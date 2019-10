Συμφέρουν οι ιδιώτες στην Καθαριότητα;

Συνήθως οι σωροί των σκουπιδιών εμφανίζονται στις πόλεις κατά τα Χριστούγεννα, περίοδος που προσφέρεται για κινητοποιήσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα Χριστούγεννα, λόγω διάθεσης και φωτισμού, είναι το χαλάκι κάτω από το οποίο κρύβουμε τα προβλήματα των πόλεων. Οι σωροί των σκουπιδιών χαλάνε την εικόνα.

Φέτος εμφανίστηκαν νωρίτερα. Οι εργαζόμενοι στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης κινητοποιούνται κατά της ρύθμισης που επιτρέπει, χωρίς προσκόμματα, την εκχώρηση του έργου Καθαριότητας από Δήμους σε ιδιώτες. Οι Δήμοι είχαν αυτή τη δυνατότητα και με το υφιστάμενο καθεστώς, απλώς τώρα μπορούν να το κάνουν πιο εύκολα και πιο γρήγορα, ξεπερνώντας, για μικρά έργα, τους περιορισμούς των μειοδοτικών διαγωνισμών κ.λ.π.

Οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ, πέρα από τα αυτονόητα για τις θέσεις εργασίας, υποστηρίζουν ότι η ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιώτες, θα επιβαρύνει τους δημότες και θα οδηγήσει σε ένα πλέγμα διαπλοκής των δημοτικών αρχόντων με ιδιώτες. Είναι έτσι;

Δεν είναι μία υπόθεση to be or not to be. Δεν είναι, δηλαδή, μαύρο ή άσπρο. Υπάρχουν Δήμοι, κυρίως μικρού μεγέθους, που είναι προς το συμφέρον τους να προχωρήσουν σε συνεργασία με ιδιώτες και να απαλλαγούν από το έργο, το κόστος του εξοπλισμού και τα κομματικά παιχνίδια με συμβασιούχους. Υπάρχουν όμως και Δήμοι, ειδικά οι μεγάλοι, που τους συμφέρει να διατηρήσουν υποδομές και προσωπικό, ελέγχοντας οι ίδιοι την Καθαριότητα. Στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, τα έβαλαν κάτω και έκριναν ότι το εγχείρημα Μπουτάρη με ιδιώτες επιβάρυνε τον προϋπολογισμό περισσότερο από όσο είχαν προβλέψει. «Εμείς δεν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε ιδιώτες, θα συνεχίσουμε με τις υποδομές και το προσωπικό του Δήμου» λέει στο Protagon ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας Νίκος Ζεϊμπέκης. Σύμφωνα με τον κ. Ζεϊμπέκη, η εξίσωση δεν μπορεί να είναι ενιαία. «Θα πρέπει να ξέρεις, πέρα από τα μεγέθη του Δήμου, παράλληλες παραμέτρους όπως η τελική διαχείριση των απορριμμάτων, τα κόστη και τα προγράμματα ανακύκλωσης. Σε κάποιους Δήμους, για παράδειγμα, μπορεί να συμφέρει η συνεργασία δημοτικών υπηρεσιών και ιδιωτικού τομέα».

Αν το δεις έτσι, το νομοσχέδιο έχει θετική διάσταση, αρκεί οι δήμαρχοι να λειτουργήσουν με επιχειρηματικά κριτήρια και όχι μικροπολιτικά με ομηρίες συμβασιούχων κ.λ.π. Υπάρχει, άλλωστε, διεθνώς η τάση αυτές οι δουλειές να εκχωρούνται στον ιδιωτικό τομέα. Βέβαια για κάποιους η λύση του ιδιώτη θα είναι μονόδρομος: αν κοπούν οι συμβασιούχοι, ορισμένοι Δήμοι, θέλουν δεν θέλουν, θα καταφύγουν σε ιδιώτες.

Και για τι είδους ιδιώτες συζητάμε; Και πάλι εξαρτάται πού θα πέσεις. Αν τα μεγάλα συμφέροντα που εισέρχονται στη διαχείριση απορριμμάτων μπουν και στην αποκομιδή, μιλάμε ήδη για μεγάλες μπίζνες. Σε χαμηλότερο επίπεδο, ο κλάδος έχει να επιδείξει και αρκετά «αρπακτικά» με ελεγχόμενη μεταχείριση των εργαζομένων τους. Αν έχετε δει τους Sopranos, θα θυμάστε ότι και ο Τόνι ο Σοπράνο, αυτή τη δουλειά έκανε.