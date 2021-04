Τι λέει η επιστήμη για τη γυναικεία λίμπιντο μετά τα 50

Η Ουλρίκα Τζόνσον δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι στα 53 της θέλει σεξ περισσότερο από ποτέ. Η αγγλίδα πρώην τηλεπαρουσιάστρια, η οποία χώρισε τον σύντροφό της πριν από δύο χρόνια αφού αποκάλυψε ότι είχαν κάνει σεξ μόνο μία φορά σε οκτώ χρόνια, είναι προφανές ότι βιώνει τώρα μια σεξουαλική αναγέννηση, παρά το γεγονός ότι είναι σε μια ηλικία που η γυναικεία λίμπιντο παραδοσιακά κάνει μια μεγάλη βουτιά.

Η 83χρονη σταρ Τζέιν Φόντα, από την άλλη πλευρά, αν και 30 χρόνια μεγαλύτερη, αποκάλυψε μια διαφορετική άποψη για το σεξ σε μεγαλύτερη ηλικία. «Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον», είπε. Και συμπλήρωσε πως ούτε χρόνο έχει: «Είμαι απόλυτα πλήρης με τον εαυτό μου και τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και τους φίλους μου. Δεν θέλω άλλους έρωτες. Δεν έχω χρόνο για κάτι τέτοιο». Ωστόσο, όπως παραδέχτηκε σε συνέντευξή της στο τελευταίο τεύχος του Harper’s Bazaar, φαντασιώνεται μια ερωτική σχέση με νεότερο άνδρα…

Πρόκειται για δύο διαφορετικές γυναίκες, και δύο εντελώς διαφορετικές συμπεριφορές στο σεξ. Αλλά ποιος ακριβώς είναι ο κανόνας όσον αφορά τη λίμπιντο μετά τα 50;

Τον Μάιο του 2019, γράφει η Telegraph, η Τζόνσον έκανε την περιγραφή μιας καταστροφικής εμπειρίας εμμηνόπαυσης: κρίσεις άγχους, απώλεια μνήμης, αϋπνία και ανεξήγητη αύξηση βάρους ήταν μερικά από τα ανατριχιαστικά συμπτώματα που έπληξαν τη ζωή της.

Για την Τζόνσον, η Θεραπεία Ορμονικής Υποκατάστασης (HRT) και μια συνταγή τεστοστερόνης, DHEA, προγεστερόνης, οιστρογόνου και πρεγνενολόνης –όλα εφαρμόστηκαν ως κρέμες– την επανέφεραν και πιθανότατα προκάλεσαν την αύξηση της σεξουαλικής της όρεξης. Χωρίς αυτή την ορμονική παρέμβαση, η επιστήμη λέει ότι η Τζόνσον –και πολλές άλλες γυναίκες άνω των 50 ετών– θα βίωνε πτώση της επιθυμίας της.

«Μελέτες δείχνουν ότι το 75% των γυναικών άνω των 40 αισθάνονται ότι η σεξουαλική τους ορμή μειώνεται», λέει στην Telegraph η Νίκι Γουίλιαμς, διατροφολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «It’s Not You, It’s Your Hormones – The Essential Guide for Women Over 40 to Fight Fat, Fatigue and Hormone Havoc» («Δεν είστε εσείς, οι ορμόνες σας φταίνε – Ο βασικός οδηγός για γυναίκες άνω των 40 Ετών, για την καταπολέμηση του πάχους, της κόπωσης και της φθοράς που προκαλούν οι ορμόνες»).

«Μετά την εμμηνόπαυση, οι ωοθήκες σταματούν να παράγουν οιστρογόνο και η προγεστερόνη πέφτει, όμως και οι δύο ορμόνες είναι απαραίτητες για την επιθυμία και τη λίπανση. Η τεστοστερόνη μειώνεται επίσης, επηρεάζοντας τη γνωστική λειτουργία, τη συγκέντρωση, την εστίαση και τη διάθεση. Φυσικός αντίκτυπος αυτής της ορμονικής ανεπάρκειας είναι η μειωμένη επιθυμία, η κολπική ξηρότητα –ή ατροφία του κόλπου– και είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθεί οργασμός», λέει η Γουίλιαμς.

