Στη φυλακή ο 29χρονος για το τροχαίο στη Λούτσα

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά το πέρας της απολογίας του ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα και τραυμάτισε σοβαρά την 21 ετών σύντροφό του στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (29.11.25).

Με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 29χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Κατά την ολιγόλεπτη απολογία του για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία επήλθε ο θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ο 29χρονος -που όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε τη μοιραία νύχτα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και έχοντας κάνει χρήση κοκαΐνης- φέρεται να ζήτησε συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και στη βάση της νέας υπερασπιστικής του γραμμής, να προέβαλε τον ισχυρισμό περί εμπλοκής δεύτερου ΙΧ στο τροχαίο.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος», φέρεται να είπε. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση», εμφανίζεται να υποστήριξε απολογούμενος, ζητώντας παράλληλα από την ανακρίτρια συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια δυστυχήματος.

