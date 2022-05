Το Schweppes χορηγός στο φετινό TEDxAthens

Το logo του αναψυκτικού που θα «δροσίσει» το, διεθνούς εμβέλειας, συνέδριο |

Το TEDxAthens, επιστρέφει live μετά από δύο χρόνια απουσίας με τη θεματική «The Great Unknown», και υπόσχεται μια μοναδική εμπειρία που εξερευνά το «Σπουδαίο Άγνωστο». Φέτος, το Schweppes, παραμένοντας πιστό στις αξίες του δίνει το δυναμικό «παρών» στο διεθνούς εμβέλειας συνέδριο, ως «Χορηγός», συνεχίζοντας να στηρίζει πρωτοβουλίες και θεσμούς που προάγουν τη δημιουργικότητα και τον πολιτισμό.

Με όχημα την καμπάνια «Η απόλαυση θέλει χαρακτήρα», το Schweppes προσκαλεί τους συμμετέχοντες του συνεδρίου να απολαύσουν τις υπέροχες Schweppes γεύσεις στο Schweppes Refreshing Lounge, που θα βρίσκεται στο Main Foyer της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Παράλληλα, όσοι λάβουν μέρος στο Spin With Character παιχνίδι, θα έχουν την ευκαιρία να διασκεδάσουν και να κερδίσουν μοναδικά δώρα.

Τα αγαπημένα αναψυκτικά Schweppes, μέσα από μια σειρά ξεχωριστών γεύσεων, «δροσίζουν» κάθε στιγμή της ημέρας, αναβαθμίζοντάς την σε μια premium εμπειρία. Ανακαλύψτε τα και δώστε χαρακτήρα σε κάθε σας στιγμή!

Σχετικά με την The Coca-Cola Company

Η Coca-Cola Company (NYSE: KO) είναι μία «total beverage company», προσφέροντας πάνω από 500 προϊόντα σε περισσότερες από 200 χώρες. Εκτός από τα προϊόντα της Coca-Cola, το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει κάποιες από τις πιο σημαντικές σειρές ροφημάτων στον κόσμο, όπως το Adez με βάση τη σόγια, το πράσινο τσάι Ayataka, το νερό Dasani, οι χυμοί και τα νέκταρ Dell Valle, η Fanta, ο καφές Georgia, η Gold Peak σειρά τσαγιού και καφέ, το Honest Tea, οι χυμοί και τα smoothies Innocent, οι χυμοί Minute Maid, τα αθλητικά ροφήματα Powerade, οι χυμοί Simply, το Smartwater, η Sprite, το Vitamin Water και το νερό καρύδας ZICO. Αναδιαμορφώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιο μας, μειώνοντας τη ζάχαρη στα ροφήματά μας και παρουσιάζοντας νέα, καινοτόμα προϊόντα στην αγορά. Προσπαθούμε επίσης να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αναπληρώνοντας την ποσότητα νερού που χρησιμοποιούμε στα ροφήματά μας και προωθώντας την ανακύκλωση. Σε συνεργασία με τους εμφιαλωτές μας, απασχολούμε πάνω από 700.000 ανθρώπους, ενισχύοντας την τοπική οικονομία στις κοινωνίες που δραστηριοποιούμαστε, παγκοσμίως.

Η Coca-Cola Hellas είναι θυγατρική εταιρεία της The Coca-Cola Company με ευθύνη για την Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μάλτα. Δραστηριοποιείται στον χώρο της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά με τη χάραξη της στρατηγικής marketing, την προώθηση, την έρευνα αγοράς, τη διαφήμιση και την προστασία της φήμης των προϊόντων της The Coca-Cola Company. Παρέχει επίσης τεχνογνωσία και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα προϊοντικής επικοινωνίας, καθώς και υπηρεσίες για τη διασφάλιση των ποιοτικών ελέγχων των προϊόντων. Στην Ελλάδα, εμφιαλωτής της The Coca-Cola Company είναι η Coca-Cola Τρία Έψιλον που μαζί με την Coca-Cola Hellas, αποτελούν το Σύστημα της Coca-Cola στην Ελλάδα.

