όχι αποδείξεις ότι ενώ χιλιάδες ακίνητα έχουν δηλωθεί ως κλειστά και στην ΑΑΔΕ και σε άλλα μητρώα του δημοσίου, την ίδια στιγμή ηλεκτροδοτούνται άρα εδώ μάλλον υπάρχουν αδήλωτα ενοίκια. Άρα θα κάνουμε κατά προτεραιότητα ελέγχους».

Σύμφωνα με παράδειγμα που παραθέτει η ΕΡΤ, διαμέρισμα 100 τ.μ δηλώνεται «κλειστό» στο Ε2 της εφορίας. Ο ΔΕΔΔΗΕ καταγράφει ετήσια κατανάλωση ρεύματος 5000 KWh και στέλνει την πληροφορία στην ΑΑΔΕ. Η ΑΑΔΕ συντάσσει φύλλο ελέγχου για τον ιδιοκτήτη καθώς δεν νοείται κλειστό ακίνητο να εμφανίζει κατανάλωση ρεύματος Στόχος του ελέγχου η αναζήτηση «κρυφής μίσθωσης».

Εκτός από τη χρήση του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να ταιριάξουν τα στοιχεία των που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο της ΑΑΔΕ με τα αντίστοιχα του Εθνικού Κτηματολογίου. Για την υποβολή των δηλώσεων, θα δοθεί χρονικό περιθώριο τουλάχιστον τριών μηνών.

