Τρεις αγνοούμενοι από τις καταρρακτώδεις βροχές στην Ισπανία

Τρεις άνθρωποι αγνοούνται μετά από τις καταρρακτώδεις βροχές που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββάτου προς Κυριακή κοντά στη Μάλαγα προκαλώντας πλημμύρες σε αυτήν την περιοχή της νότιας Ισπανίας, ανακοίνωσε σήμερα το απόγευμα η Πολιτική Προστασία, καλώντας τον πληθυσμό να λάβει «έντονα μέτρα προφύλαξης».

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους αρκετών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

🔴ÚLTIMA HORA | Dos desaparecidos en Alhaurín el Grande por las tormentas en Málaga El valle del Guadalhorce y la Costa del Sol son las dos comarcas más afectadas por las intensas tormentas de esta madrugada, que obligaron a activar el aviso rojohttps://t.co/UV1WRvJUS2 pic.twitter.com/igMIE1v1LZ — Artículo 14 (@articulo14_es) December 28, 2025

«Συνεχίζουμε την αναζήτηση τριών ατόμων που αγνοούνται μετά τις έντονες βροχοπτώσεις», δύο κοντά στη Μάλαγα και ο τρίτος κοντά στη Γρανάδα», ανακοίνωσε η Πολιτική Προστασία με ανάρτηση στο X.

Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», δήλωσε σήμερα στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας. Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.

Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

