Προετοιμάζοντας την «ανάσταση» του τουρισμού

Πόσο διαφορετικά φέτος. Η αγορά του τουρισμού συναντήθηκε στην ΙΤΒ, την ετήσια διεθνή έκθεση που δίνει τον παλμό των ταξιδιών, διαδικτυακά. «Του χρόνου θα βρεθούμε εδώ ξανά», είπαν οι διοργανωτές από το Βερολίνο.

Σε αυτή την υβριδική έκθεση, εν αναμονή της επανεκκίνησης με «συγκρατημένη αισιοδοξία», όλοι οι προορισμοί έστησαν τα όπλα τους για να πείσουν τους παίκτες της αγοράς ότι είναι ασφαλείς και έτοιμοι να δεχθούν επισκέπτες. Μέχρι πέρυσι, αιχμή του δόρατος ήταν το πόσο ελκυστικοί είναι.

Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αν υπήρχαν κάποιες λέξεις που επαναλαμβάνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια των συνεδριών της πρώτης ημέρας, στις 9 Μαρτίου, ήταν η ασφάλεια, η βιωσιμότητα, η ευελιξία, οι εξωτερικοί χώροι, η κοινωνική απόσταση, η ψηφιοποίηση, η καινοτομία, ο εμβολιασμός, η ενσυναίσθηση, η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.

Από πού να ξεκινήσει κανείς;

Στα πρώτα στοιχεία της ημέρας, το Euromonitor International έδειξε πτώση 57% στις εισερχόμενες δαπάνες το 2020. Η ανάκαμψη στα επίπεδα του 2019 μπορεί να χρειαστεί από τρία έως πέντε χρόνια, εκτίμησε η επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας Καρολίν Μπρέμερ.

Δεν είναι τόσο απλό. Οι καταναλωτικές συνήθειες εν τω μεταξύ έχουν αλλάξει. Ο κόσμος ψάχνει εμπειρίες που «κουμπώνουν» στα θέλω του, ανησυχεί για την κλιματική αλλαγή και απαιτεί από τις εταιρικές φίρμες να είναι και «καλοί πολίτες». Να έχουν κοινωνική συνείδηση, με λίγα λόγια. Γι’ αυτό και στο Sustainable Travel Index, η Σουηδία είναι η χώρα που βρίσκεται στην πρώτη θέση. «Μια χώρα που έχει βρει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στον εσωτερικό και τον εισερχόμενο τουρισμό», είπε η κυρία Μπρέμερ. Το αίσθημα του κόσμου μετά την πανδημία είναι «Build back better». Να χτίσουμε ξανά, καλύτερα. Διορθώνοντας τα λάθη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι ήρθε το τέλος του μαζικού τουρισμού. Ομως και οι μεγάλοι ταξιδιωτικοί οργανισμοί εστιάζουν στην αειφορία και στη βιωσιμότητα. Μετασχηματίζονται.

«Τα έσοδά μας το 2020 αναλογούν στο 10% του κανονικού τζίρου μας», σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της TUI Φριτς Γιούσεν, απαντώντας στο σχόλιο του ιδρυτή της Phocuswright Φίλιπ Γουλφ, ότι μετά την πανδημία ο μεγαλύτερος Tour Operator γίνεται πιο λιτός, πιο αποδοτικός και πιο ψηφιακός. Η μόνη επένδυση κατά τη διάρκεια της πανδημίας ήταν στην ψηφιοποίηση, παραδέχτηκε. Γιατί προσδοκά ότι οι προϋποθέσεις για την επαναφορά των ταξιδιών αναψυχής υπάρχουν, ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες που έχουν εισόδημα, ελεύθερο χρόνο και επιθυμία για εμπειρίες. Αλλά στο μεταξύ, ο ταξιδιωτικός οργανισμός πρέπει να αλλάξει, για να προσφέρει υπηρεσίες και να φέρει κερδοφορία.

Η ψηφιοποίηση δεν αποτελεί επιλογή πια, αλλά μονόδρομο, για όλους. Αυτή θα φέρει εκτός από ευελιξία και την προσαρμογή στις προσωπικές προτιμήσεις των ταξιδιωτών.

Από τις υβριδικές συζητήσεις προκύπτει επίσης ότι η οικονομική αλυσίδα του τουρισμού διαταράσσεται, καθώς ο πελάτης δεν είναι πλέον δεκτικός να προεξοφλήσει το κόστος των διακοπών του. Ομως, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει ξανά. Και να κάνει διακοπές κοντά στη θάλασσα. Στους «κερδισμένους» είναι τα ταξίδια στη φύση και στην ύπαιθρο. Στους «χαμένους» εντάσσονται οι πολυπληθείς συγκεντρώσεις.