Σύμφωνα με στοιχεία από την εφαρμογή σεξουαλικής θεραπείας Blueheart για τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, γυναίκες άνω των 50 ετών σε ποσοστό 92% δήλωσαν ότι επιθυμούσαν είτε αυτές είτε ο σύντροφός τους να κάνουν σεξ πιο συχνά, ενώ το 65% των γυναικών στην ίδια ηλικιακή ομάδα είπε ότι ένιωθαν φιλικά και όχι ερωτικά για τον σύντροφό τους.

Το άγχος της μέσης ηλικίας –εκτός από τη βιολογία– είναι ακόμα ένας παράγοντας. Οι γυναίκες άνω των 50 ετών συχνά πρέπει να φροντίζουν παιδιά στην εφηβεία και ηλικιωμένους γονείς, έχουν εργασιακές δεσμεύσεις και δέχονται οικονομικές πιέσεις, με επακόλουθο την απελευθέρωση κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες, που είναι ένας μεγάλος «δολοφόνος» της σεξουαλικής επιθυμίας.

«Εάν έχετε συνεχώς κορτιζόλη, βρίσκεστε σε κατάσταση επιβίωσης, σταματάει όλα τα άλλα και η λίμπιντό σας δεν πρόκειται να είναι σε προτεραιότητα», προσθέτει η Γουίλιαμς. «Το άγχος επηρεάζει επίσης τη λειτουργία του θυρεοειδούς. Ο θυρεοειδής ρυθμίζει τον μεταβολισμό και δίνει ενέργεια σε κάθε κύτταρο του σώματος, από το έντερο έως τον εγκέφαλο και τις ορμόνες του φύλου και εάν ο θυρεοειδής σας δεν λειτουργεί άριστα, επιβραδύνει τα πάντα στο σώμα σας, προκαλώντας θολούρα στο μυαλό, πεσμένη διάθεση, άγχος, κόπωση, δυσκοιλιότητα και μειωμένη σεξουαλική επιθυμία».

Η δρ Σουμέρα Σαχέινι, γενική ιατρός και επικεφαλής στην εταιρεία υγείας Thriva, δηλώνει ότι η μείωση της σεξουαλικής λειτουργίας καθώς μεγαλώνουμε οφείλεται σε τρεις λόγους: «Η αιτία είναι βιο-ψυχο-κοινωνική», λέει στην Telegraph. «Υπάρχει η βιολογία πίσω από τη μείωση των οιστρογόνων και της τεστοστερόνης, το ψυχολογικό στοιχείο που έχει σχέση με τα συναισθήματα για τον εαυτό σας και το σώμα σας καθώς μεγαλώνετε, και με την κατάσταση της σχέσης σας, η οποία παίζει ρόλο στο πόσο θέλετε να κάνετε σεξ. Στη συνέχεια, υπάρχουν επίσης οι κοινωνικές πιέσεις που αντιμετωπίζετε από την εργασία, τα οικονομικά και την οικογένεια, και τα συνακόλουθα επίπεδα στρες».

Ενώ οι κρέμες HRT ή τεστοστερόνης είναι ένας τρόπος εξουδετέρωσης της βιολογικής παρακμής και επαναφοράς των ορμονών στο σώμα, η καταπολέμηση του στρες με τη σωστή διατροφή και τον τρόπο ζωής είναι εξίσου σημαντική.

