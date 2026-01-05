Ο Μίκι Ρουρκ κάνει έρανο για να μην μείνει άστεγος

Ο Μίκι Ρουρκ κάνει δημόσιο έρανο για να πληρώσει 59.100 δολάρια (50.600 ευρώ) που φέρεται να οφείλει σε συσσωρευμένα ενοίκια, κινδυνεύοντας να μείνει άστεγος, αφού ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο οποίο διαμένει στο Λος Αντζελες, κατέθεσε μήνυση για έξωση.

Η φίλη του Λία-Τζοέλ Τζόουνς, φίλη του και μέλος της ομάδας μάνατζερ του Ρουρκ άνοιξε ειδική σελίδα σε πλατφόρμα συγκέντρωσης χρημάτων για τον 73χρονο ηθοποιό, υποψήφιο για Οσκαρ και κάτοχο Χρυσής Σφαίρας για την ερμηνεία του στην ταινία «Ο Παλαιστής» του 2008. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, ο έρανος είχε συγκεντρώσει 33.000 δολάρια (28.250 ευρώ) από τον στόχο των 100.000 δολαρίων (85.600 ευρώ) που έχει θέσει, σύμφωνα με τον Guardian.

«Ο Μίκι περνά μια πολύ δύσκολη περίοδο και είναι πολύ συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους που τον νοιάζονται να τον βοηθούν», δήλωσε η Τζόουνς στο περιοδικό Hollywood Reporter, αναφέροντας ότι η ιστοσελίδα του εράνου «δημιουργήθηκε με την πλήρη άδεια του Μίκι για να βοηθήσει στην κάλυψη των άμεσων εξόδων του που σχετίζονται με τη στέγαση – και για να αποτρέψει την έξωσή του».

Η ιστοσελίδα αναφέρει ότι ο ηθοποιός βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση και κινδυνεύει με έξωση, προσθέτοντας ότι «παρόλα όσα έχει προσφέρει μέσα από τη δουλειά και τη ζωή του, ο Μίκι κινδυνεύει να μείνει άστεγος». Συμπληρώνει ότι ο ηθοποιός «έδωσε τα πάντα στη δουλειά του, πήρε πραγματικά ρίσκα και πλήρωσε πραγματικά κόστη – η φήμη δεν είναι ασπίδα προστασίας, και το ταλέντο δεν εγγυάται σταθερότητα».

Η ανάρτηση χαρακτηρίζει τον Ρουρκ ως «άτομο που αξίζει αξιοπρέπεια, στέγαση και την ευκαιρία να ξαναβρεί τα πατήματά του», θέτοντας ως στόχο τη «σταθερότητα και ηρεμία» του ηθοποιού «μέσα σε μια εξαιρετικά αγχωτική περίοδο – ώστε να μπορέσει να μείνει στο σπίτι του, και να έχει τον χώρο να σταθεί ξανά στα πόδια του».

Αρκετοί θαυμαστές του άφησαν στον ηθοποιό μηνύματα υποστήριξης. «Μπορώ να διαγράψω τώρα ένα από τα πράγματα που θέλω να κάνω κάνω πριν πεθάνω, βοηθώντας τον λατρεμένο μου Μίκι Ρουρκ» έγραψε κάποιος. «Ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα χρειαζόταν τη βοήθειά μου», έγραψε ένας άλλος.

Ο ηθοποιός έλαβε ειδοποίηση έξωσης με προθεσμία τριών ημερών στα τέλη Δεκεμβρίου, σύμφωνα με τους Los Angeles Times, με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο ανώτερο δικαστήριο του Λος Αντζελες να δείχνουν ότι δεν είχε συμμορφωθεί. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού του υποβάλλει τώρα μήνυση για αποζημίωση και δικαστικά έξοδα.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο Ρουρκ υπέγραψε το συμβόλαιο μίσθωσης για το σπίτι στο Λος Αντζελες –οικία του διάσημου συγγραφέα αστυνομικών μυθιστορημάτων, Ρέιμοντ Τσάντλερ, στη δεκαετία του 1940– τον περασμένο Μάρτιο, συμφωνώντας να πληρώνει 5.200 δολάρια (4.450 ευρώ) το μήνα, ποσό που αργότερα αυξήθηκε στα 7.000 δολάρια (6.000 ευρώ) το μήνα.

Γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως Ο Αταίριαστος» του Φράνσις Φορντ Κόπολα και «9μιση Εβδομάδες», ο Ρουρκ έγινε σταρ μεγάλου βεληνεκούς στη δεκαετία του 1980, αλλά απογοητεύτηκε από το Χόλιγουντ και εγκατέλειψε την υποκριτική για να ακολουθήσει καριέρα στην επαγγελματική πυγμαχία. Τη δεκαετία του 2000 επέστρεψε στο σινεμά με ταινίες όπως «Αμαρτωλή Πόλη», «Ο Παλαιστής» και «Iron Man 2».

Πέρυσι, ο αμερικανός ηθοποιός αποβλήθηκε από το βρετανικό τηλεοπτικό ριάλιτι Celebrity Big Brother UK, λόγω πολλαπλών περιστατικών χρήσης ακατάλληλης φρασεολογίας και κακής συμπεριφοράς, ειδικά όσον αφορά στη σεξουαλικότητα της συναγωνίστριας του, ΤζόΤζο Σίβα – τα οποία αργότερα παραδέχθηκε, δηλώνοντας ότι αισθάνεται ντροπή για αυτά.

Ο μάνατζερ του αργότερα ανακοίνωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ριάλιτι σόου, ισχυριζόμενος ότι οι παραγωγοί της εκπομπής «είχαν πλήρη επίγνωση τόσο της δημόσιας προσωπικότητάς του, όσο και του πώς αυτή ευθυγραμμιζόταν με την εικόνα του ως επαναστάτη στο Χόλιγουντ», αλλά αρνήθηκαν να καταβάλουν την πλήρη συμφωνημένη αμοιβή του μετά την αποχώρησή του από το σόου.

