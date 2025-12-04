186
Ο 29χρονος προφυλακισθείς κατά τη μεταγωγή του από τα δικαστήρια | ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Στη φυλακή ο 29χρονος για το τροχαίο στη Λούτσα

Απολογούμενος, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου Σωτήρη που χάθηκε στις ρόδες του, ενώ προβάλλοντας τον ισχυρισμό περί εμπλοκής και άλλου ΙΧ, ζήτησε από την ανακρίτρια συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια δυστυχήματος

Protagon Team Protagon Team 4 Δεκεμβρίου 2025, 15:21
Ο 29χρονος προφυλακισθείς κατά τη μεταγωγή του από τα δικαστήρια
|ΙΝΤΙΜΕnews
Ελλάδα

Στη φυλακή ο 29χρονος για το τροχαίο στη Λούτσα

Απολογούμενος, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του 24χρονου Σωτήρη που χάθηκε στις ρόδες του, ενώ προβάλλοντας τον ισχυρισμό περί εμπλοκής και άλλου ΙΧ, ζήτησε από την ανακρίτρια συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια δυστυχήματος

Protagon Team Protagon Team 4 Δεκεμβρίου 2025, 15:21

Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά το πέρας της απολογίας του ο 29χρονος οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε τον 24χρονο Σωτήρη στη Λούτσα και τραυμάτισε σοβαρά την 21 ετών σύντροφό του στο σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα τα μεσάνυχτα του περασμένου Σαββάτου (29.11.25).

Με ομόφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο 29χρονος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.

Κατά την ολιγόλεπτη απολογία του για το κακούργημα της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία επήλθε ο θάνατος και το πλημμέλημα της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ο 29χρονος -που όπως διαπιστώθηκε, οδηγούσε τη μοιραία νύχτα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ και έχοντας κάνει χρήση κοκαΐνης- φέρεται να ζήτησε συγνώμη από την οικογένεια του θύματος και στη βάση της νέας υπερασπιστικής του γραμμής, να προέβαλε τον ισχυρισμό περί εμπλοκής δεύτερου ΙΧ στο τροχαίο.

«Είμαι σε άθλια κατάσταση, ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος», φέρεται να είπε. «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Όλα έγιναν όταν βγήκε μπροστά μου το αυτοκίνητο από το στενό. Για να το αποφύγω αναγκάστηκα να κάνω ελιγμό και εκεί έχασα τον έλεγχο του οχήματος. Δεν αποκλείω να υπήρξε σύγκρουση», εμφανίζεται να υποστήριξε απολογούμενος, ζητώντας παράλληλα από την ανακρίτρια συμπληρωματική πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια δυστυχήματος.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News

Διαβάστε ακόμη...

Διαβάστε ακόμη...