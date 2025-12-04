Μουντιάλ 2026: Κλήρωση με… δίχτυ ασφαλείας για τους ισχυρούς

Η αντίστροφη μέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αρχίζει με την κλήρωση των ομίλων του. Θα διεξαχθεί την Παρασκευή (05/12 στις 19:00 ώρα Ελλάδας), 188 μέρες πριν από το εναρκτήριο παιχνίδι του, στο «John F. Kennedy Centre» της Ουάσινγκτον. Το Σάββατο, την ίδια ώρα, θα γίνει γνωστό το αναλυτικό πρόγραμμα με τις έδρες και τις ώρες των αγώνων.

Θα παρευρεθούν εκπρόσωποι των 42 χωρών που έχουν ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στο τουρνουά, αλλά και των 22 ομάδων που τον προσεχή Μάρτιο θα διεκδικήσουν τις έξι υπόλοιπες θέσεις. Επίσης, θρύλοι του ποδοσφαίρου και, εκτός θεαματικού απροόπτου, ο Ντόναλντ Τραμπ. Οχι μόνον ως οικοδεσπότης, αλλά και ως στενός φίλος του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Θα υπάρξει μια σημαντική καινοτομία σε σχέση με τις προηγούμενες κληρώσεις: οι 48 ομάδες δεν θα χωριστούν μόνο σε 12 ομίλους των τεσσάρων, αλλά και σε δύο διαφορετικά «μονοπάτια» που θα οδηγούν στους ημιτελικούς. Πρόκειται για έναν μηχανισμό που θα αποτρέψει το ενδεχόμενο, οι (θεωρητικά) πιο ισχυρές φιναλίστ να βρεθούν αντίπαλες πριν από τα τελευταία -και καθοριστικά- ματς, αποκλείοντας η μια την άλλη. Οπως, για παράδειγμα, το Γουίμπλεντον φροντίζει να μην… αλληλοεξοντώνονται οι κορυφαίοι τενίστες πριν φτάσουν στον τελικό.

Το μέτρο προστατεύει τις τέσσερις χώρες με την υψηλότερη βαθμολογία στην παγκόσμια κατάταξη, που είναι η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία και η Αγγλία. Η Ισπανία και η Αργεντινή δεν θα βρεθούν αντιμέτωπες, παρά μόνο αν φτάσουν στον τελικό. Το ίδιο και η Γαλλία με την Αγγλία. Με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι οι ομάδες αυτές θα τερματίσουν πρώτες στους ομίλους τους. Εφόσον κάνουν το καθήκον τους, το χειρότερο που μπορεί να τους συμβεί είναι, η Ισπανία ή η Αργεντινή να συναντηθεί με τη Γαλλία ή την Αγγλία στους ημιτελικούς.

Η FIFA έκανε πάντοτε ό,τι μπορούσε για να αποφευχθεί ο πρόωρος αποκλεισμός των «μεγάλων» ομάδων. Συχνά, με αθέμιτα μέσα. Η Ιστορία των Μουντιάλ είναι γεμάτη από απροκάλυπτες διαιτητικές «σφαγές» των μικρότερων και λιγότερο «εμπορικών» ομάδων, με αποκορύφωμα τα αίσχη που στιγμάτισαν τη διοργάνωση του 2002, στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας. Πλέον, αυτό το… δίχτυ ασφαλείας θα είναι θεσμοθετημένο και ορατό από όλους. Η υιοθέτηση του bracket με τις δύο ξεχωριστές διαδρομές επηρεάζει, βεβαίως, όλες τις ομάδες. Οι μισές χώρες αποκλείεται να βρουν στον δρόμο τους την Ισπανία. Οι άλλες μισές, την Αργεντινή.

Οι τρεις διοργανώτριες χώρες γνωρίζουν, ήδη, πότε θα δώσουν τους πρώτους αγώνες τους. Το Μεξικό, στις 11 Ιουνίου στο «Αζτέκα» – θα είναι το εναρκτήριο παιχνίδι του τουρνουά. Ο Καναδάς και οι ΗΠΑ θα παίξουν την επόμενη μέρα (12 Ιουνίου) στο Τορόντο και στο Λος Αντζελες, αντιστοίχως. Γνωρίζουν, επίσης, τη σειρά των αγώνων τους στους ομίλους. Η εθνική ομάδα των ΗΠΑ, για παράδειγμα, θα αντιμετωπίσει πρώτα μια ομάδα από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας (Pot 3), έπειτα από το δεύτερο, και στο τέλος από το τέταρτο.

ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδάς, τοποθετήθηκαν στο Pot 1, δίπλα στις πιο ισχυρές χώρες – αυτές που βρίσκονται στις ψηλότερες θέσεις του ranking. Το γεγονός ότι οι οικοδέσποινες είναι τρεις, μάλιστα όχι υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, σημαίνει ότι κάποιες ομάδες θα αποφύγουν να συναντήσουν «μεγαθήρια» από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, όπως η Ισπανία, η Αργεντινή, η Γαλλία, η Αγγλία, η Βραζιλία, η Πορτογαλία, η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Γερμανία. Οι πιο τυχερές θα «ψωνίσουν» από το Pot 1 τον Καναδά, που βρίσκεται σχετικώς χαμηλά στην κατάταξη (Νο 27).

Γενικώς, ο καταρτισμός των γκρουπ δυναμικότητας με βάση το ranking -και όχι με γεωγραφικά κριτήρια, όπως συνέβαινε παλιά- αλλάζει δραματικά τα δεδομένα της κλήρωσης. Το ίδιο και η αύξηση των φιναλίστ σε 48, από 32. Διότι, πλέον, υπάρχουν πολλές αδύναμες ομάδες. Οπως οι τέσσερις «πρωτάρες» της διοργάνωσης (Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο και Κουρασάο), η Νέα Ζηλανδία (Νο 86 στο ranking) και η Αϊτή (Νο 84).

Λογικά, από την κλήρωση θα προκύψουν όμιλοι με πολύ διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Ιδίως από τη στιγμή που η FIFA αποφάσισε να τοποθετήσει τις τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες που θα προκριθούν από τα μπαράζ, στο Pot4. Μοιάζει «τρελό», η τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Ιταλία να βρίσκεται στο τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας, στο οποίο μπορεί να δούμε και τη Νέα Καληδονία ή το Σουρινάμ, ενώ το Ουζμπεκιστάν, το οποίο θα εμφανιστεί σε τελική φάση Μουντιάλ για πρώτη φορά, στο τρίτο.

Ως συνήθως, κάθε όμιλος θα περιλαμβάνει μόνο μια ομάδα από κάθε συνομοσπονδία. Αλλά αυτό δεν θα μπορούσε να ισχύσει για την Ευρώπη, που θα έχει 16 εκπροσώπους της στο Μουντιάλ, ενώ οι όμιλοι είναι 12.

Μαζί με την κλήρωση η FIFA έχει προγραμματίσει την απονομή του νεοσύστατου βραβείου της «FIFA Peace Prize». Αν και δεν έχει ανακοινωθεί ποιος θα είναι ο πρώτος που θα το παραλάβει, πολλοί στοιχηματίζουν στο πρόσωπο του Ντόναλντ Τραμπ.

