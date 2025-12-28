Ζελένσκι – Τραμπ: 90% συμφωνία για το σχέδιο ειρήνευσης των 20 σημείων

Ήταν περίπου 1.30 μ.μ. (8.30 μ.μ., ώρα Ελλάδας) όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέβη το κατώφλι, όχι του Λευκού Οίκου αυτή τη φορά, αλλά της έπαυλης του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα –σε μια συνάντηση που είχε περιγραφεί ως μια τελευταία ευκαιρία για ένα ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία, ακριβώς 1.403 ημέρες μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Ώρες μετά, οι δυο τους έδωσαν κοινή συνέντευξη Τύπου. Όταν ο Τραμπ ρωτήθηκε ποιο είναι το αγκάθι, απάντησε μονολεκτικά: «τα εδάφη».

Ο ίδιος ωστόσο ήταν ξεκάθαρος για την ανάγκη η Ουκρανία να σταματήσει να αντιστέκεται: «Η Ουκρανία ήταν πολύ γενναία και έκανε μεγάλη ζημιά, αλλά είναι ώρα να τερματίσει» τη σύγκρουση. Ο ίδιος χαρακτήρισε δυνατούς ανθρώπους την ουκρανική αντιπροσωπεία που πήγε την Κυριακή στο Μαρ-α-Λάγκο και προσφέρθηκε να μιλήσει στο κοινοβούλιο στο Κίεβο, αν κάτι τέτοιο θα βοηθήσει.

Το πρόβλημα φαίνεται ότι είναι το Ντονμπάς και οι περιοχές που ελέγχει ο ουκρανικός στρατός, αλλά η Μόσχα απαιτεί να της παραδοθούν.

«Σεβόμαστε τα εδάφη που ελέγχουμε» είπε ο Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της Ουκρανίας που είναι «διαφορετική από αυτή της Ρωσίας». Ο ίδιος παρατήρησε πως το 90% του σχεδίου των 20 σημείων έχει συμφωνηθεί, ενώ υπάρχει 100% συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας μεταξύ Ουκρανίας και ΗΠΑ.

Νωρίτερα, μιλώντας στα σκαλιά της εισόδου της πολυτελούς κατοικίας του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε πως «βρισκόμαστε στα τελικά στάδια ενός ειρηνευτικού σχεδίου» για την Ουκρανία και διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο θα έχει «ισχυρές» εγγυήσεις ασφαλείας σε περίπτωση επίτευξης ενός τέτοιου σχεδίου. «Θα υπάρξουν εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτές θα είναι ισχυρές. Και οι ευρωπαϊκές χώρες εμπλέκονται σε μεγάλο βαθμό», δήλωσε.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.«Πιστεύω πως και ο ουκρανός και ο ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε επίσης ο Τραμπ.

Μετά από τη διμερή συνάντηση των Τραμπ και Ζελένσκι αναμενόταν κοινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι ως συνήθως ενημερώνονταν σε δεύτερη φάση για τις εξελίξεις στη Γηραιά Ηπειρο. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα επικοινωνούσε εκ νέου με τον Πούτιν, με τον οποίο είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία.

Κατά την υποδοχή του προέδρου της Ουκρανίας στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Παλμ Μπιτς, ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε θερμή χειραψία με τον καλεσμένο του.

«Δεν έχω προθεσμία. Ξέρετε ποια είναι η δική μου προθεσμία; Να τερματίσω τον πόλεμο», πρόσθεσε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, δηλώνοντας ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται στην «τελική τους φάση» και ότι τόσο ο Ζελένσκι όσο και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνουν στα «σοβαρά» το ειρηνευτικό σχέδιο.

Λίγο πριν τη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι, o πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ρώσος ομόλογός τουείχαν τηλεφωνική επικοινωνία. «Μόλις είχα μια καλή και πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο Πούτιν της Ρωσίας πριν από τη συνάντησή μου, σήμερα στις 13:00, με τον πρόεδρο Ζελένσκι της Ουκρανίας», δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος με ανάρτησή του στο Truth Social.

Το Κρεμλίνο εξέδωσε επίσης σύντομη ανακοίνωση για την επικοινωνία των προέδρων Ρωσίας και ΗΠΑ.

Λίγο πριν την έναρξη της συνάντησης Τραμπ – Ζελένσκι, μιλώντας σε σε δημοσιογράφους ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε πως η ρωσική προεδρία καλεί το Κίεβο να «λάβει μια θαρραλέα απόφαση» συμφωνώντας να αποσύρει τα ουκρανικά στρατεύματα από το Ντονμπάς προκειμένου να «τερματιστεί» ο πόλεμος,

«Για να τερματιστεί (ο πόλεμος), το Κίεβο πρέπει να λάβει μια θαρραλέα απόφαση. Θα ήταν σοφό να ληφθεί αυτή η απόφαση σχετικά με το Ντονμπάς χωρίς καθυστέρηση», δήλωσε ο Ουσακόφ.

Αναφέρθηκε στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν νωρίτερα ο Τραμπ με τον Πούτιν, λέγοντας πως αυτή έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά.

Όπως είπε, Ουάσινγκτον και Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο»

Νωρίτερα Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, είχε δηλώσει μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ Εζυρωπαίων ηγετών και των προέδρων της Ουκρανίας και των ΗΠΑ έχει προγραμματιστεί για σήμερα μετά τη συνάντηση μεταξύ του Ζελένσκι και του Τραμπ στη Φλόριντα. «Προγραμματίζεται τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με ευρωπαίους ηγέτες», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Σεργκέι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι «ο τελικός κατάλογος των συμμετεχόντων βρίσκεται ακόμη υπό κατάρτιση».

