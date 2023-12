Βρέθηκε «ιός βαμπίρ» – πόσο επικίνδυνος είναι

Αποκαλείται «ιός βαμπίρ». Και μόνο το όνομά του δίνει μια ιδέα σχετικά με το πόσο επιδέξιος είναι στο να επιβιώνει και να εξαπλώνεται – το επιτυγχάνει… πιάνοντας από τον λαιμό έναν άλλον ιό, χάρη στον οποίο πολλαπλασιάζεται εντός του ξενιστή του.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ που τον πρωτοπαρατήρησαν έμειναν άναυδοι με την ικανότητα αυτού του ιού, που είναι βακτηριοφάγος (ή φάγος, δηλαδή ιός εξειδικευμένος στο να μολύνει βακτήρια) να επιβιώνει και να αναπτύσσεται, φέρνοντας στο φως ένα νέο φαινόμενο, πιθανώς ικανό να πυροδοτήσει λοιμώξεις και σε ανθρώπους, σύμφωνα με άρθρο της ιταλικής εφημερίδας «La Repubblica».

Τα ευρήματα της σχετικής μελέτης, που δημοσιεύθηκαν στο επιστημονικό περιοδικό Microbial Ecology, προκαλούν έκπληξη. Διότι μπορεί να είναι γνωστές οι… σχέσεις εξάρτησης μεταξύ ιών στις οποίες ένας ιός-δορυφόρος εξαρτάται από έναν άλλον για να ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του (τον αποκαλούμενο ιό-βοηθό), ωστόσο είναι η πρώτη φορά που εντοπίζεται ένας ιός να επιτίθεται σαν βαμπίρ σε έναν άλλον χωρίς τη συγκατάθεσή του και να του… κάθεται στον σβέρκο.

Αυτό ακριβώς συνέβη με τον βακτηριοφάγο που εντόπισαν οι ερευνητές του Μέριλαντ: ο φάγος προσκολλάται σε έναν άλλον φάγο και τον πιάνει από τον «λαιμό» προκειμένου να εισέλθουν μαζί στον ξενιστή και να τον μολύνουν. «Οταν το είδα, σκέφτηκα ότι είναι απίστευτο» υπογράμμισε ο Τάγκιντε Ντε Καρβάλιο, κύριος συγγραφέας της μελέτης, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και προσέθεσε ότι «κανένας δεν είχε δει μέχρι σήμερα έναν βακτηριοφάγο ή άλλον ιό να προσκολλάται σε έναν δεύτερο ιό με αυτόν τον τρόπο».

Η ανακάλυψη του «ιού βαμπίρ» έγινε εντελώς τυχαία σε ένα δείγμα χώματος από το Πούλσβιλ στο Μέριλαντ, περί τα 45 χλμ. βορειοδυτικά της Ουάσινγκτον. Φοιτητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ που «κυνηγούν» φάγους απομόνωσαν έναν φάγο-δορυφόρο, τον MiniFlayer, από το βακτήριο του χώματος Streptomyces scabiei. O MiniFlayer βρέθηκε σε στενή επαφή με έναν ιό-βοηθό, τον βακτηριοφάγο MindFlayer, o οποίος μολύνει το βακτήριο Streptomyces. Ανάλυση που έγινε στο εργαστήριο αλληλούχησης του Πανεπιστημίου του Πίτσμπουργκ αποκάλυψε ότι ο MiniFlayer δεν ήταν ένας συνηθισμένος ιός-δορυφόρος.

