Η επικίνδυνη σχέση κτηματομεσίτη και μαστροπού

Πριν από 25 χρόνια, ένας φωτογράφος του διάσημου Davidoff Studios (ο Μπομπ Ντάβιντοφ υπήρξε φωτογράφος του προέδρου των ΗΠΑ Τζον Φ. Κένεντι) τράβηξε μια φωτογραφία κατά τη διάρκεια μιας εσπερίδας στο Μαρ-α-Λάγκο, το παλάτι του Ντόναλντ Τραμπ στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα.

Πρώτος από αριστερά στέκεται ο μετέπειτα 45ος και 47ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, νεανίζων και με βλέμμα ντεμέκ γοητευτικό. Φοράει μπλε κοστούμι και κόκκινη γραβάτα ενώ αγκαλιάζει το τότε μοντέλο Μελάνια Κνάους, μετέπειτα σύζυγό του και Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, η οποία ποζάρει με τα μάτια σχεδόν κλειστά και με ένα εντυπωσιακό ντεκολτέ, το οποίο μετριάζει ένας ασημένιος σταυρός.

Δίπλα της στέκεται ο δισεκατομμυριούχος χρηματιστής Τζέφρι Επσταϊν, με casual σακάκι, πόλο μπλουζάκι και τζιν. Κρατάει σφιχτά από τη μέση μια βρετανίδα κληρονόμο και κοσμική, την τότε σύντροφό του Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία φοράει ένα εξώπλατο μπλουζάκι με κρόσια, που αφήνει και την κοιλιά της ακάλυπτη.

Ο Eπσταϊν άφησε την τελευταία του πνοή το 2019 – αυτοκτόνησε (σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή) δι’ απαγχονισμού στη φυλακή –, ενώ η Μάξγουελ εκτίει ποινή κάθειρξης είκοσι ετών, έχοντας κηρυχθεί ένοχη για μαστροπεία ανηλίκων.

«Αλλά η σκιά εκείνων των κοσμικών εκδηλώσεων, με τα Νεγκρόνι, τις ορχήστρες, τους εύπορους φίλους, τα ιδιωτικά τζετ και τα κορίτσια που στρατολογούνταν σε κλειστά σπα, επιστρέφει μέσω των email του Επσταϊν για τον Τραμπ και τις αποκαλύψεις από τα μέσα ενημέρωσης και το Κογκρέσο», γράφει ο Τζάνι Ριότα στη Repubblica.

Με αφορμή την πρόσφατη κοινοποίηση δεκάδων χιλιάδων σελίδων ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Επσταϊν, στις οποίες το όνομά του αμερικανού προέδρου αναφέρεται αρκετές φορές και σε διάφορα πλαίσια, ο ιταλός δημοσιογράφος (με πολυετή θητεία και στις ΗΠΑ) συνθέτει το αφήγημα της επικίνδυνης σχέσης του Ντόναλντ Τραμπ με τον ατιμασμένο χρηματιστή.

«Η ιστορία ξεκινάει με τον Ντόναλντ και τον Τζέφρι να είναι αχώριστοι», γράφει, θυμίζοντας πως σε συνέντευξή του στο New York Magazine το 2002 ο νυν πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει: «Γνωρίζω τον Τζεφ εδώ και 15 χρόνια. Υπέροχος τύπος. Είναι πολύ διασκεδαστικό να είσαι μαζί του. Λέγεται μάλιστα ότι του αρέσουν οι όμορφες γυναίκες όσο και σε μένα, και πολλές από αυτές είναι νεότερες».

Αρκετά χρόνια αργότερα, συγκεκριμένα τον Ιούλιο του 2019 –έναν μήνα πριν από τον θάνατο του Eπσταϊν και ενώ ο Τραμπ, όντας πλέον πρόεδρος, προσπαθούσε να αποστασιοποιηθεί από τον παιδεραστή μαστροπό– ήρθε στο φως ένα βίντεο από το αρχείο του NBC, το οποίο δείχνει τους δύο άνδρες σε ένα πάρτι, επίσης στο Μαρ-α-Λάγκο, παρουσία δεκάδων μαζορετών, να συνομιλούν κάτι παραπάνω από φιλικά, σχολιάζοντας κάποια ή κάποιες εκ των νεαρών γυναικών που χόρευαν στην πίστα.

Στο πλαίσιο των συναναστροφών τους ανά τα χρόνια, ο Ντόναλντ και ο Τζέφρι πέταξαν μαζί –με το ιδιωτικό τζετ του παιδεραστή–τουλάχιστον επτά φορές μεταξύ Νέας Υόρκης, Ουάσινγκτον και Παλμ Μπιτς, όπου βρίσκεται το Μαρ-α-Λάγκο. Εκεί εντόπισε τη Βιρτζίνια Τζουφρέ η Γκισλέιν Μάξγουελ, η «κυνική μετρέσα» –όπως τη χαρακτηρίζει ο Τζάνι Ριότα– του Επσταϊν, η οποία τον προμήθευε με νεαρές και ευάλωτες κοπέλες.