Σημαντική παράμετρος για τα ταξίδια είναι και οι πολιτικές που θα διαμορφωθούν, από τους ρυθμιστές, τις κυβερνήσεις. «Οι τάσεις θα ξεκαθαρίσουν ανάλογα με το τι οι κυβερνήσεις θα μας επιτρέψουν να κάνουμε σε σχέση με τα ταξίδια», είπε ο Sascha Hausmann του επενδυτικού σχήματος HOWZAT Partners. Απαντώντας στην ερώτηση «πού θα επένδυε τώρα αν είχε ένα ευρώ», επέλεξε τις «ενοικιαζόμενες παραθεριστικές κατοικίες, γιατί πιστεύω ότι είναι πιο κατάλληλο προϊόν σε σχέση με τα ζητούμενα τον επόμενο ενάμιση χρόνο».

Η «εργασιακή φιλοξενία»

Από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της ΙΤΒ ήταν τα σχόλια των εκπροσώπων μεγάλων ξενοδοχειακών ομίλων. Γιατί από τη στρατηγική που ξεδίπλωναν ή την αντίληψή τους για την εξέλιξη, αποτυπώνονταν και οι αλλαγές στη «νέα κανονικότητα».

Μια τάση που εμπεδώθηκε από το 2020 είναι η εξ αποστάσεως εργασία. «Οι επιχειρήσεις συνήθισαν πλέον σε αυτόν τον υβριδικό τρόπο εργασίας», τόνισε ο Patrick Mendes, Group Chief Commercial Officer της Accor. «Ισως αυτοί οι άδειοι χώροι των ξενοδοχείων που προορίζονταν για συνέδρια, να αξιοποιηθούν ως ιδιωτικοί χώροι για εταιρίες, προσφέροντας «εργασιακή φιλοξενία», είπε. Και πρόσθεσε ότι 300 ξενοδοχεία της Accor προετοιμάζονται γι’ αυτό μέσα στο 2021, με εξοπλισμό και αναβάθμιση της ευρυζωνικότητας. Για τον ίδιο λόγο η Accor προχώρησε σε στρατηγική συμμαχία με τη Microsoft. «Η έννοια του ξενοδοχείου μπορεί να αλλάξει. Το ξενοδοχείο θα γίνει ένα μέρος που θα αξιοποιεί και η τοπική κοινωνία, όχι μόνο ο ταξιδιώτης από το εξωτερικό ή το εσωτερικό», συμπλήρωσε ο κ. Mendes.

Το ταξίδι θα επανέλθει πιο δυνατό. Αλλά θα είναι για αναψυχή, πιο κοινωνικό, πιο βιώσιμο και πιο τοπικό. «Ακόμα και τα κανάλια διανομής στρέφονται στην εντοπιότητα, από το εξωτερικό», είπε ο Claudio Bellinzona της ψηφιακής πλατφόρμας TUI Musement με περιεχόμενο και υπηρεσίες προς πώληση για εκδρομές και δραστηριότητες. Οι μεγάλοι παίκτες προσανατολίζονται από τα μακρινά ταξίδια σε ένα μίγμα ταξιδιών εσωτερικού. Αυτό είναι ένα «κουδούνι» για δράση, στο τι μπορεί να λειτουργήσει στο εξής.

Ο κόσμος θα κάνει σύντομες αποδράσεις, θα επιθυμεί φυσικά προϊόντα και θα τα αναζητά στην αγορά της γειτονιάς. Η προσωποποίηση και η αυτοματοποίηση εξελίσσονται σε καθοριστικές παράμετροι για τους ταξιδιώτες. Οι κρατήσεις θα είναι κυρίως της «τελευταίας στιγμής» και η ασφάλεια και η βιωσιμότητα θα μας συνοδεύουν για πολύ καιρό. Η βιωσιμότητα εξάλλου έχει μπει στον δημόσιο διάλογο τα τελευταία δέκα χρόνια. Τώρα σειρά έχει να γίνει πράξη.

Η ζωή με την Covid και οι αερομεταφορές

«Ο ιός δεν θα φύγει ποτέ από τη Γη. Μπορεί μόνο να περιοριστεί. Είναι σίγουρο ότι θα πρέπει να διαχειριστούμε θέματα απολύμανσης, όπως και τεστ και εμβολιασμών στα ταξίδια», είπε ο Harry Hohmeister, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Lufthansa. «Τα πράγματα θα αλλάξουν, αλλά μπορούν να ενσωματωθούν στη λειτουργία μας». Ο ίδιος αναφέρθηκε στην ανάγκη εγκυρότητας της ανοσοποίησης, στον έλεγχο του εμβολιασμού κατά της Covid, μέσω πιστοποιητικού. «Είμαστε συνηθισμένοι στο να διαχειριζόμαστε όγκο πληροφορίας», είπε και ζήτησε από τους πολιτικούς να μην κάνουν πολύπλοκη τη διαδικασία.

