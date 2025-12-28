Το μαρτύριο της σταγόνας για το σκωτσέζικο ουίσκι

Η μειωμένη ζήτηση για σκωτσέζικο ουίσκι και η αβεβαιότητα που προκαλεί ο εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ έχουν οδηγήσει σε υπερπροσφορά του ποτού, που θυμίζει την κρίση του λεγόμενου «whisky loch» της δεκαετίας του 1980, αυξάνοντας τον κίνδυνο περικοπών θέσεων εργασίας και κλεισίματος αποστακτηρίων σε ολόκληρη τη Σκωτία.

Σύμφωνα με εκτενές δημοσίευμα των Financial Tims οι παγκόσμιες πωλήσεις ουίσκι μειώθηκαν κατά 2,5% το πρώτο εξάμηνο του 2025, κινούμενες πτωτικά για τρίτη διαδοχική χρονιά, έπειτα από δεκαετίες σταθερής ανάπτυξης, αφήνοντας τα αποστακτήρια με πλεονάζον απόθεμα. Αυτό έχει αναγκάσει ορισμένα να παγώσουν ή να περιορίσουν την παραγωγή και άλλα να επεκτείνουν τη χωρητικότητα των αποθηκών τους.

Σε πρόσφατη επίσκεψή της στα αποστακτήρια Talisker και Dalwhinnie, η Κέιτ Φορμπς, αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Σκωτίας, δήλωσε ότι οι περικοπές στην παραγωγή είχαν «δυσανάλογα μεγάλο» αντίκτυπο στις τοπικές αγροτικές οικονομίες και προειδοποίησε για τον «καταστροφικό» αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στον κλάδο, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες της Σκωτίας.

«Εχουν περιορίσει σημαντικά την παραγωγή λόγω των αβεβαιοτήτων που οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στους αμερικανικούς δασμούς», εξήγησε στους FT, μιλώντας για τα αποστακτήρια, τα οποία ανήκουν στον κολοσσό των ποτών Diageo. «Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στις μακροπρόθεσμες επενδυτικές αποφάσεις – ουσιαστικά έχουν παγώσει τα σχέδια επέκτασής τους εν αναμονή της έκβασης των διαπραγματεύσεων για τους δασμούς των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Μέχρι να σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για μια εμπορική συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου – ΗΠΑ, τα βρετανικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένου του ουίσκι, παραμένουν υποκείμενα στον «βασικό» δασμό 10% που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στις εισαγωγές από τον Απρίλιο.

Ορισμένα αγροτικά προϊόντα, όπως το βοδινό κρέας και ο καφές, εξαιρέθηκαν από το καθεστώς δασμών, όχι όμως και τα αλκοολούχα ποτά. Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις σκωτσέζικου ουίσκι στο εννιάμηνο του 2025 μειώθηκαν κατά 6% – βελτίωση σε σχέση με την πτώση κατά 9% της προηγούμενης χρονιάς, αλλά σημαντική υποχώρηση σε σύγκριση με πριν από πέντε χρόνια, όταν οι πωλήσεις αυξάνονταν κατά 4% σε ετήσια βάση – σύμφωνα με τον πάροχο δεδομένων αλκοολούχων ποτών IWSR.

«Υπάρχει πολύ απόθεμα βύνης που κάθεται μέσα σε βαρέλια», δήλωσε ο Λουκ Τέγκνερ, επικεφαλής συμβουλευτικών υπηρεσιών της IWSR. Οι πωλήσεις των single malts, που είναι γενικά ακριβότερα από τα blends, έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά, καθώς οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες για premium ποτά, για λόγους οικονομίας. «Δεν είναι ότι οι άνθρωποι εγκαταλείπουν το σκωτσέζικο ουίσκι• απλώς πίνουν λίγο λιγότερο και ξοδεύουν λιγότερα στο μπουκάλι που αγοράζουν», πρόσθεσε ο Τέγκνερ.

Κατά τη διάρκεια του λεγόμενου «whisky loch» της δεκαετίας του 1980, που προέκυψε από μια περίοδο υπερπαραγωγής τη δεκαετία του 1970, οι εταιρείες επανεξισορρόπησαν την προσφορά και τη ζήτηση αναπτύσσοντας νέες αγορές, όπως η Ιαπωνία, η Ελλάδα και η Ισπανία. Στη δεκαετία του 1990, ποτοποιίες όπως η William Grant και η Diageo άρχισαν να αναπτύσσουν περισσότερα single malts, χρεώνοντας όλο και υψηλότερες τιμές για παλαιωμένα αποστάγματα και επεκτεινόμενες σε αγορές όπως η Ινδία και η Κίνα.

Oι πωλήσεις βύνης έχουν καταρρεύσει, ενώ οι πωλήσεις των πιο προσιτών blends –που αναμειγνύονται με ουίσκι από άλλα δημητριακά, όπως σιτάρι– έχουν αποδειχτεί πιο ανθεκτικές. Το 2024 οι παγκόσμιες πωλήσεις malt μειώθηκαν κατά 7% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα blends σημείωσαν πτώση μόλις 1%, τονίζουν οι FT.

Για τη διαχείριση της υπερπροσφοράς οι εταιρείες αναγκάστηκαν να παγώσουν ή να μειώσουν την παραγωγή. Η Diageo δήλωσε ότι περιόρισε την παραγωγή σε ορισμένα αποστακτήρια βύνης «ώστε να εξισορροπήσει τη δυναμικότητα με την τρέχουσα ζήτηση». Ο όμιλος περιόρισε τη λειτουργία κάποιων αποστακτηρίων από επτά ημέρες την εβδομάδα σε πέντε, ενώ διέκοψε επίσης την παραγωγή στο αποστακτήριο Teaninich στον κόλπο Cromarty, στη βόρεια Σκωτία, σύμφωνα με άτομο που γνωρίζει τη στρατηγική της εταιρείας και μίλησε στη βρετανική εφημερίδα.

