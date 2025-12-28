Βαλτική Θάλασσα: Το νέο πεδίο μάχης ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία

Σε σύγκριση με τα ογκώδη, πυρηνοκίνητα ρωσικά υποβρύχια, το σουηδικό Α26 μοιάζει μικροσκοπικό: έχει μήκος μόλις 66 μέτρα. Ομως, ό,τι του λείπει σε μέγεθος, το αναπληρώνει σε δυνατότητες απόκρυψης, παρακολούθησης και ευελιξίας. Το υποβρύχιο, που κατασκευάζεται από την εταιρεία Saab, διαθέτει ειδική θυρίδα στην πλώρη, μέσω της οποίας μπορεί να αναπτύσσει υποθαλάσσια drones, αισθητήρες ή δύτες απευθείας στον βυθό. Για τα θολά νερά της Βαλτικής και για τον «ψυχρό πόλεμο» που εξελίσσεται αθόρυβα κάτω από την επιφάνειά της, το Α26 θεωρείται μια από τις πιο αποδοτικές επενδύσεις σε σχέση με το κόστος του.

Αυτό το συμπέρασμα φαίνεται να συμμερίστηκε και η κυβέρνηση της Πολωνίας, γράφει ο Economist, η οποία στις 26 Νοεμβρίου αποφάσισε να αγοράσει τρία τέτοια υποβρύχια, με συνολικό κόστος που εκτιμάται στα 2,8 δισ. δολάρια.

Για χώρες όπως η Πολωνία, η επιτήρηση όσων συμβαίνουν πάνω αλλά και κάτω από τη Βαλτική Θάλασσα αποτελεί ζωτικό ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ο βυθός της θάλασσας είναι γεμάτος κρίσιμες υποδομές τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Ο αγωγός φυσικού αερίου Balticconnector συνδέει τη Φινλανδία με την Εσθονία, ενώ ο Baltic Pipe μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Νορβηγία στην Πολωνία. Παράλληλα, καλώδια επικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας διατρέχουν τον βυθό σε όλο το μήκος της Βαλτικής.

Νωρίτερα φέτος, η Εσθονία, η Λετονία και η Λιθουανία αποσύνδεσαν τα ηλεκτρικά τους δίκτυα από το ρωσικό σύστημα. Από τις τέσσερις διασυνδέσεις που τις ενώνουν με το ευρωπαϊκό δίκτυο, οι τρεις είναι υποθαλάσσιες. Πάνω από την επιφάνεια, εκατοντάδες ανεμογεννήτριες δεσπόζουν ανοιχτά των ακτών της Δανίας και της Γερμανίας, ενώ νέες εγκαθίστανται στα πολωνικά ύδατα. Στις ακτές της Βαλτικής λειτουργούν δέκα τερματικοί σταθμοί υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), με δύο ακόμη να βρίσκονται υπό κατασκευή.

Θεωρητικά, η παρουσία του ΝΑΤΟ στη Βαλτική δεν υπήρξε ποτέ ισχυρότερη από σήμερα, σημειώνει ο Economist. Από τα εννέα κράτη που βρέχονται από τη θάλασσα, τα οκτώ είναι μέλη της Συμμαχίας· το ένατο είναι η Ρωσία. Παρά το σαφές πλεονέκτημα του ΝΑΤΟ σε συμβατικές ναυτικές δυνάμεις, η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει μέσα ικανά να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Από το 2023 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον έντεκα ύποπτες ενέργειες δολιοφθοράς σε υποδομές στη Βαλτική, πολλές από τις οποίες συνδέονται με τον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, το δίκτυο δεξαμενόπλοιων που χρησιμοποιεί για να παρακάμπτει τις δυτικές κυρώσεις.

Τα πιο σοβαρά περιστατικά περιλαμβάνουν τις ζημιές στον Balticconnector και σε καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Φινλανδίας και Εσθονίας, οι οποίες αποδίδονται πιθανότατα σε πλοία που έσυραν τις άγκυρές τους στον βυθό. Και στις δύο περιπτώσεις χρειάστηκαν μήνες για να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Παράλληλα, υπάρχουν ενδείξεις ότι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν ορισμένα από αυτά τα πλοία και για επιχειρήσεις πάνω από την επιφάνεια. Τον Σεπτέμβριο, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, που φαίνεται να εκτοξεύτηκαν από πλοία συνδεδεμένα με τη Ρωσία, εντοπίστηκαν πάνω από αεροδρόμια της Δανίας, ενώ παρόμοια περιστατικά καταγράφηκαν αργότερα στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Οι λεγόμενες «υβριδικές επιθέσεις» επιτρέπουν στη Ρωσία να αρνείται επίσημα την εμπλοκή της, να δοκιμάζει τα όρια της συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ και να «μετρά» την προθυμία των κρατών-μελών για κλιμάκωση. Ωστόσο, το καθεστώς του Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται πλέον διατεθειμένο να δρα και πιο ανοιχτά. Στις αρχές Οκτωβρίου, η δανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών αποκάλυψε ότι ρωσικά πολεμικά πλοία στόχευσαν με τα όπλα τους δανικά σκάφη και ελικόπτερα, προσεγγίζοντάς τα με τρόπο που προσομοίαζε σύγκρουση.

