Τοπία που ξαφνιάζουν και γοητεύουν

Στα φετινά 12α Βραβεία Διεθνούς Φωτογράφου Τοπίου της Χρονιάς, ανάμεσα σε περισσότερες από 3.600 συμμετοχές από όλον τον κόσμο, κορυφαίος νικητής αναδείχτηκε ο Τζ. Φριτς Ραμπφ από τις ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός επιβραβεύει εδώ και 12 χρόνια 101 κορυφαίες φωτογραφίες τοπίων. Ετσι, οι κριτές μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα εικόνων, από μεμονωμένες λήψεις μέχρι ευφάνταστες σύνθετες φωτογραφίες