Η παραγωγή στο Roseisle Maltings, κοντά στο Ελγκιν της βορειοανατολικής Σκωτίας, έχει επίσης παγώσει τουλάχιστον έως τον Ιούνιο του 2026.

Παράλληλα, για να διαχειριστούν το πλεόνασμα, οι εταιρείες έχουν επενδύσει εκατομμύρια σε πρόσθετη αποθηκευτική χωρητικότητα για τη φύλαξη των απούλητων αποθεμάτων. Τον Μάιο, η International Beverage, που κατέχει μάρκες όπως οι Old Pulteney, Speyburn και Balblair, επένδυσε επτά εκατ. λίρες σε έξι νέες αποθήκες, προσθέτοντας χωρητικότητα για 60.000 βαρέλια. Τον Μάρτιο, η Wemyss Family Spirits ολοκλήρωσε τέσσερις αποθήκες για τη στέγαση επιπλέον 14.400 βαρελιών η καθεμία, ενώ τον Αύγουστο η Gordon & MacPhail αύξησε τη χωρητικότητά της κατά περισσότερο από ένα τέταρτο, με μια νέα αποθήκη για 9.000 επιπλέον βαρέλια.

Τα αυξημένα επίπεδα αποθεμάτων διαβρώνουν την κερδοφορία των επιχειρήσεων. Η Diageo και ο γαλλικός όμιλος ποτών Pernod Ricard έχασαν αντίστοιχα 170 εκατ. δολάρια και 300 εκατ. ευρώ σε ελεύθερες ταμειακές ροές το 2024 λόγω του αυξημένου κόστους παλαίωσης των αποθεμάτων, σύμφωνα με ανάλυση της Bernstein.

«Ολοι οι παραγωγοί αποσταγμάτων που καλύπτουμε είδαν τις πωλήσεις τους να εκτινάσσονται μετά την Covid και αύξησαν τον ρυθμό με τον οποίο έβαζαν νέα βαρέλια για παλαίωση, ασκώντας πίεση στις ταμειακές ροές», εξηγεί στους FT ο αναλυτής του κλάδου των ποτών της Bernstein, Τρέβορ Στέρλινγκ.

Η IWSR προβλέπει ότι το σκωτσέζικο ουίσκι θα επιστρέψει σε ανάπτυξη έως το 2030, κυρίως χάρη στην επέκταση σε νέες αγορές, όπως η Ινδία. Το μέλλον της αμερικανικής αγοράς, ωστόσο, παραμένει αβέβαιο, σε μεγάλο βαθμό λόγω των δασμών του Τραμπ.

Τον Σεπτέμβριο, η Ενωση Σκωτσέζικου Ουίσκι ανακοίνωσε ότι ο δασμός 10% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στις εισαγωγές κόστιζε στον κλάδο σχεδόν 20 εκατ. λίρες τον μήνα σε χαμένες πωλήσεις και περισσότερες από χίλιες θέσεις εργασίας. Η Φορμπς είπε ότι υπάρχει ένα «κενό» ενημέρωσης από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με την πρόοδο των εμπορικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ, μετά την εξαίρεση που εξασφάλισε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ο φαρμακευτικός κλάδος, με αντάλλαγμα την αύξηση των πληρωμών του NHS για φάρμακα.

Σύμφωνα με την ίδια, η συμφωνία για τα φαρμακευτικά προϊόντα, αν και καλοδεχούμενη για τον συγκεκριμένο τομέα, προκάλεσε «σημαντική απογοήτευση» στη βιομηχανία του σκωτσέζικου ουίσκι, η οποία ήλπιζε σε μια συμφωνία μηδενικών δασμών. «Το ουίσκι αισθάνεται ότι έχει μείνει πίσω».

Ο κλάδος ανησυχεί επίσης ότι, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τους δασμούς παρατείνονται, άλλες χώρες ενδέχεται να εξασφαλίσουν δικές τους συμφωνίες με χαμηλότερους συντελεστές, θέτοντας το σκωτσέζικο ουίσκι σε ακόμη πιο μειονεκτική θέση.

Αξιωματούχοι της σκωτσέζικης κυβέρνησης ανησυχούν εδώ και καιρό ότι η βρετανική διαπραγματευτική ομάδα δεν έθεσε ως προτεραιότητα το ουίσκι, το οποίο το 2022 αντιπροσώπευε πάνω από το ένα τέταρτο της αξίας των διεθνών εξαγωγών αγαθών της Σκωτίας, αλλά μόλις περίπου το 2% των εξαγωγών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Τέγκνερ της IWSR σημείωσε ότι, παρά την κάμψη της ζήτησης στις ΗΠΑ, η βιομηχανία του σκωτσέζικου ουίσκι είναι πολύ πιο ανθεκτική απ’ ό,τι τη δεκαετία του 1980. «Οταν οι καιροί είναι δύσκολοι, οι επιχειρήσεις περνούν μια κάμψη, αλλά γενικά επανέρχονται», είπε, παραπέμποντας στην πτώση της ζήτησης μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008. «Η ιστορία λέει να κρατήσετε την ψυχραιμία σας και [η ζήτηση] θα επανέλθει».