«Εάν το σάκχαρο στο αίμα σας δεν είναι ισορροπημένο, τότε το σώμα σας βρίσκεται σε φλεγμονώδη κατάσταση και σε στρες και ξέρουμε τι κάνει το άγχος στη σεξουαλική επιθυμία», συμπληρώνει η Γουίλιαμς. «Για να διατηρήσετε την ισορροπία του σακχάρου στο αίμα, αποφύγετε εξευγενισμένους υδατάνθρακες και τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα. Πρέπει να τρώτε περισσότερες πρωτεΐνες, υγιή λίπη και σύνθετους υδατάνθρακες. Τα ωμέγα-3 λιπαρά, όπως το ελαιόλαδο, το αβοκάντο, οι ξηροί καρποί, οι σπόροι και τα λιπαρά ψάρια, είναι πολύ σημαντικά για υγιή κόλπο και αρτηρίες, καθώς λιπαίνουν όλα τα κύτταρα στο σώμα μας και τα καθιστούν υγιή. Λαχανικά όπως το μπρόκολο, το λάχανο και τα λαχανάκια Βρυξελλών βοηθούν επίσης στην αποτοξίνωση από την περίσσεια οιστρογόνου μέσω του ήπατος και είναι μια καλή ιδέα, όπως και η κατανάλωση περισσότερων τροφών με φυτοοϊστρογόνα όπως η σόγια, ο λιναρόσπορος, τα ρεβίθια και οι φακές, καθώς οι υποδοχείς οιστρογόνων του σώματος τα αντιμετωπίζουν σαν οιστρογόνα».

Επιπλέον το να επεξεργαστεί κανείς τη σχέση του και να επαναπροσδιορίσει τις σεξουαλικές ανάγκες του καθώς μεγαλώνει, μπορεί επίσης να βοηθήσει σύμφωνα με τη σύμβουλο σεξ Μπάρμπαρα Μπλούμφιλντ: «Από τα 50 και μετά, μια σχέση μπορεί να αφορά περισσότερο τη συναισθηματική ικανοποίηση παρά τη σωματική ικανοποίηση, και την αναζήτηση τρόπων αλλαγής του σεξουαλικού σεναρίου», λέει η Μπλούμφιλντ. «Ενώ το σεξ είναι ένας δοκιμασμένος τρόπος για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών που συμβαίνουν στα ζευγάρια, καθώς μεγαλώνουμε μπορούμε να αναζητήσουμε διαφορετικούς τρόπους σύνδεσης, που δεν χρειάζεται απαραίτητα να είναι το διεισδυτικό σεξ. Το να κρατιέστε από το χέρι ή να περπατάτε μαζί μπορεί να δημιουργήσει οικειότητα. Το να κάνει ωραία πράγματα ο ένας για τον άλλο και η καλή επικοινωνία μπορεί να δημιουργήσει οικειότητα».

Ενώ η βιολογία μπορεί να λειτουργεί εναντίον μας, με την ηλικία έρχεται σοφία και αυτοπεποίθηση που μπορούν να ενισχύσουν την ποιότητα της σεξουαλικής μας ζωής, ακόμη και όταν η ποσότητα είναι μικρότερη. Σε μια αμερικανική μελέτη του 2018 για το πώς αλλάζει η σεξουαλική λειτουργία στη μέση ηλικία, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of the North American Menopause Society, οι συμμετέχουσες συζήτησαν θετικές και αρνητικές αλλαγές στη σεξουαλική λειτουργία. Τα πιο συνηθισμένα αρνητικά στοιχεία ήταν η μειωμένη συχνότητα του σεξ, η χαμηλή λίμπιντο, η κολπική ξηρότητα και η αδυναμία για οργασμό, και αποδόθηκαν στην εμμηνόπαυση, σε θέματα συντροφικότητας και στο άγχος.

Ωστόσο, οι περισσότερες συμμετέχουσες στην έρευνα ανταποκρίθηκαν σε αυτές τις αλλαγές αλλάζοντας τη σεξουαλική τους συμπεριφορά, είτε μέσω επιμήκυνσης του προκαταρκτικού παιχνιδιού είτε δοκιμάζοντας διαφορετικές στάσεις ή χρησιμοποιώντας βοηθήματα όπως δονητές ή λιπαντικά.

