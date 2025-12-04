Παπασταύρου με Ράιτ στην Ουάσινγκτον για την Ομάδα Εργασίας του Κάθετου Διαδρόμου

Η δημιουργία Ομάδας Εργασίας για όλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, αποτέλεσε το κύριο αντικείμενο της συνάντησης που είχε στην Ουάσινγκτον ο υπουργός Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, με τον αμερικανό ομόλογό του, Κρις Ράιτ.

Ηδη, σημειώνεται, η πρώτη συνάντηση των συμμετεχουσών χωρών (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία) ορίστηκε για τις 10 Δεκεμβρίου.

Ο κ. Παπασταύρου είχε επίσης συνεργασία με τον πρόεδρο της Export-Import Bank of the United States (EXIM), Τζον Γιοβάνοβιτς, ο οποίος με τη σειρά του αναφέρθηκε στον κομβικό ρόλο του Κάθετου Διαδρόμου στην ενεργειακή πολιτική εξαγωγών των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο πρόεδρος της EXIM περιέγραψε τη στρατηγική προτεραιότητα των ΗΠΑ στην ανθεκτικότητα της αλυσίδας τροφοδοσίας αμερικανικού LNG σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην περιοχή μας, βασική προϋπόθεση της οποίας είναι η επέκταση των χώρων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου.

Συζητήθηκε επίσης το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 100 δισ. ευρώ που έχει αναπτύξει η Τράπεζα και αφορά την Ευρώπη, καθώς και χώρες της Ανατολικής Μεσογείου.

Ο πρόεδρος της EXIM υπογράμμισε ακόμη τον σταθερό προσανατολισμό της Τράπεζας στις κρίσιμες πρώτες ύλες, με τον υπουργό Ενέργειας να αναφέρεται από την πλευρά του στην ανάπτυξη του γαλλίου στην Ελλάδα, ως κρίσιμη ορυκτή πρώτη ύλη.

Τέλος, ο κ. Γιοβάνοβιτς απηύθυνε πρόσκληση στον κ. Παπασταύρου, να συμμετάσχει ως ομιλητής στο ετήσιο Συνέδριο της Τράπεζας που θα λάβει χώρα τον Απρίλιο του 2026.

Συνέντευξη στο Fox Business

Ο υπουργός Eνέργειας παραχώρησε εξάλλου συνέντευξη στο Fox Business και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Varney & Co.», κατά την οποία θέλησε να αναδείξει τον κεντρικό ρόλο της ενέργειας, από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό, στη διαμόρφωση της γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής.

Συγκεκριμένα, σε ερώτηση αναφορικά με τα σχέδια μετατροπής της Ελλάδας σε κύρια πύλη της Ευρώπης για το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο (LNG), ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι «από το Αιγαίο μέχρι τον Ατλαντικό η ενέργεια αλλάζει τη γεωπολιτική αρχιτεκτονική και η Ελλάδα είναι ο κεντρικός πυλώνας σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική».

Ενημέρωσε δε ότι κατά τη νέα συνάντηση που είχε με τον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκαμ, τέθηκαν επί τάπητος συγκεκριμένα σχέδια για την πλήρη απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό αέριο και την αντικατάστασή του με αμερικανικό LNG.

«Και αυτό -τόνισε- γίνεται μέσω της Ελλάδας, η οποία διαθέτει την κατάλληλη υποδομή -τη Ρεβυθούσα και το FSRU στην Αλεξανδρούπολη-, έχει την ιδανική γεωγραφική θέση, βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων, έχει ισχυρή οικονομία και πολιτική σταθερότητα και αποτελεί την πύλη για το αμερικανικό LNG προς την Κεντρική Ευρώπη».

Ερωτηθείς αν έχουν ήδη υπογραφεί συμβόλαια για την προμήθεια αμερικανικού LNG, ο κ. Παπασταύρου απάντησε καταφατικά:

«Ηδη -είπε- υπάρχουν αμερικανοί εξαγωγείς LNG που έχουν υπογράψει συμφωνίες με ελληνικές εταιρείες και αυτό το LNG θα φτάσει μέχρι την Ουκρανία».

Στο σημείο αυτό, θέλησε να υπενθυμίσει ότι η Ουκρανία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές στις ενεργειακές της υποδομές από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς καθώς και ότι πρόσφατα, στο γραφείο του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Αθήνα, υπεγράφη η συμφωνία με τον πρόεδρο Ζελένσκι, για τη μεταφορά από Naftogaz, ΔΕΠΑ και ΑΚΤΩΡ περίπου 0,3 δισ. κυβικών μέτρων αμερικανικού LNG, τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο, για τη στήριξη του ουκρανικού λαού.

Η συμφωνία, σημείωσε ο κ. Παπασταύρου στις δηλώσεις του στην εκπομπή του Fox Business, «υπεγράφη παρουσία της πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφϊλ, η οποία έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την ενεργειακή αναδιάρθρωση».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News