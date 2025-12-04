Τοπία που ξαφνιάζουν και γοητεύουν

Στα φετινά 12α Βραβεία Διεθνούς Φωτογράφου Τοπίου της Χρονιάς, ανάμεσα σε περισσότερες από 3.600 συμμετοχές από όλον τον κόσμο, κορυφαίος νικητής αναδείχτηκε ο Τζ. Φριτς Ραμπφ από τις ΗΠΑ. Ο συγκεκριμένος διαγωνισμός επιβραβεύει εδώ και 12 χρόνια 101 κορυφαίες φωτογραφίες τοπίων. Ετσι, οι κριτές μπορούν να επιλέξουν από ένα ευρύ φάσμα εικόνων, από μεμονωμένες λήψεις μέχρι ευφάνταστες σύνθετες φωτογραφίες
Βραβείο Stormy Sky, «Υπερκύτταρο». Η φωτογραφική λήψη μιας σπάνιας καταιγίδας (super cell) έγινε στο Νέο Μεξικό
Dennis Hualong Zhang / The 12th International Landscape Photographer of the Year
Δεύτερη θέση, «Πορσελάνινα μανιτάρια». Τα μανιτάρια που απαθανάτισε ο Αλμπερτ Ντρος στο δάσος Σπόιλντερ της Ολλανδίας κέρδισαν το δεύτερο βραβείο του διαγωνισμού
Albert Dros / The 12th International Landscape Photographer of the Year
«Παγωμένος πλανήτης». Η φωτογραφία του Ρομέν Μπαράτς στο νησί Κάβερβιλ, στην Ανταρκτική Χερσόνησο, έλαβε ιδιαίτερο έπαινο
Romain Barats / The 12th International Landscape Photographer of the Year
Φωτογραφία της Χρονιάς, «Η Γη πριν από τον Χρόνο». Ο Λούκας Τριξλ αποτύπωσε το ηφαίστειο Ταρανάκι της Νέας Ζηλανδίας κάτω από τον θολό ουρανό
Lukas Trixl / The 12th International Landscape Photographer of the Year
«Πολωνική αλυκή». Μια άλλη εικόνα του Κάρολ Κιναρτόβιτς, ο οποίος κατέλαβε τη δεύτερη θέση στην κατηγορία διεθνούς φωτογράφου τοπίου, δείχνει τη Salar de Gorbea, μια αλυκή νότια των συνόρων μεταξύ των περιοχών Αντοφαγκάστα και Ατακάμα
Karol Kienartowicz / The 12th International Landscape Photographer of the Year
«Σύννεφα που μαζεύονται». Ο Κάρολ Κιναρτόβιτς κατέκτησε τη δεύτερη θέση ως διεθνής φωτογράφος τοπίου της χρονιάς με αυτή την εικόνα νεφών που μαζεύονται γύρω από τον μοναχικό βράχο Σίπροκ, στο Νέο Μεξικό των ΗΠΑ
Karol Kienartowicz / The 12th International Landscape Photographer of the Year
Τρίτη θέση, «Λευκή τσέπη». Τραβήχτηκε από τον Ντέιβ Ντροστ στη Βόρεια Αριζόνα των ΗΠΑ
Dave Drost / The 12th International Landscape Photographer of the Year
Τρίτη θέση. «Εναστρη νύχτα» της Τζόις Μπίλερ
Joyce Bealer / The 12th International Landscape Photographer of the Year
«Συναρπαστική κοίτη ποταμού». Οι αεροφωτογραφίες του Τζ. Φριτς Ραμπφ από το «αλλόκοσμο τοπίο» που δημιουργούν οι κοίτες των ποταμών στο Εθνικό Πάρκο Λενσόις Μαρανιένσες στη Βραζιλία, ήταν μία από τις λήψεις που τον ανέδειξαν διεθνή φωτογράφο τοπίου της χρονιάς
J. Fritz Rumpf / The 12th International Landscape Photographer of the Year
«Χειμερινοί στοχασμοί» του Τζ. Φριτς Ραμπφ. Πρόκειται για τον Διεθνή Φωτογράφο Τοπίου της Χρονιάς 2025
J. Fritz Rumpf / The 12th International Landscape Photographer of the Year
«Χορός της βασίλισσας». Νησιά Λοφότεν (Νορβηγία). Ιδιαίτερος έπαινος
Gianluca Rubinacci / The 12th International Landscape Photographer of the Year
«Πρωί στους Δολομίτες». Η φωτογραφία του Μάρτιν Μόραβεκ με την ανατολή του ηλίου πάνω από την οροσειρά των Δολομιτών, στην Ιταλία, τιμήθηκε με ιδιαίτερο έπαινο
Martin Moravek / The 12th International Landscape Photographer of the Year
Νικητής του βραβείου Seascape. Ενα σπειροειδές κύμα σκάει στην κορυφή παγόβουνου στον κόλπο Ντίσκο, στη Γροιλανδία
Jeroen Van Nieuwenhove / The 12th International Landscape Photographer of the Year
