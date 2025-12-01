Παλιοί σιδηροδρομικοί σταθμοί που έγιναν πολυτελή ξενοδοχεία

Μπορεί ένας παλιός σιδηροδρομικός σταθμός να μετατραπεί σε πολυτελές ξενοδοχείο; Ναι, απαντά το BBC, καθώς παρουσιάζει τέσσερις εγκαταλειμμένους σιδηροδρομικούς σταθμούς οι οποίοι υποδέχονται, πλέον, τους ταξιδιώτες, όχι στα βαγόνια ή τις πλατφόρμες τους αλλά στα πολυτελή τους δωμάτια.

Το βρετανικό δίκτυο σημειώνει ότι στα τέλη του 1800 και τις αρχές του 1900, αρκετές πόλεις ανά την υφήλιο κατασκεύαζαν, πολυτελείς σιδηροδρομικούς σταθμούς για να ικανοποιήσουν και τον πιο απαιτητικό ταξιδιώτη.

Τεράστιες τοιχογραφίες, αψίδες στην οροφή και επιχρυσωμένες λεπτομέρειες αποτελούσαν το βασικό χαρακτηριστικό των σταθμών, δημιουργώντας την αίσθηση ρομαντισμού που εξακολουθούμε να συνδέουμε με τα ταξίδια με τρένο ακόμη και σήμερα. Ομως, καθώς τα αυτοκίνητα και τα αεροπορικά ταξίδια κέρδιζαν σε δημοτικότητα κατά τον 20ό αιώνα, πολλά από αυτά τα αρχιτεκτονικά κοσμήματα εγκαταλείφθηκαν πλήρως.

Υστερα από χρόνια παραμέλησης, αρκετοί από αυτούς τους κάποτε μεγαλοπρεπείς χώρους ξαναγέμισαν ζωή. Οι επιβλητικές τους αίθουσες και η περίτεχνη σιδηροκατασκευή τους αναγεννήθηκαν ως πολυτελή ξενοδοχεία. Αυτά τα καταλύματα διατηρούν τις ιστορικές λεπτομέρειες και τη μεγαλοπρέπεια της χρυσής εποχής των τρένων, συνδυάζοντάς τες με τις σύγχρονες ανέσεις που αναμένουν οι σημερινοί ταξιδιώτες.

«Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά συναρπαστικό όταν ένας φορέας μπορεί να πάρει ένα ιστορικό κτίριο και να του δώσει νέα χρήση με έναν ενδιαφέροντα τρόπο. Η κατεδάφιση ενός κτιρίου είναι μία πραγματική ντροπή», υποστηρίζει, μιλώντας στο BBC, ο Τόλαντ Γκρίννελ, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της EverGreene Architectural Arts, η οποία ειδικεύεται στην αποκατάσταση και συντήρηση κτηρίων. «Ας διατηρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο από τον ιστορικό ιστό και ας βρούμε πραγματικά ενδιαφέροντες τρόπους να εντάξουμε αυτά τα κτίρια στη σημερινή εποχή, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να απολαμβάνουν και τους δύο κόσμους», προσθέτει.

St Pancras London, Autograph Collection – Λονδίνο

Πρόκειται για ένα από τα πιο περίτεχνα και αναγνωρίσιμα κτίρια του Λονδίνου, η κόκκινη λιθόκτιστη πρόσοψη του σταθμού St Pancras έχει αποτελέσει έμπνευση για την κατασκευή αρκετών παρόμοιων σιδηροδρομικών σταθμών στον κόσμο. Το γειτονικό ξενοδοχείο υποδέχεται επισκέπτες από το 1873, όταν η Midland Rail Company άνοιξε το πολυτελές Midland Grand Hotel, σχεδιασμένο από τον σερ Τζορτζ Γκίλμπερτ Σκοτ. Πολυτελές αλλά μη πρακτικό, με 300 δωμάτια και μόλις οκτώ μπάνια, το ξενοδοχείο έχασε τη δημοτικότητά του όταν τα ιδιωτικά μπάνια έγιναν της μόδας, όπως εξηγεί ο γενικός διευθυντής Εντουαρντ Γουάιτ.

«Αυτό το κτίριο υπήρξε πραγματικό κατόρθωμα μηχανικής κατά τη βικτοριανή εποχή. Εχει τσιμεντένιους ορόφους πάχους 18 ιντσών, που αποτελούσαν αρχιτεκτονικό αριστούργημα για την εποχή του», τονίζει ο Γουάιτ και προσθέτει «όμως όταν η ιδέα των ιδιωτικών μπάνιων έφτασε από τις ΗΠΑ 15 ή 20 χρόνια αργότερα, δεν διέθεταν τα μηχανήματα για να τρυπήσουν τους ορόφους και να εγκαταστήσουν σωληνώσεις».

