Οι φωτογραφίες της εβδομάδας των Χριστουγέννων

Ανευ Κίνας η γιορτή δεν λάμπει (στην κυριολεξία), όμως η Παλαιστίνη έχει το Σπήλαιο. «Σάντα» αγένειος, φιλάνθρωποι κολυμβητές, ψαροπούλια. Στο άλμπουμ και η Αίγυπτος, που έσωσε τον Χριστό από το λεπίδι του Ηρώδη, αλλά και ο Αλέξανδρος Νιέφσκι της Σόφιας. Xιόνια, κάλαντα, γουρ(ου)νοχαρές. Ο Banksy μπέρδεψε το άστρο το λαμπρό με το φανάρι βαρέος μηχανήματος. Αλλη η «επί Γης ειρήνη» και άλλη η ψυχροπολεμική (παλιά και νέα)