Οσο για τη βιωσιμότητα στις αερομεταφορές; Η απαλλαγή από τον άνθρακα θα είναι οδηγός για την επόμενη δεκαετία, με νέα τεχνολογία μηχανών αεροσκαφών, η οποία θα περιορίζει τις εκπομπές Co2 κατά 25%. «Αυτό είναι μεγάλο ποσοστό αν σκεφτεί κανείς ότι τα τελευταία 20 χρόνια τα αεροσκάφη έχουν περιορίσει τις εκπομπές κατά 50%».

Αντοχή, υγεία, ευζωία είναι τρεις λέξεις που χρησιμοποίησε ο Ed Bastian διευθύνων σύμβουλος της Delta Airlines, επισημαίνοντας παράλληλα την κάμψη στα επαγγελματικά ταξίδια.

Σε κάθε περίπτωση, κοινή προσδοκία είναι ότι τα δεύτερο μισό του 2021 ο τουρισμός θα «αναστηθεί», όπως είπε χαρακτηριστικά η υπουργός Τουρισμού και Διεθνών Σχέσεων του Ισραήλ Orit Farkash – Hakohen. Αλλά και ότι στη νέα κανονικότητα οι ανάγκες των ταξιδιωτών παρουσιάζουν «τεκτονικές μετακινήσεις».

Αυτό που θέλεις είναι η Ελλάδα από τις 14 Μαΐου

Σε αυτή τη συνθήκη «All you want is Greece» (Αυτό που θέλεις είναι η Ελλάδα) είναι το νέο σύνθημα, όπως δήλωσε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης, ανακοινώνοντας από την είσοδο του Μουσείου της Ακρόπολης το σχέδιο της χώρας να αρχίσει ξανά να υποδέχεται τουρίστες από το εξωτερικό στις 14 Μαΐου, εφόσον η υγειονομική εικόνα και οι εμβολιασμοί εξελιχθούν ομαλά. Οσοι ταξιδιώτες δεν φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, θα υποβάλλονται σε μοριακό τεστ ή τεστ αντιγόνου, ενώ δρομολογούνται διμερείς συμφωνίες με 16 χώρες. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Τουρισμού έχει υποβάλει σχέδιο προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών ώστε να δοθούν κίνητρα συνδιαφήμισης σε αεροπορικές εταιρίες για την επιδότηση θέσεων και την ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας στην οποία βασίζεται η χώρα κατά 70%.

«Πρέπει να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στην οικονομική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική ανάπτυξη», είπε ο πρόεδρος του ΕΝΙΤ, του ιταλικού οργανισμού τουρισμού, Giorgio Palmucci, σημειώνοντας ότι κύριο μέλημα του οργανισμού κατά τη διάρκεια του 2020 ήταν η διαχείριση της φήμης του προορισμού και η στήριξη του τουριστικού τομέα. «Ο κόσμος θέλει να επισκεφθεί περιοχές που δεν έχουν συνωστισμό», σημείωσε, επικαλούμενος την ισχυρή τάση για ανοιχτούς χώρους, βιωσιμότητα και υπαίθριες δραστηριότητες. «Είναι μια ευκαιρία για την ανανέωση της τουριστικής βιομηχανίας», συμπλήρωσε η Maria Elena Rossi, επικεφαλής Marketing του οργανισμού, λέγοντας ότι η «εμπιστοσύνη» είναι η λέξη – κλειδί για τους προορισμούς και τους ταξιδιωτικούς οργανισμούς.

Αφήνοντας το παλιό και αγκαλιάζοντας το νέο

«Υπάρχει μια τεράστια αλλαγή στις ταξιδιωτικές συνήθειες», υπογράμμισε με τη σειρά του ο Satya Anand, πρόεδρος της Marriott για την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι όλοι «πρέπει να ξαναδούν τα επιχειρηματικά μοντέλα τους». Από την άλλη, η δύναμη του ταξιδιού είναι «αδιαμφισβήτητη». Η ανάκαμψη έρχεται, τόνισε και ανέφερε ότι οι κρατήσεις της ξενοδοχειακής αλυσίδας έδειξαν αύξηση 163% μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον για άρση των περιορισμών. Η αγορά αναψυχής θα είναι «η πρώτη που θα επανέλθει». Οι καταναλωτές «θα στραφούν σε φίρμες που εμπιστεύονται». Γι’ αυτό οι ξενοδόχοι πρέπει να έχουν ένα δυνατό προϊόν αναψυχής και σωστή στρατηγική.

Ο ίδιος επανέλαβε τη στροφή στην εντοπιότητα και τις συνδεδεμένες με αυτήν εμπειρίες. Χαρακτήρισε τις παραθεριστικές κατοικίες ως «νικητές» για το επόμενο διάστημα, με τη Marriott να διαθέτει 20.000 σε 240 προορισμούς, καθώς η ζήτηση γι’ αυτές να εντείνεται, χάρη στην ιδιωτικότητα που προσφέρουν.

«Κερδισμένοι θα είναι αυτοί που θα αγκαλιάσουν το νέο», σημείωσε.

Καιρός να μην αντιστεκόμαστε άλλο…