Η ανήλικη τότε Τζουφρέ εργαζόταν στο σπα του Μαρ-α-Λάγκο και δελεάστηκε με την υπόσχεση μιας δουλειάς ως μασέζ, καταλήγοντας, ωστόσο να ικανοποιεί τις απεχθείς ορέξεις του Eπσταϊν, και όχι μόνο: τον περασμένο Απρίλιο, μετά από καταγγελίες που κόστισαν στον αδελφό του βασιλιά Καρόλου, Αντριου, όλους τους τίτλους του, η Τζουφρέ έβαλε τέλος στη ζωή της, επαναφέροντας έτσι ξανά την υπόθεση στο προσκήνιο. Για τον Ντόναλντ Τραμπ δεν είχε αναφέρει τίποτα το μεμπτό, όμως ο αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να είναι, αν και εμμέσως, ένας από τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου.

Η ρήξη μεταξύ των δύο ανδρών με ροπή προς τις νεαρές γυναίκες, σύμφωνα με τα λόγια του ίδιου του Τραμπ, χρονολογείται από το 2004. Οπως συνοψίζει ο αρθρογράφος της Repubblica, ο Επσταϊν είχε έτοιμο το τραπεζικό έμβασμα για να αγοράσει την έπαυλη του χρεοκοπημένου μεγιστάνα του real estate Aμπραχαμ Γκόσμαν στο Παλμ Μπιτς, αλλά ο Τραμπ αύξησε την προσφορά του στη δημοπρασία την τελευταία στιγμή και του πήρε την μπουκιά μέσα από το στόμα.

«Δεν επρόκειτο για δουλειά, ήταν μια σύγκρουση εγωισμών», σχολιάζει ο Ριότα, θυμίζοντας πως, έπειτα από μία τριετία, το 2007, ο Τραμπ, ενδεχομένως επειδή είχε διαισθανθεί τον κίνδυνο, έδιωξε κακήν κακώς τον πρώην «υπέροχο τύπο»-φίλο του από το Μαρ-α-Λάγκο για ανάρμοστη συμπεριφορά προς μια έφηβη, κόρη ενός μέλους του κλαμπ.

Και την επόμενη χρονιά, το 2008, ο Επσταϊν κρίθηκε ένοχος για εξώθηση παιδιού στην πορνεία από δικαστήριο της Φλόριντα, το όποιο όμως τον καταδίκασε σε φυλάκιση μόλις 18 μηνών, κατά τους οποίους, μάλιστα, ο καταδικασθείς μπαινόβγαινε στη φυλακή.

Το FBI τον είχε βάλει στο στόχαστρό του από το 2005, έπειτα από καταγγελία της μητέρας ενός 14 κοριτσιού, ενώ στο πλαίσιο των σχετικών ερευνών διαπιστώθηκε πως ο Επσταϊν είχε παρενοχλήσει/κακοποιήσει σεξουαλικά περισσότερα από τριάντα κορίτσια. Αλλά τη γλίτωσε πολύ φθηνά, έπειτα από συμφωνία (μη δίωξής του από τις ομοσπονδιακές αρχές) στην οποία κατέληξε με τον τότε ομοσπονδιακό εισαγγελέα της Φλόριντα, Αλεξάντερ Ακόστα.

Την επόμενη δεκαετία πολλές από τις γυναίκες που δήλωναν θύματα του δικτύου μαστροπείας του Επσταϊν, συμπεριλαμβανομένης της Βιρτζίνια Τζουφρέ, έδωσαν σκληρή μάχη στα δικαστήρια ώστε να ακυρωθεί η επίμαχη συμφωνία και να αναγκαστεί να λογοδοτήσει για τις πράξεις του, δίχως όμως αποτέλεσμα.

Επρεπε να περιμένουν έως το 2018, όταν η εφημερίδα Miami Herald επανέφερε την υπόθεση στο προσκήνιο, εστιάζοντας κυρίως στον ρόλο του Αλεξάντερ Ακόστα (ο οποίος εκείνη την περίοδο εκτελούσε χρέη υπουργού Εργασίας του Τραμπ) στη σύναψη της σκανδαλώδους συμφωνίας πριν από μια δεκαετία.

Τελικά, στις 6 Ιουλίου 2019, ο Τζέφρι Επσταϊν συνελήφθη στη Νέα Υόρκη με την κατηγορία της μαστροπείας, αφού οι τοπικοί ομοσπονδιακοί εισαγγελείς διαπίστωσαν πως δεν δεσμεύονταν από την προηγούμενη συμφωνία μη δίωξής του. Ο Αλεξάντερ Ακόστα έσπευσε να παραιτηθεί εν μέσω γενικής κατακραυγής λόγω του ρόλου του στην αρχική υπόθεση.

Επειτα από λίγες εβδομάδες, στις 10 Αυγούστου 2019, δεσμοφύλακες του Μητροπολιτικού Σωφρονιστικού Κέντρου της Νέας Υόρκης, εντόπισαν τον Τζέφρι Επσταϊν νεκρό μέσα στο κελί του, με τους ερευνητές να αποφαίνονται στη συνέχεια ότι είχε βάλει ο ίδιος τέλος στη ζωή του.

«Είχα έρθει σε ρήξη μαζί του […] Δεν ήμουν θαυμαστής του, αυτό μπορώ να σας πω», είχε δηλώσει ο Τραμπ μερικές ημέρες νωρίτερα, υποστηρίζοντας πως τον γνώριζε «όπως τον γνώριζαν όλοι στο Παλμ Μπιτς».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News