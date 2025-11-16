Οι Γαλλίδες «Θέλμα και Λουίζ»: Από τις ληστείες στο σινεμά

Το 1996, πέντε γυναίκες κάθισαν στο εδώλιο του δικαστηρίου της Αβινιόν κατηγορούμενες για σειρά ένοπλων ληστειών που θα μπορούσαν να τις κλείσουν στη φυλακή για όλη τους τη ζωή. Ηταν τα μέλη της περίφημης «Συμμορίας των Αμαζόνων», μιας ομάδας γυναικών που προκάλεσε αίσθηση στη Γαλλία στα τέλη της δεκαετίας του ’80. Τρεις δεκαετίες αργότερα, δύο από αυτές, η Ελέν Τρινιντάν, 61 ετών, και η Κατί Μααμάρ, 60 ετών, δίνουν χαμογελαστές συνεντεύξεις από πολυτελή ξενοδοχεία, με αφορμή την κυκλοφορία της ταινίας «Le Gang des Amazones», που αφηγείται την απίθανη ιστορία τους.

«Μέσα από την ταινία μπορέσαμε να δικαιολογηθούμε απέναντι στα παιδιά και τα εγγόνια μας, στους αγαπημένους μας και σε όσους ίσως πληγώσαμε χωρίς πρόθεση», είπε η Τρινιντάν, η οποία εγκατέλειψε τις ληστείες μετά τη δίκη. «Κοίτα πόσο όμορφη είσαι με μακιγιάζ και φτιαγμένα μαλλιά», της είπε αστειευόμενη η Μααμάρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ταράτσα ξενοδοχείου με θέα τον Πύργο του Αϊφελ.

Η ταινία, γράφουν οι Times, έχει χαρακτηριστεί ως μια «γαλλική εκδοχή του Θέλμα και Λουίζ», αν και με σημαντικές διαφορές. Πρώτον, βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, και δεύτερον, έχει πιο αισιόδοξο τέλος. Το δικαστήριο της Αβινιόν καταδίκασε τις πέντε γυναίκες για ένοπλη ληστεία και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα, αλλά τελικά επέβαλε μόνο σε μία ποινή φυλάκισης ενός έτους, αφού οι δικηγόροι απέδειξαν ότι οι γυναίκες είχαν εξωθηθεί στο έγκλημα από την ανέχεια.

Η σκηνοθέτης Μελίσα Ντριζεάρ είπε ότι δεν ήθελε να τις παρουσιάσει ούτε ως ηρωίδες ούτε ως κακοποιούς, αλλά να αναδείξει «την ανθρώπινη πολυπλοκότητα, πέρα από το έγκλημα».

Η ιστορία ξεκινά το 1989, όταν η 27χρονη τότε Ελέν Τρινιντάν, ανύπαντρη μητέρα τριών παιδιών που ζούσε σε μια φτωχογειτονιά του Λιλ-σιρ-λα-Σορζ, έμαθε ότι έπρεπε να επιστρέψει επίδομα πρόνοιας που είχε λάβει κατά λάθος. Με χαμηλό μισθό από το αρτοποιείο όπου δούλευε, δεν είχε τρόπο να το αποπληρώσει. Τότε η φίλη και γειτόνισσά της Κατί Μααμάρ πρότεινε κάτι τολμηρό: «Γιατί δεν ληστεύουμε μια τράπεζα;».

Ετσι γεννήθηκε η συμμορία, γράφουν οι Times. Οι δυο γυναίκες, μαζί με φίλες τους, μεταμφιέστηκαν σε άνδρες, εισέβαλαν στο υποκατάστημα της Crédit Agricole με ένα κομμένο κυνηγετικό όπλο και ένα πιστόλι και απέσπασαν 116.000 γαλλικά φράγκα. Στην υπόθεση ενεπλάκη και η μεγαλύτερη αδελφή της Μααμάρ, η οποία βρισκόταν στο ΑΤΜ τη στιγμή της ληστείας, γεγονός που το δικαστήριο δεν θεώρησε τυχαίο.

Οι «Αμαζόνες» συνέχισαν με έξι ακόμη ληστείες μέσα στον επόμενο χρόνο, ακόμη και σε τράπεζες που είχαν ήδη χτυπήσει. Η συνολική λεία τους, 300.000 φράγκα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα όπλα δεν είχαν σφαίρες και κανείς δεν τραυματίστηκε. Συνελήφθησαν το 1991, ενώ επιχειρούσαν μια όγδοη ληστεία. Μέχρι να δικαστούν, το 1996, είχαν όλες επιστρέψει στην οικογενειακή ζωή, δηλώνοντας μεταμέλεια.

Σε συνεντεύξεις τους, οι ίδιες εξηγούν ότι η φτώχεια τις ώθησε στο έγκλημα. «Δουλεύαμε στα χωράφια και στα εργοστάσια και ποτέ δεν είχαμε τίποτα», είπε η Μααμάρ. «Είπαμε μεταξύ μας: “Θα πάρουμε τα λεφτά· άλλωστε οι τραπεζίτες είναι οι μεγαλύτεροι κλέφτες, συνέχεια μας χρεώνουν”».

Παρ’ όλα αυτά, θυμάται ότι «δεν ήταν εύκολο. Τρέμεις, ο λαιμός σου ξεραίνεται. Αλλά ήμασταν νέες και απερίσκεπτες. Ρισκάραμε, πονέσαμε και πληρώσαμε το τίμημα. Φοβηθήκαμε αλλά και φοβίσαμε άλλους».

Η Τρινιντάν, που παραμένει κάτοικος του ίδιου προαστίου και διαμένει μέχρι σήμερα κοντά στη Μααμάρ, είπε συγκινημένη: «Ηταν μια εποχή γεμάτη πόνο αλλά και αγάπη. Την Κατί και τις φίλες μου τις αγάπησα πολύ».

Μετά τη δίκη, η Τρινιντάν απέκτησε ακόμη ένα παιδί και εργάστηκε ως καθαρίστρια και βοηθός σε γηροκομείο. Η Μααμάρ, μητέρα δύο παιδιών, βρήκε δουλειές ως κηπουρός, σερβιτόρα και καθαρίστρια.

Σήμερα, οι «Αμαζόνες» δεν διεκδικούν δόξα, αλλά κατανόηση. Η ταινία θυμίζει ότι πίσω από τις κραυγαλέες αστυνομικές ειδήσεις υπάρχουν και ιστορίες απελπισίας, φιλίας και αξιοπρέπειας· ανθρώπινες ιστορίες που, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, αναζητούν τη λύτρωση.

