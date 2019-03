Τζασίντα Αρντερν, η άθεη που δείχνει ότι η αγάπη θα νικήσει το μίσος

Τον περασμένο Ιανουάριο, η πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας μετέβη στην Ελβετία για να συμμετάσχει στο ετήσιο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός. Εκεί η 38χρονη Τζασίντα Αρντερν συναντήθηκε με τους δισεκατομμυριούχους και τους επαΐοντες και διαμορφωτές της παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, επαίνεσε τις προσπάθειες όλων όσοι μάχονται κατά της κλιματικής αλλαγής και προασπίστηκε την πρόθεση της κυβέρνησής της να εργαστεί υπέρ της κοινωνικής, πέραν της οικονομικής, ευημερίας.

Δεν παρέλειψε επίσης να επιπλήξει (με τρόπο μειλίχιο και διακριτικό) τον Ντόναλντ Τραμπ και τους ομοϊδεάτες του, δηλώνοντας ότι ελπίζει πως οι παγκόσμιοι ηγέτες θα αντιληφθούν και θα αναγνωρίσουν την αξία της εφαρμογής «περισσότερο συμπονετικών» πολιτικών στο εσωτερικό των χωρών τους, οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν περιττή «την ψευδή υπόσχεση του προστατευτισμού και την απομόνωσης».

Από το 2017, χρονιά κατά την οποία οδήγησε το Εργατικό Κόμμα της στην εξουσία, η Αρντερν πόζαρε για τους φωτογράφους της Vogue και εμφανίστηκε σε μια νυχτερινή τηλεοπτική εκπομπή της αμερικανικής τηλεόρασης. Λίγους μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της έγινε μητέρα ενώ στη συνέχεια δεν δίστασε να συμμετάσχει στη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, κρατώντας στην αγκαλιά της την μόλις τριών μηνών κόρη της. Αναπόφευκτα, οπότε, κατέστη αυτόματα ίνδαλμα του φεμινιστικού κινήματος με τα διεθνή Μέσα να κάνουν λόγο για «Jacindamania», για μανία με την Τζασίντα.

Αλλά λιγότερο από ενάμιση χρόνο αφότου ανήλθε στην εξουσία, η Αρντερν έχει δεχτεί ήδη επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίζεται την οικονομία ενώ δυσάρεστη εντύπωση προκαλεί και το ότι αδυνατεί να εφαρμόσει την προεκλογική δέσμευσή της περί «προσιτής κατοικίας» για όλους τους Νεοζηλανδούς λόγω γραφειοκρατικών κωλυμάτων. «Οι επικριτές της δήλωναν πως ήταν όλο πόζα και καθόλου περιεχόμενο», σημειώνει σε κείμενό της η Αννα Φάιφιλντ της Washington Post.

Μιλώντας στην αμερικανική εφημερίδα, ένας διαχειριστής κεφαλαίων που συμμετείχε στη σύνοδο του Νταβός, υποστήριξε, για παράδειγμα, πως η Αρντερν είναι «απλά λιγότερο ενοχλητική από τον Τζάστιν Τριντό και με μια πιο εύκολη χώρα να κυβερνήσει», υπονοώντας πως η νεαρή και προοδευτική και φιλελεύθερη πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας έχει καταφέρει περισσότερα στο επίπεδο της αυτοπροβολής παρά της διακυβέρνησης, κατά το πρότυπο του καναδού ομολόγου της.

Την προηγούμενη Παρασκευή, ωστόσο, όταν ο 28χρονος ακροδεξιός και υπέρμαχος της ανωτερότητας της λευκής φυλής Μπρέντον Τάραντ εισέβαλε σε δύο τεμένη του Κράιστσερτς και έσπειρε τον θάνατο, δολοφονώντας τουλάχιστον 50 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους τόσους, η Τζασίντα Αρντερν μεταλλάχτηκε αυτοστιγμεί σε υποδειγματική ηγέτιδα. Εκφράζοντας την οδύνη και τη θλίψη όλων των Νεοζηλανδών αλλά και την αποφασιστικότητά τους να ξεπεράσουν την ανήκουστη τραγωδία, την χειρότερη μαζική δολοφονία στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Strong leadership: New Zealand Prime Minister @jacindaardern visits grieving Muslim families, wearing hijab as a sign of respect.

She tells them: You are us. pic.twitter.com/rhglbJyZ36

— Negar Mortazavi (@NegarMortazavi) March 16, 2019