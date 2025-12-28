Ετοιμάζεται για είσοδο στην ευρωζώνη το 2026 η Βουλγαρία

Η Βουλγαρία προετοιμάζεται να υιοθετήσει το ευρώ τον Ιανουάριο, εν μέσω νέας εσωτερικής πολιτικής αναταραχής και φόβων ότι η παραπληροφόρηση ευθυγραμμισμένη με τη Ρωσία εντείνει τη δυσπιστία απέναντι στο νέο νόμισμα.

Η βαλκανική χώρα των 6,5 εκατομμυρίων κατοίκων θα γίνει το 21ο κράτος που θα ενταχθεί στην ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου, καθώς οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής στις Βρυξέλλες και τη Σόφια ελπίζουν ότι αυτό θα ενισχύσει την οικονομία της φτωχότερης χώρας της ΕΕ και θα εδραιώσει την φιλοδυτική της πορεία, όπως τονίζει ο Guardian σε δημοσίευμά του.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει δηλώσει ότι «χάρη στο ευρώ» η Βουλγαρία θα έχει περισσότερο εμπόριο, περισσότερες επενδύσεις και περισσότερες «ποιοτικές θέσεις εργασίας και πραγματικά εισοδήματα».

Σε πρόσφατη επίσκεψή του στη Σόφια, ο επίτροπος Οικονομίας, Βάλντις Ντομπρόβσκις, είπε ότι το βήμα αυτό είναι καθοριστικό με δεδομένο τον πόλεμο στην Ουκρανία, αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων και παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας που «υπογραμμίζουν τη σημασία της ευρωπαϊκής ενότητας».

«Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας – είναι πολύ μικρές για να διαμορφώσουν μόνες τους τον σημερινό κόσμο. Μπορούν να αποκτήσουν το αναγκαίο βάρος μόνο μέσω της πλήρους ενσωμάτωσής τους στις ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Παρά τα προβαλλόμενα οφέλη, ωστόσο, οι Βούλγαροι απέχουν πολύ από το να είναι ενωμένοι. Πρόσφατη έρευνα του υπουργείου Οικονομικών έδειξε ότι, ενώ το 51% των πολιτών τάσσεται υπέρ της ένταξης στο ενιαίο νόμισμα, το 45% είναι αντίθετο.

Τον Ιούνιο ξέσπασε καβγάς στο κοινοβούλιο όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την είσοδο στο ευρώ, με βουλευτές του ακροδεξιού, φιλορωσικού κόμματος Αναγέννηση να μπλοκάρουν το βήμα.

Ο Πέταρ Γκάνεφ, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Οικονομίας της Αγοράς, δεξαμενή σκέψης με έδρα τη Σόφια, δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα ότι ο διχασμός γύρω από το ευρώ είναι ενδεικτικός μιας ευρύτερης πολιτικής έντασης.

«Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη. Η χώρα είναι διχασμένη σχεδόν σε ό,τι μπορείτε να φανταστείτε», είπε ο Γκάνεφ. «Και μετά την πολιτική αστάθεια, καταλήξαμε σε ένα πολύ εχθρικό πολιτικό περιβάλλον».

Μια τετραετής πολιτική κρίση, που χαρακτηρίστηκε από επτά κοινοβουλευτικές εκλογές και εκτεταμένη διαφθορά, έχει διαβρώσει την εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και έχει συμβάλει στο πολωμένο πολιτικό κλίμα. Η κυβέρνηση του πρώην πρωθυπουργού Ρόζεν Ζελιαζκόφ παραιτήθηκε, ύστερα από λιγότερο από έναν χρόνο στην εξουσία, μετά από εβδομάδες μαζικών αντικυβερνητικών διαδηλώσεων κατά της διαφθοράς σε ολόκληρη τη χώρα.

Αν και η πολιτική κρίση είναι απίθανο να εμποδίσει την υιοθέτηση του ευρώ, πολλοί φοβούνται ότι οι τιμές θα εκτιναχθούν κατά τη διάρκεια της μετάβασης και, με μέσο μηνιαίο μισθό περίπου 1.100 στερλίνες, αυτό δεν είναι κάτι που πολλοί Βούλγαροι μπορούν να αντέξουν.

Οι αγροτικές κοινότητες και οι ηλικιωμένοι αναμένεται να είναι οι πιο ευάλωτοι στον πληθωρισμό και οι πιο φοβισμένοι απέναντι στη μετάβαση, παρότι οι Βρυξέλλες έχουν δηλώσει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως ο πληθωρισμός θα αυξηθεί.

Δημοσιογραφικές έρευνες, εν τω μεταξύ, έχουν διαπιστώσει ότι ένα δίκτυο ρωσικά συνδεδεμένων εκστρατειών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επιχείρησε να υπονομεύσει τη στήριξη προς το ευρώ, διαδίδοντας παραπληροφόρηση.

Ερωτηθείς για την υποτιθέμενη ρωσική επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης γύρω από το ευρώ, ο Ντομπρόβσκις είπε ότι «δεν είναι μυστικό» πως η Ρωσία διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο κατά της Ευρώπης. «Πρόκειται για προκλήσεις, πράξεις δολιοφθοράς, παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου, παρεμβάσεις στις πολιτικές διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε άλλες χώρες, καθώς και για τη διάδοση παραπληροφόρησης», είπε.

Εως τις 31 Ιανουαρίου, οι Βούλγαροι θα μπορούν να πληρώνουν τόσο σε λέβα όσο και σε ευρώ, ενώ στη συνέχεια θα γίνονται δεκτές μόνο πληρωμές σε ευρώ.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News