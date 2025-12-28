«Καποδίστριας»: Οταν η Ιστορία φοράει φωτοστέφανο

Η νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», μόλις βγήκε στις αίθουσες. Ερχεται να προστεθεί με απόλυτη συνέπεια σε μια φιλμογραφία που εδώ και δεκαετίες επιχειρεί κάτι πολύ συγκεκριμένο: να μεταφέρει στον κινηματογράφο εμβληματικές μορφές της ελληνικής Ιστορίας, όχι ως ανθρώπους, αλλά ως σύμβολα. Ως πρόσωπα που μοιάζουν να γεννήθηκαν ήδη ολοκληρωμένα, ηθικά άμεμπτα, σχεδόν προορισμένα για το βάθρο.

Η υπόθεση της ταινίας ακολουθεί τη ζωή και τη δράση του Ιωάννη Καποδίστρια, από τη διπλωματική του πορεία στην Ευρώπη μέχρι την άφιξή του στην Ελλάδα ως πρώτος κυβερνήτης και, τελικά, τη δολοφονία του. Η αφήγηση εστιάζει στο όραμά του για ένα σύγχρονο κράτος, στις συγκρούσεις με τοπικά συμφέροντα και στη μοναχική πορεία του απέναντι σε έναν λαό που, όπως υπαινίσσεται η ταινία, δεν ήταν έτοιμος να τον κατανοήσει. Μέχρι εδώ όλα αναμενόμενα.

Το ζήτημα όμως δεν είναι τι αφηγείται ο Σμαραγδής, αλλά πώς το κάνει. Η κινηματογραφική ματιά τού σκηνοθέτη παραμένει πιστή σε ένα σινεμά που αγαπά τη μυθοποίηση. Ο Καποδίστριας της ταινίας είναι σχεδόν αψεγάδιαστος. Είναι σοφός, μετρημένος, ηθικά ακέραιος, πάντα ένα βήμα μπροστά από τους γύρω του. Οι συγκρούσεις υπάρχουν αλλά σπάνια τον αφορούν εσωτερικά. Δεν τον τραυματίζουν, δεν τον μεταβάλλουν, δεν τον θέτουν αντιμέτωπο με τον ίδιο του τον εαυτό. Είναι περισσότερο εμπόδια στη διαδρομή ενός ήδη διαμορφωμένου ήρωα παρά ρωγμές σε έναν σύνθετο χαρακτήρα.

Αυτή η επιλογή οδηγεί αναπόφευκτα σε μια γραμμική, σχεδόν γραφική αφήγηση. Ο χαρακτήρας δεν εξελίσσεται, επιβεβαιώνεται. Και όταν ένας ιστορικός βίος παρουσιάζεται έτσι, η Ιστορία παύει να είναι πεδίο σύγκρουσης και γίνεται εικονοστάσι. Είναι δυνατόν να μην υπάρχει ψεγάδι; Να είναι κάποιος τέλειος; Μοιάζει αυτονόητο το «όχι». Δεν γίνεται ένας άνθρωπος, ακόμα και σπουδαίος, να μην αμφιβάλλει, να μη σφάλλει, να μη συγκρούεται με τις ίδιες του τις επιλογές. Εκεί ακριβώς βρίσκεται το δραματουργικό βάθος. Οχι στην τελειότητα, αλλά στην αντίφαση.

Ο Σμαραγδής, βέβαια, αυτό το σινεμά κάνει. Το έκανε με τον «Καζαντζάκη», το έκανε με τον «Ελ Γκρέκο», το κάνει και τώρα. Η αγιογραφία είναι συνειδητή επιλογή του, όχι ατύχημα. Είναι ένα μοτίβο που το πιστεύει και το ανακυκλώνει συνέχεια, χωρίς να καταλαβαίνει ότι αναπαράγει πρόβλημα, ότι στον κινηματογράφο η αγιογραφία σπανίως γεννά ζωντανές ταινίες. Γεννά μνημεία ακίνητα, σεβαστά, αλλά ψυχρά.

Δεν είναι μόνο ο Σμαραγδής, ασφαλώς. Πολλές κινηματογραφικές βιογραφίες σημαντικών προσώπων καταλήγουν σε εξιδανικευμένες, επίπεδες αφηγήσεις. Το «Bohemian Rhapsody» μετέτρεψε τον Φρέντι Μέρκιουρι σε ασφαλές ποπ είδωλο, αποστειρωμένο από τις σκοτεινές του πλευρές. Το «The Theory of Everything» παρουσίασε τον Στίβεν Χόκινγκ περισσότερο ως inspirational poster παρά ως δύσκολο, αντιφατικό άνθρωπο. Είναι προφανές ότι οι δημιουργοί πίσω από τις ταινίες μοιάζουν να φοβούνται ότι η αλήθεια θα πληγώσει τον μύθο.

Αυτό ακριβώς θα έκανε, όμως, την ταινία τους να ξεχωρίσει, όπως κάποιες άλλες βιογραφίες που τόλμησαν να βουτήξουν στην ασάφεια. Ειδικός επί του κινηματογράφου δεν είμαι, αλλά θυμάμαι το «Oppenheimer» να αφηγείται με ρεαλισμό την ιστορία του φυσικού στον οποίο οφείλεται η δημιουργία της ατομικής βόμβας, αντί να του φοράει φωτοστέφανο, το «Αμαντέους» να μη φοβάται να παρουσιάσει τον Μότσαρτ ως ιδιοφυΐα αλλά και ως παιδί-άνθρωπο, ενοχλητικό και χαοτικό, και το «Λίνκολν» να δείχνει την προσπάθεια του Λίνκολν να περάσει τη 13η Τροπολογία του Συντάγματος, η οποία προέβλεπε την οριστική κατάργηση της δουλείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να τον αγιοποιεί.

Στα καθ’ ημάς, και παρ’ όλο που το είδος της βιογραφίας, ειδικά στην Ελλάδα, πάσχει, η ταινία «Ευτυχία» παρουσίασε την περίπτωση της στιχουργού Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου χωρίς εξιδανίκευση, ενώ και ο Παντελής Βούλγαρης είχε δώσει μια όχι αποστειρωμένη εκδοχή του Ελευθερίου Βενιζέλου στην ομώνυμη ταινία του.

Ο «Καποδίστριας» του Σμαραγδή προφανώς δεν ενδιαφέρεται για αυτή την κατανόηση, ενδιαφέρεται για την ανύψωση. Και αυτό είναι μια επιλογή αισθητική, ιδεολογική, σχεδόν πολιτική, την οποία ασφαλώς ο σκηνοθέτης έχει δικαίωμα να κάνει. Ομως σε μια εποχή που ο κινηματογράφος έχει αποδείξει ότι οι ήρωες γίνονται πιο μεγάλοι όταν τους βλέπουμε να σκοντάφτουν, η επιμονή στη μυθοποίηση μοιάζει ξεπερασμένη.

Ισως τελικά το ερώτημα δεν είναι αν ο Ιωάννης Καποδίστριας και κάθε ιστορικό πρόσωπο αξίζει μια τέτοια ταινία. Το ερώτημα είναι αν αξίζει μια ταινία που δεν τον εμπιστεύεται αρκετά ως άνθρωπο, παρά μόνο ως άγαλμα μέσα σε ναό λατρείας.

