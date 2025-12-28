Οι φωτογραφίες της εβδομάδας των Χριστουγέννων

Ανευ Κίνας η γιορτή δεν λάμπει (στην κυριολεξία), όμως η Παλαιστίνη έχει το Σπήλαιο. «Σάντα» αγένειος, φιλάνθρωποι κολυμβητές, ψαροπούλια. Στο άλμπουμ και η Αίγυπτος, που έσωσε τον Χριστό από το λεπίδι του Ηρώδη, αλλά και ο Αλέξανδρος Νιέφσκι της Σόφιας. Xιόνια, κάλαντα, γουρ(ου)νοχαρές. Ο Banksy μπέρδεψε το άστρο το λαμπρό με το φανάρι βαρέος μηχανήματος. Αλλη η «επί Γης ειρήνη» και άλλη η ψυχροπολεμική (παλιά και νέα)
Εκκοσμικευμένα Χριστούγεννα με παγκοσμιοποιημένα στολίδια, εποχικά είδη που παράγει και εξάγει μαζικά η Κίνα
Kevin Frayer/Getty Images/Ideal image
Οι Κινέζοι, όμως, φτιάχνουν και κόκκινα φανάρια μεγέθους κοντέινερ, για να χαίρονται και αυτοί την Πρωτοχρονιά τους
Liu Xiaokun/VCG via Getty Images/Ideal image
Ο Τουταγχαμών, βέβαια, δεν έχει σχέση με τον Χριστό παρά μόνο ως μνεία τής (υπό συνθήκες) φιλόξενης αιγυπτιακής ερήμου
Sayed Hassan/Getty Images/Ideal image
Επίκαιρο πλην «άθεο» έργο Banksy στο Λονδίνο: δύο παιδιά, ίσως και νάνοι, είδαν άστρο λαμπρό στην κορυφή… γερανού εργοταξίου
Leon Neal/Getty Images/Ideal image
Και ως αγένειος ο «Σάντα», δηλαδή αυτή η Μεξικάνα, σκόρπισε χρυσόσκονη στο πέρασμά του, μαζί με αύρα χειμερίου έαρος
REUTERS/Daniel Becerril
Καρέ από τον Αγιο Αλέξανδρο Νιέφσκι της Σόφιας, ναό συνδεδεμένο με την απελευθέρωση της Βουλγαρίας από τον οθωμανικό ζυγό
REUTERS/Spasiyana Sergieva
Γλάροι και γλαρόνια τσιγαρίστηκαν στο πύρινο τηγάνι τής ανατολής τού ηλίου σε ένα προάστιο της Μπανγκόκ
REUTERS/Athit Perawongmetha
Στην Ινδονησία έγινε καθαρισμός βιτρό στον ρωμαιοκαθολικό ναό του Αποστόλου Βαρνάβα (η επιγραφή του αγίου, στα Ελληνικά)
REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana
Πιτσιρίκος με πονηρούτσικο βλέμμα και με καπέλο έναν ολόσωμο «Σάντα» ανέμενε το δώρο του στην Πόλη του Μεξικού
REUTERS/Raquel Cunha
Να και λεωφορείο του ΚΤΕΛ Ναϊρόμπι γεμάτο Κενυάτες που ταξίδεψαν στα χωριά τους για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα
REUTERS/Monicah Mwangi
Μάλλον ξέγνοιαστο στιγμιότυπο από χιονοδρομικό κέντρο τού ινδικού Κασμίρ, με πρωταγωνιστές μηχανοκίνητους σκιέρ
REUTERS/Sharafat Ali
Καρέ από το προκολυμβητικό σοκ Βορειοϊρλανδών που χριστουγεννιάτικα βούτηξαν στο παγωμένο νερό ως φιλάνθρωποι
REUTERS/Cathal McNaughton
Η βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό καθρεφτίστηκε στον απαστράπτοντα χαλκό της τούμπας
REUTERS/Yara Nardi
Ο χιονιάς έκλεισε την ταβέρνα, έτσι τα ορεξάτα θαλασσοπούλια του Πόρτλαντ, στο Ορεγκον των ΗΠΑ, δεν βρήκαν καν «τσόφλι» από αστακούς Ειρηνικού
REUTERS/Kevin Lamarque
Με ζούρλα από ζουρνά και σεισμό από νταούλι η «Βαρβάκειος» έμαθε γιατί «οι ουρανοί αγάλλονται και χαίρει η φύσις όλη»
INTIMENEWS/Δημήτρης Μητσάκος
Ο «Σάντα» πήγε στη Βόρεια Κορέα και χάρισε στον Κιμ αυτό το πυρηνικό υποβρύχιο, αφού τρενάκι τού είχε δώσει παλιότερα
EPA/KCNA
Οι Αγγλοι και οι συγγενείς τους (το καρέ είναι αυστραλέζικο) στις 26 Δεκεμβρίου προσκύνησαν την Αγία Κατανάλωση
EPA/George Chan
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23