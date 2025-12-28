Η Ιταλία επιλέγει μια… ζωντανή Αφροδίτη αντί της θεάς του Μποτιτσέλι

Από τον καμβά της Αναγέννησης στην πραγματική ζωή: η Ιταλία άλλαξε πρόσωπο στην τουριστική της προβολή και πυροδότησε έντονες αντιδράσεις.

Η απόφαση της κυβέρνησης να αντικαταστήσει τη θρυλική Αφροδίτη του Μποτιτσέλι με μια 23χρονη φοιτήτρια σε νέα καμπάνια για την προώθηση του ιταλικού τουρισμού άνοιξε έναν ζωηρό δημόσιο διάλογο για την αισθητική, το φύλο και τα όρια της σύγχρονης επικοινωνίας. Στο στόχαστρο επικρίσεων βρίσκεται η υπουργός Τουρισμού Ντανιέλα Σαντανκέ.

Μέχρι σήμερα, μια σύγχρονη εκδοχή της γυμνής θεάς που αναδύεται από τη θάλασσα πάνω σε ένα κοχύλι, εμπνευσμένη από τον διάσημο πίνακα «Η Γέννηση της Αφροδίτης», προέβαλλε ιταλικούς τουριστικούς προορισμούς από το 2023. Η καμπάνια, ωστόσο, είχε προκαλέσει ειρωνικά σχόλια, καθώς χαρακτηρίστηκε υπερβολικά δαπανηρή και κακόγουστη.

Η Ντανιέλα Σαντανκέ ανακοίνωσε πλέον μια «ανανεωμένη» εκδοχή, στην οποία τον ρόλο της Αφροδίτης αναλαμβάνει η Φραντσέσκα Φατσίνι, 23 ετών.

Κατά την υπουργό, η επιλογή «ενός πραγματικού κοριτσιού, από σάρκα και οστά, που θα ταξιδέψει σε όλη την Ιταλία για να προωθήσει τις ομορφιές μας», συνιστά μια επαναστατική κίνηση στην εποχή της ψηφιοποίησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα των Times.

«Θα ζήσει τις εξαιρετικά ποικίλες εμπειρίες που μπορεί να έχει κάθε τουρίστας, αναδεικνύοντας την εκπληκτική πολυμορφία της χώρας μας», υποστήριξε η Σαντανκέ, προσθέτοντας ότι πρωταγωνιστικό ρόλο στην καμπάνια θα έχουν οι περιφέρειες της Ιταλίας, με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου του χαμηλού τουρισμού σε λιγότερο προβεβλημένες περιοχές.

Η Φατσίνι, επίδοξη ηθοποιός και φοιτήτρια Ψυχολογίας σε πανεπιστήμιο της Ρώμης, έκανε την πρώτη της εμφάνιση μέσω Instagram. Ωστόσο, η νέα καμπάνια δεν άργησε να δεχτεί επικρίσεις. Η εφημερίδα της Ρώμης Domani παρομοίασε τη «ζωντανή Αφροδίτη» με τον Πινόκιο.

«Μετά την ξύλινη μαριονέτα που θέλει να γίνει παιδί, τώρα έχουμε και την Αφροδίτη του Μποτιτσέλι», έγραψε η εφημερίδα, χαρακτηρίζοντας τη Σαντανκέ «αδιαπέραστη από κάθε κριτική».

Σφοδρές αντιδράσεις προκάλεσαν και οι δηλώσεις της υπουργού ότι η τουριστική επικοινωνία της Ιταλίας πρέπει να γίνει πιο «σέξι». «Μιλά για τη Φατσίνι σαν να πρόκειται για ένα πακέτο και μάλιστα σεξουαλικοποιημένο», σχολίασε ο οικονομικός ιστότοπος Qui Finanza, επισημαίνοντας ότι η κριτική αυτή αντανακλά εκατοντάδες σχόλια κάτω από τις επίσημες ανακοινώσεις του υπουργείου.

Παρά τις αντιδράσεις, η Σαντανκέ επιμένει ότι η αρχική εκδοχή της καμπάνιας είχε σημαντική απήχηση στο εξωτερικό. Υποστηρίζει ότι η Ιταλία κατέγραψε φέτος αύξηση 3% στους επισκέπτες και διεκδικεί την πρωτιά ως ο πιο δημοφιλής τουριστικός προορισμός της Ευρώπης, ανταγωνιζόμενη την Ισπανία.

Η νέα καμπάνια περιγράφεται ως μια Αφροδίτη που «βγαίνει από την αφίσα και ζωντανεύει», ως «μια ιστορία που μετατρέπεται σε εμπειρία, συνάντηση και παρουσία».

«Σε μια εποχή όπου κυριαρχεί το ψηφιακό στοιχείο, η επιλογή μιας πραγματικής, φυσικής παρουσίας αποτελεί μια ισχυρή δήλωση: ένα ανθρώπινο βλέμμα που μεταφέρει αξίες, ομορφιά και ταυτότητα. Ενα μωσαϊκό διαφορετικών εμπειριών που, όλες μαζί, γίνονται θαύμα», αναφέρει το συνοδευτικό κείμενο της καμπάνιας, καταλήγει το δημοσίευμα των Times.

