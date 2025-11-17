Pirelli Cal 2026, μια ωδή στη δύναμη και την ομορφιά της φύσης

Από τη φωτιά που κρύβεται μέσα της η Βίνους Γουίλιαμς και τον άνεμο που δροσίζει τη Λουίζα Ρανιέρι έως το νερό που αγκαλιάζει την Εύα Χερτζίκοβα, υπάρχει κάτι το μαγικό στο νέο ημερολόγιο Pirelli Cal 2026 που συνέθεσε ο νορβηγός φωτογράφος και σκηνοθέτης Σόλβε Σουνσμπέ.

Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει η συγγραφέας και δημοσιογράφος της Corriere della Sera Γκαμπριέλα Προϊέτι, γράφοντας πως, με σημείο αναφοράς τη σχέση ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, ο νορβηγός καλλιτέχνης φωτογράφισε μόνο γυναίκες, συνθέτοντας, εν τέλει, μια ωδή στη δύναμη και στην ομορφιά των στοιχείων της φύσης.

Το Pirelli Cal 2026 με τίτλο «Elements» αποκαλύφθηκε την περασμένη Παρασκευή στο Δημαρχείο της Πράγας, μια πόλη εξίσου μαγική, όσο και το φετινό ημερολόγιο, όπως παρατήρησε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Pirelli Μάρκο Τρονκέτι Προβέρα.

«Από αυτήν την πόλη-σύμβολο της Κεντρικής Ευρώπης, όπου ο Κάφκα έγραψε τα αριστουργήματά του, απελευθερώνεται ένας ώριμος και ισχυρός ερωτισμός», γράφει η Γκαμπριέλα Προϊέτι. «Το πιο σημαντικό είναι ότι είναι όλες γυναίκες, όχι νεαρά μοντέλα. Είναι έμπειροι, ώριμοι άνθρωποι που σέβομαι βαθιά για ό,τι κάνουν», ανέφερε σχετικά από την πλευρά του Σόλβε Σουνσμπέ, ο οποίος τελικά έβγαλε 22 φωτογραφίες -σε στούντιο στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη αλλά και στην εξοχή του Νόρφολκ και του Εσεξ στην Αγγλία- έντεκα γυναίκες, συνολικά, από την 33χρονη αμερικανίδα ηθοποιό Αντρια Αρχόνα έως την 73χρονη ιταλίδα ομότεχνή της Ιζαμπέλα Ροσελίνι.

Στο καστ περιλαμβάνονται επίσης η 37χρονη βρετανίδα τραγουδίστρια/τραγουδοποιός FKA Twigs, το 39χρονo μοντέλο από τη Ρωσία Ιρίνα Σάικ, η 43χρονη κινέζα ηθοποιός και μοντέλο Ντου Τζεν, η 47χρονη βρετανίδα ηθοποιός Γκουέντολιν Κρίστι, η 45χρονη αμερικανίδα τενίστρια Βίνους Γουίλιαμς, η 51χρονη ιταλίδα ηθοποιός Λουίζα Ρανιέρι, 59χρονη σχεδιάστρια μόδας και πρώην μοντέλο Σούζι Κέιβ, το ηλικίας 52 ετών πρώην super model Εύα Χερτζίκοβα και η 65χρονη βραβευμένη με Οσκαρ βρετανίδα ηθοποιός Τίλντα Σουίντον.

Οσο για τον concept της φωτογράφησης, «λατρεύω αυτή την ρομαντική ιδέα -την οποία εξερεύνησαν ζωγράφοι του 19ου αιώνα όπως ο Κάσπαρ Ντάβιντ Φρίντριχ- της σύνδεσης μεταξύ ανθρώπων και φύσης. Υποθέτω ότι μπορούμε κάνουμε λόγο για κάποιο είδος μυστηρίου, φαντασίας, πάθους, επιθυμίας για χειραφέτηση καθώς και για τη σχέση μας με τον χρόνο και τον χώρο», εξήγησε ο νορβηγός φωτογράφος και κινηματογραφιστής, ο οποίος με αρκετές από τις γυναίκες που πόζαραν μπροστά στο φακό του για το ημερολόγιο είχε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν.

Αρχισε, δημιουργώντας ένα πλαίσιο για την ιδέα του γύρω από τα «στοιχεία» -συγκεκριμένα τη γη, το νερό, τον αέρα, τη φωτιά και τον αιθέρα- μαζί με άλλες πτυχές της φύσης, όπως τα λουλούδια και τα φυτά. «Δεν πιστεύω στην υπερβολική κυριολεξία», είπε ο Σόλβε Σουνσμπέ. «Το ημερολόγιο δεν αφορά πραγματικά τη γη, τον άνεμο, τη φωτιά, το νερό, περισσότερο είναι ένας τρόπος σύνδεσής μας με την προέλευσή μας».

Στη συνέχεια τα μέλη του καστ φωτογραφήθηκαν, έχοντας επιλέξει, από κοινού με τον φωτογράφο, ένα από τα στοιχεία ή κάποια από τις πτυχές της φύσης. «Θέλω να αποτυπώνω συναισθήματα, ένστικτα και ψυχικές καταστάσεις που είναι κεντρικές στην ανθρώπινη ζωή -τη λαχτάρα για ελευθερία, την περιέργεια, τη δίψα για γνώση», εξήγησε ο κορυφαίος fashion photographer, γνωστός, εδώ και χρόνια, για τις φανταστικές φωτογραφικές συνθέσεις του και τη χρήση τεχνολογιών αιχμής.

Κάπως, έτσι, η Ευα Χερτζίκοβα κατέληξε να αιωρείται μέσα στο νερό, η FKA twigs να κυλιέται στην άμμο, η Ιζαμπέλα Ροσελίνι να στεφανώνεται με μια εντυπωσιακή γιρλάντα, η Τίλντα Σουίντον να ξεπροβάλλει μέσα από ένα μαγικό μίνι δάσος και η Βίνους Γουίλιαμς (η οποία προετοιμάζεται για την επικείμενη επιστροφή της στα τερέν τον ερχόμενο Ιανουάριο) να φλέγεται.

Ανά τα χρόνια ο Σόλβε Σούνσμπε έχει συνεργαστεί με κορυφαίους οίκους μόδας και beauty brands καθώς και πολλά περιοδικά ενώ μεταξύ όσων έχουν ποζάρει μπροστά στο φακό του περιλαμβάνονται επίσης οι Μπραντ Πιτ, Τζορτζ Κλούνεϊ και Κέιτ Μπλάνσετ.

Οσον αφορά την ευκαιρία που του προσφέρθηκε να συνθέσει την τελευταία έκδοση του Pirelli Cal για το νέο έτος, εξήγησε πως «είναι λίγο σαν να λαμβάνεις ένα βραβείο και μετά να πρέπει να το κερδίσεις. Με δεδομένο το πάνθεον των φωτογράφων που το έχουν συνθέσει στο παρελθόν, είναι τρομακτικό. Αλλά είναι επίσης μεγάλη τιμή και είμαι πολύ ευγνώμων».

