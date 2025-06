Πότε έχουμε παγκόσμια κρίση; Οταν το Πεντάγωνο παραγγέλνει πίτσες!

Την πρώτη νύχτα των ισραηλινών βομβαρδισμών, τους οποίους ο Λευκός Οίκος παραδέχτηκε ότι γνώριζε εκ των προτέρων, η διαδικτυακή ομάδα «Pentagon Pizza Report» παρατήρησε μια αύξηση στις παραγγελίες από το District Pizza Palace, μια πιτσαρία delivery που βρίσκεται τρία χιλιόμετρα από το Πεντάγωνο, γράφουν οι Times του Λονδίνου.

Στις 7 μ.μ. ώρα Ουάσινγκτον, περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη των βομβαρδισμών, η ομάδα ενημέρωσε τους 100.000 ακόλουθούς της για μια «ΤΕΡΑΣΤΙΑ αύξηση των παραγγελιών».

Για την ομάδα, ήταν η δικαίωση της μακροχρόνιας «θεωρίας της πίτσας», η οποία λέει ότι οι παγκόσμιες κρίσεις μπορούν να συνδεθούν με τη συχνότητα των παραγγελιών για γεύματα σε πακέτο που παραδίδονται στο Πεντάγωνο.

Η θεωρία χρονολογείται από το 1991, όταν πιτσαρίες κοντά στο Πεντάγωνο ανέφεραν μια αύξηση στις παραγγελίες λίγο πριν από την επιχείρηση Καταιγίδα της Ερήμου, τον πρώτο Πόλεμο του Κόλπου. Οι τοπικές επιχειρήσεις παρατήρησαν την αύξηση και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι πίτσες πήγαιναν στο στρατιωτικό προσωπικό που εργαζόταν ως αργά το βράδυ για να προετοιμάσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Εκείνη την εποχή σύμφωνα με τους Times, ο Φρανκ Μικς, ιδιοκτήτης περισσότερων από 40 καταστημάτων της αλυσίδας Domino’s στην περιοχή, δήλωσε: «Τα ΜΜΕ δεν γνωρίζουν πάντα πότε πρόκειται να συμβεί κάτι μεγάλο επειδή κοιμούνται, ενώ οι διανομείς μας είναι εκεί έξω στις δύο το πρωί».

Σήμερα, οι διαδικτυακοί ντετέκτιβ χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να παρακολουθούν την κίνηση σε αντίστοιχα καταστήματα κοντά στο Πεντάγωνο. Η πιο δημοφιλής πηγή είναι το Google Maps, το οποίο παρέχει πληροφορίες κίνησης σε πραγματικό χρόνο, με βάση «συγκεντρωτικά και ανώνυμα» δεδομένα τοποθεσίας από χρήστες.

As of 6:59pm ET nearly all pizza establishments nearby the Pentagon have experienced a HUGE surge in activity. pic.twitter.com/ZUfvQ1JBYM

— Pentagon Pizza Report (@PenPizzaReport) June 12, 2025