Οι πιθανοί στόχοι αυξάνονται, σύμφωνα με τον Economist. Γερμανία, Δανία, Σουηδία και Φινλανδία κατασκευάζουν νέα υπεράκτια αιολικά πάρκα. Η Πολωνία είναι ακόμη πιο εκτεθειμένη: σχεδόν το μισό των ενεργειακών της εισαγωγών εξαρτάται από αγωγούς και λιμάνια της Βαλτικής, και η εξάρτηση αυτή αυξάνεται. Μέχρι το 2040, η χώρα ενδέχεται να επενδύσει πάνω από 100 δισ. δολάρια σε υπεράκτια αιολικά πάρκα και νέους σταθμούς LNG. Ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Πολωνίας, που αναμένεται να λειτουργήσει έως το 2036, θα βρίσκεται λιγότερο από δύο χιλιόμετρα από την ακτή.

Πολλά από αυτά τα έργα σχεδιάστηκαν σε μια εποχή που η ρωσική απειλή έμοιαζε αφηρημένη και μακρινή. Σήμερα, οι κυβερνήσεις προσπαθούν εσπευσμένα να τα προστατεύσουν, κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Τα ραντάρ και οι δορυφόροι μπορούν να παρακολουθούν τον εναέριο χώρο και την κίνηση πλοίων, ακόμη και όταν αυτά απενεργοποιούν τους πομπούς τους. Ομως η επιτήρηση του βυθού παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη, καθιστώντας τον ιδανικό για υβριδικές επιχειρήσεις.

Η υπάρχουσα τεχνολογία επιτήρησης, που βασίζεται κυρίως στο σόναρ, δεν είναι πάντα κατάλληλη για τη Βαλτική. Ο ρηχός και γεμάτος εμπόδια βυθός, η έντονη ναυσιπλοΐα και οι απότομες μεταβολές στην περιεκτικότητα σε αλάτι δημιουργούν ακουστικό «θόρυβο» και παραμορφώνουν τα ηχητικά κύματα, εξηγεί ο Economist. Νέες λύσεις, όπως υδροακουστικοί αισθητήρες, υποβρύχια τύπου Α26 και μη επανδρωμένα υποβρύχια οχήματα, υπόσχονται να καλύψουν μέρος των κενών. Ωστόσο, η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης, κάτι που αποτελεί βασικό στόχο του ΝΑΤΟ για τη Βαλτική, θα χρειαστεί χρόνια.

Τα ίδια τα προγράμματα αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις. Το σουηδικό ναυτικό ανέμενε την παράδοση του πρώτου από τα δύο υποβρύχια που παρήγγειλε το 2022, αλλά αυτή μετατέθηκε για το 2031, εν μέρει λόγω της ανάγκης αναβάθμισης των ναυπηγείων παραγωγής. Η Πολωνία, που διαθέτει μόνο ένα γερασμένο σοβιετικής εποχής υποβρύχιο, θα πρέπει να περιμένει μέχρι τη δεκαετία του 2030 για τα τρία Α26 που έχει παραγγείλει. Την ίδια στιγμή, η βρετανική υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών εκτιμά ότι η Ρωσία εκσυγχρονίζει τον στόλο της με στόχο την επίθεση σε υποθαλάσσια καλώδια και αγωγούς.

Το ΝΑΤΟ καλείται να δείξει ότι οι υβριδικές επιθέσεις δεν θα μένουν ατιμώρητες. Μέχρι στιγμής, η αντίδραση είναι κυρίως αμυντική. Στο πλαίσιο της επιχείρησης Baltic Sentry, που ξεκίνησε στις αρχές του 2025, ενισχύθηκαν οι περιπολίες. Ωστόσο, το διεθνές δίκαιο περιορίζει τις δυνατότητες ελέγχου εμπορικών πλοίων. Ορισμένες χώρες εξετάζουν πιο σκληρά μέτρα, αλλά αυτά εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους κλιμάκωσης. Το κόστος προστασίας είναι υψηλό, όμως, όπως δείχνουν σχετικές μελέτες, είναι πολύ μικρότερο από το κόστος αποκατάστασης και τις επιπτώσεις μιας επιτυχημένης επίθεσης. Σε αυτό το πλαίσιο, ακόμη και τα πανάκριβα υποβρύχια μπορεί τελικά να αποδειχθούν οικονομική λύση.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News