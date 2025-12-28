Στο έλεος της χιονοθύελλας η Νέα Υόρκη – Ακύρωση χιλιάδων πτήσεων

Περισσότερες από 20 πτήσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νέας Υόρκης ακυρώθηκαν αυτό το Σαββατοκύριακο, καθώς η μητρόπολη των ΗΠΑ παραδόθηκε στο έλεος της χιονοθύελλας.

Οπως αναφέρει η Telegraph, η πόλη κηρύχθηκε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με χιλιάδες ταξιδιώτες να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σχέδιά τους, καθώς η πόλη αντιμετώπισε τη μεγαλύτερη χιονοθύελλα των τελευταίων τεσσάρων ετών. Οι Νεοϋορκέζοι ξύπνησαν με 4,3 ίντσες χιονιού, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία – η πρώτη φορά που έπεσαν περισσότερες από τέσσερις ίντσες από τον Ιανουάριο του 2022.

Συνολικά, περισσότερες από 1.000 πτήσεις προς και από τα μεγάλα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης ακυρώθηκαν σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα Σαββατοκύριακα του έτους.

Μέχρι στιγμής, σχεδόν 1.300 πτήσεις προς ή από την πόλη την Παρασκευή και το Σάββατο έχουν ακυρωθεί και εκατοντάδες άλλες έχουν καθυστερήσει, συμπεριλαμβανομένων 20 πτήσεων προς ή από το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με στοιχεία της FlightAware.

Αρκετές πτήσεις της British Airways μεταξύ του Λονδίνου (Χίθροου) και της Νέας Υόρκης ακυρώθηκαν, ενώ και άλλες μεγάλες αεροπορικές εταιρείες, όπως η Virgin Atlantic, η American Airlines και η Delta, αντιμετώπισαν επίσης προβλήματα.

Τα ταξίδια προς ή από το Διεθνές Αεροδρόμιο Τζον Φ. Κένεντι και το Διεθνές Αεροδρόμιο Νιούαρκ Λίμπερτι επηρεάστηκαν περισσότερο, με 586 και 359 ακυρωμένες πτήσεις αντίστοιχα. Ακολουθεί το Διεθνές Αεροδρόμιο ΛαΓκουάρντια, με 352 ακυρώσεις πτήσεων προς ή από τη Νέα Υόρκη.

Οι εργασίες καθαρισμού στη Νέα Υόρκη ξεκίνησαν το πρωί του Σαββάτου, με περισσότερα από 1.600 μεγάλα εκχιονιστικά και 100 οχήματα διασποράς αλατιού να επιστρατεύονται για τον καθαρισμό των χιονισμένων δρόμων.

Οι παγωμένες συνθήκες έφτασαν σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα ταξιδιωτικά Σαββατοκύριακα της χώρας, κατά το οποίο έως και 122 εκατομμύρια Αμερικανοί αναμενόταν να ταξιδέψουν για τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Αυτοκινήτου (AAA). Στη Νέα Υόρκη, περίπου 15 εκατομμύρια ταξιδιώτες αναμενόταν να περάσουν αυτή την εβδομάδα από τις σήραγγες και τα αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και του Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με τη Λιμενική Αρχή της περιοχής.

Περισσότερα από 60 εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των ΗΠΑ έλαβαν προειδοποιήσεις για ακραία καιρικά φαινόμενα, συμπεριλαμβανομένων περιοχών στο βόρειο Νιου Τζέρσεϊ, το Λονγκ Άιλαντ και τη δυτική Μασαχουσέτη. Περιοχές της βόρειας πολιτείας της Νέας Υόρκης και του Λονγκ Άιλαντ καλύφθηκαν από έως και 6,6 ίντσες χιονιού. Ορισμένες από τις πιο ακραίες χιονοπτώσεις σημειώθηκαν στο Κονέκτικατ, όπου 9,1 ίντσες χιονιού κάλυψαν σπίτια και δρόμους.

Ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθώς η AccuWeather έχει προβλέψει έναν ταχέως κινούμενο «κυκλώνα-βόμβα» για την Κυριακή, ο οποίος αναμένεται να φέρει περισσότερη παγωμένη βροχή, πάγο και συνθήκες χιονοθύελλας στη Βορειοανατολική και τη Μεσοδυτική Αμερική.

«Αυτή η ταχέως κινούμενη καταιγίδα θα πλήξει δυναμικά τη Βορειοανατολική περιοχή αμέσως μετά τα Χριστούγεννα. Οι ταξιδιώτες των γιορτών θα πρέπει να προετοιμαστούν για μεγάλες καθυστερήσεις στους δρόμους και στα αεροδρόμια», δήλωσε ο ανώτερος μετεωρολόγος της AccuWeather, Τάιλερ Ρόις.

