Από την κούνια στον ΟΗΕ, το «πρώτο μωρό» της Νέας Ζηλανδίας ακολουθεί τη μητέρα του

Την πρώτη γεύση της από τον ΟΗΕ και τον κόσμο στον οποίο ζει πήρε η μικρούλα Νίβι Τε Αρόχα, η μόλις τριών μηνών κόρη της πρωθυπουργού της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Αρντερν.

Η μικρή ακολούθησε τη μητέρα της στη Νέα Υόρκη, όπου βρέθηκε η πρωθυπουργός με αφορμή τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνεται αυτήν την εβδομάδα.

Ένα ταξίδι σχεδόν στην άλλη άκρη του κόσμου, που χρειάστηκε πτήση 17 ωρών.

Παρακολούθησε μάλιστα η Νίβι την ομιλία της Αρντερν κατά τη διάρκεια της συνόδου για την ειρήνη στη μνήμη του Νέλσον Μαντέλα στην αγκαλιά του πατέρα της Κλαρκ Γκέιφορντ.

Είναι η πρώτη φορά που ένα μωρό παρακολουθεί τις εργασίες του Οργανισμού, εξάλλου και η Αρντερν είναι μόλις η δεύτερη εν ενεργεία πρωθυπουργός που γέννησε κατά τη διάρκεια της θητείας της (η πρώτη ήταν η Μπεναζίρ Μπούτο του Πακιστάν),

Ο Γκέιφορντ ανήρτησε μια φωτογραφία στο Twitter που δείχνει ότι η μικρή Νίβι μπήκε στην αίθουσα με το καρτελάκι με τη φωτογραφία της, νεογέννητη με σκουφάκι. Ιδιότητα του επισκέπτη «Πρώτο Μωρό της Νέας Ζηλανδίας».

Because everyone on twitter's been asking to see Neve's UN id, staff here whipped one up.

I wish I could have captured the startled look on a Japanese delegation inside UN yesterday who walked into a meeting room in the middle of a nappy change.

Great yarn for her 21st. pic.twitter.com/838BI96VYX

— Clarke Gayford (@NZClarke) September 24, 2018