Η Μογκερίνι παραιτήθηκε από πρύτανης του Κολεγίου της Ευρώπης

H πρώην επικεφαλής της διπλωματίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Φεντερίκα Μογκερίνι, παραιτήθηκε από τη θέση της πρύτανη του Κολεγίου της Ευρώπης.

Σε δήλωσή της μετά από την συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Κολλεγίου την Πέμπτη, είπε: «Σύμφωνα με την απόλυτη αυστηρότητα και αμεροληψία με την οποία πάντα εκτελούσα τα καθήκοντά μου, αποφάσισα σήμερα να παραιτηθώ από τη θέση της πρύτανη».

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που η Μογκερίνι βρίσκεται κατηγορούμενη μαζί με δύο ακόμη άτομα για απάτη με κοινοτικά κονδύλια και διαφθορά.

Τα άλλα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται είναι ο Τσέζαρε Ζεγκρέτι, συνδιευθυντής του Κολλεγίου της Ευρώπης αρμόδιος για την εκπαίδευση και τα προγράμματα, και ο Στέφανο Σανίνο, υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο οποίος επίσης ανακοίνωσε την Τετάρτη, ότι παραιτείται από τα καθήκοντά του.

Η Μογκερίνι έδωσε την Πέμπτη εξηγήσεις στους ανακριτές, όπως διαβεβαίωσε η δικηγόρος της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Η ίδια συμπλήρωσε ότι η Ιταλίδα αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη και συνεργάζεται με την έρευνα.