Υστερα από δεκαετίες παρακμής, το κτήριο υπέστη ανακαίνιση αξίας 200 εκατ. λιρών, η οποία ολοκληρώθηκε το 2011 και αποκατέστησε πολλούς δημόσιους χώρους καθώς και την εμβληματική πρόσοψη του σταθμού. Σήμερα, οι επισκέπτες μπορούν να πιούν ένα ποτό στην υγειά του παρελθόντος κατά τη διάρκεια του καθημερινού Victorian Punch Ritual του ξενοδοχείου – μια αναφορά στη χρυσή εποχή των ταξιδιών.

St Louis Union Station Hotel – Μιζούρι

Βρίσκεται στην καρδιά της πόλης και αποτελεί εντυπωσιακό παράδειγμα ιστορικής αρχιτεκτονικής, με αψίδες και λεπτομέρειες από φύλλο χρυσού σε όλο το κτήριο. Ο σταθμός άνοιξε το 1894 και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους και πιο πολυσύχναστους επιβατικούς τερματικούς σταθμούς στον κόσμο. Το τελευταίο δρομολόγιο έγινε το 1978 και το κτίριο επαναλειτούργησε επτά χρόνια αργότερα ως ξενοδοχείο 539 δωματίων.

Η ανακαίνιση ύψους 150 εκατ. δολαρίων αποκατέστησε μεγάλο μέρος της αρχικής κατασκευής και το εστιατόριο Station Grille, που εξυπηρετούσε τους επιβάτες τρένων κατά την ακμή του σταθμού. Το κτίριο έχει πλέον ανακηρυχθεί Εθνικό Ιστορικό Ορόσημο και είναι μέλος των Historic Hotels of America.

Tokyo Station Hotel, Τόκιο

Η πρόσοψη από κόκκινο τούβλο του σταθμού του Τόκιο αποτελεί ορόσημο της πόλης για περισσότερα από 100 χρόνια. Χτισμένο το 1914, το τεράστιο κτίριο 182.000 τ.μ. έχει θέα στο Αυτοκρατορικό Παλάτι και αρχικά σχεδιάστηκε ως ένας μεγάλος κόμβος για το αναπτυσσόμενο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, με ένα ξενοδοχείο να συνδέεται με αυτό.

Μετά από μια εκτεταμένη ανακαίνιση έξι ετών, κόστους 50 δισεκατομμυρίων γιεν (324 εκατομμύρια δολάρια), το Tokyo Station Hotel άνοιξε ξανά το 2012 ως ξενοδοχείο 150 δωματίων και μέλος του ομίλου Small Luxury Hotels of the World. Αποτελεί συνδυασμό του omotenashi (της παραδοσιακής ιαπωνικής έννοιας της φιλοξενίας) με τη σύγχρονη πολυτέλεια.

Οι επισκέπτες μπορούν να θαυμάσουν τις θολωτές οροφές και την ευρωπαϊκού στιλ αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, καθώς και τις σύγχρονες ανέσεις, όπως το AN SPA και τα 10 εστιατόρια.

Crowne Plaza Indianapolis Downtown Union Station – Ιντιανάπολη

Το Indianapolis Union Station άνοιξε το 1853 και ήταν ο πρώτος «ενωτικός σταθμός» στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρωτοπορώντας στην ιδέα ενός ενιαίου, κοινόχρηστου τερματικού σταθμού για πολλαπλές σιδηροδρομικές γραμμές. Σήμερα, το Crowne Plaza Indianapolis αποτίει φόρο τιμής σε αυτή την κληρονομιά μετατρέποντας 26 βαγόνια Pullman σε ειδικά δωμάτια για τους επισκέπτες.

Ανεβαίνοντας τα στενά σκαλοπάτια σε ένα γυαλιστερό μπλε ή πράασινο και χρυσό ιδιωτικό βαγόνι, οι επισκέπτες εισέρχονται σε έναν χώρο που μοιάζει με σουίτα, με παράθυρα τρένου και γυαλιστερά χρυσά εξαρτήματα. Εξω από κάθε δωμάτιο βρίσκονται αγάλματα που απεικονίζουν σιδηροδρομικούς εργάτες από τις αρχές του 1900.

Εκτός από τα μοναδικά δωμάτια, το ξενοδοχείο National Historic Landmark προσφέρει εύκολη πρόσβαση σε αξιοθέατα του κέντρου της πόλης, όπως το Lucas Oil Stadium και το Gainbridge Fieldhouse.

