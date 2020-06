Mr. Skin, ο συλλέκτης γυμνών σταρ του Χόλιγουντ

Ποια είναι η ηθοποιός που έχει γδυθεί περισσότερες φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας της; «Είναι η δική σας, η Μόνικα Μπελούτσι, η οποία έχει εμφανιστεί γυμνή σε 53 σκηνές, οι οποίες εμπεριέχονται σε 26 ταινίες και μία τηλεοπτική σειρά», απάντησε αμέσως ο Τζιμ Μακμπράιντ συνομιλώντας τηλεφωνικώς με τον ιταλό ανεξάρτητο δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφου Μάρκο Κόνσολι.

Σε κείμενό του που δημοσιεύτηκε στο Il Venerdì, το εβδομαδιαίο ένθετο της La Repubblica, o Κόνσολι παρουσιάζει πώς ο 57χρονος αμερικανός επιχειρηματίας κατέληξε σταδιακά να αποτελεί αυθεντία στα γυναικεία γυμνά – τηλεοπτικά και κινηματογραφικά.

Ο Τζιμ Μακμπράιντ ξεκίνησε να ασχολείται επαγγελματικά με τα ημίγυμνα και γυμνά γυναικεία σώματα στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη πριν από 21 χρόνια, λανσάροντας τον Αύγουστο το 1999 το Mr. Skin, ένα σάιτ στο οποίο συγκέντρωσε και συνεχίζει να συγκεντρώνει σχεδόν όλες τις γυμνές σκηνές –κινηματογραφικές και τηλεοπτικές– με πρωταγωνίστριες γυναίκες.

Εναντι 20 δολαρίων τον μήνα ή 60 δολαρίων τον χρόνο, όποιος το επιθυμεί μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση σε ένα τεράστιο αρχείο με 200.000 προκλητικές εμφανίσεις τουλάχιστον 20.000 ηθοποιών –των πιο διάσημων αλλά και απόλυτα άσημων– όλων των εποχών, από ολόκληρο τον κόσμο.

Πλέον το Mr. Skin αποτελεί σημείο αναφοράς για εκατομμύρια ανθρώπους που έχουν πάθος με το γυναικείο γυμνό, καθώς στις σελίδες του μπορούν να απολαύσουν πλάνα από εμβληματικές ταινίες κορυφαίων δημιουργών, όπως το «Τελευταίο ταγκό στο Παρίσι» του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι ή το «Σαλό ή 120 μέρες στα Σόδομα» του Πιερ Πάολο Παζολίνι, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι «προτάσεις της ημέρας» είτε πρόκειται για τα καλύτερα μετωπικά γυμνά ή για τους πιο καυτούς γλουτούς του Χόλιγουντ.

Λάτρης του Playboy

«Οταν ήμουν έφηβος δεν υπήρχαν πολλές γυμνές γυναίκες στην τηλεόραση, δεν υπήρχε ούτε το Διαδίκτυο, έκλεβα, οπότε, το Playboy του πατέρα μου για να διαβάσω στα κρυφά τον ετήσιο απολογισμό για το σεξ στον κινηματογράφο. Στη συνέχεια, όμως, με την έλευση της καλωδιακής τηλεόρασης, στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το γυμνό κατέκλυσε τη μικρή οθόνη. Και άρχισα να εγγράφω σε βίντεο ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές και να συνθέτω στη συνέχεια διάφορες συλλογές σκηνών, καταγράφοντας τα πάντα λεπτομερώς σε ένα ημερολόγιο», εξήγησε, συνομιλώντας με τον ιταλό δημοσιογράφο.

Με τον καιρό, ο Τζιμ Μακμπράιντ εξελίχθηκε από ερασιτέχνης συλλέκτης γυμνών και ερωτικών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών σκηνών σε ειδήμονα που γνωρίζει πλέον όχι μόνον τις ταινίες, αλλά και την ακριβή στιγμή που εμφανίζονται ημίγυμνες ή εντελώς γυμνές χιλιάδες γυναίκες ηθοποιοί.

Εκείνη την περίοδο εργαζόταν στο χρηματιστήριο του Σικάγου και στα διαλείμματα απαντούσε σε σχετικές ερωτήσεις συναδέλφων του και απέκτησε σταδιακά μεγάλη φήμη σε ολόκληρη την πόλη. «Με προσκαλούσαν σε διάφορες ραδιοφωνικές εκπομπές για να απαντώ στις ερωτήσεις των ακροατών. Δεν ήθελα, όμως, να δηλώνω το πραγματικό όνομά μου και έτσι επινόησα το “Mr. Skin” ώσπου κάποιος μου πρότεινε να μετατρέψω τις γνώσεις μου σε σάιτ», ανέφερε.

Αφότου εγκατέλειψε την επίσημη δουλειά του, αφιερώθηκε ολοκληρωτικά στο Mr. Skin, καταφέρνοντας να στήσει μια υγιή και κερδοφόρα επιχείρηση. «Σήμερα έχουμε 35 εργαζόμενους, εκ των οποίων οι οκτώ είναι πλήρους απασχόλησης. Παρακολουθούν όλες τις νέες ταινίες και όλες τις τηλεοπτικές σειρές και εντοπίζουν όλες τις γυμνές σκηνές τις οποίες στη συνέχεια αναρτούν στη βάση δεδομένων. Στην αρχή έκανα τα πάντα μόνος μου και με τις βιντεοκασέτες η όλη διαδικασία καταγραφής και διάθεσης των σκηνών ήταν πιο δύσκολη. Πλέον όμως εργαζόμαστε καλύτερα λόγω της ψηφιοποίησης των ταινιών, με αποτέλεσμα να είναι καλύτερη και η ποιότητα των βίντεο», σημείωσε.

Για να μην κινδυνεύσει να κατηγορηθεί για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, επιστράτευσε έναν ευφυή δικηγόρο, ο οποίος βρήκε αμέσως τη λύση. «Μου πρότεινε να αρχίσουμε να κρίνουμε και να αξιολογούμε τις γυμνές σκηνές, ώστε να έχουμε το δικαίωμα να τις κοινοποιούμε προς επίρρωση όλων όσα γράφουμε, κατά το πρότυπο των παραδοσιακών κινηματογραφικών κριτικών. Ομως εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για την ποιότητα της ταινίας, απλά περιγράφουμε τις σκηνές και τις βαθμολογούμε», εξήγησε ο Μακμπράιντ.

Η σχέση με την πορνογραφία

Οι περισσότερες από τις δεκάδες χιλιάδες σκηνές που εμπεριέχονται στη βάση δεδομένων του MrSkin.com (το οποίο είναι ακατάλληλο για ανηλίκους) είναι ερωτικές, αλλά υπάρχουν και κάποιες που είναι ξεκάθαρα πορνογραφικές. «Δεν έχω τίποτα εναντίον του πορνό, αλλά στη λίστα του Mr. Skin περιλαμβάνονται αμιγώς σεξουαλικές σκηνές, κυρίως από ταινίες που δημιούργησαν σκάνδαλο όπως το “Nymphomaniac” του Λαρς φον Τρίερ ή το “The Brown Bunny” (του Βίνσεντ Γκάλο), ενώ κάποιες πιο σκληρές σκηνές προέρχονται από ιστορικές παραγωγές όπως το “Deep Throat”. Στόχος του σάιτ δεν είναι η παρακολούθηση σκηνών σεξ μεταξύ αγνώστων αλλά η φαντασίωση με διασημότητες», υπογράμμισε δίχως περιστροφές ο Mr. Skin.

Οσον αφορά την αντίδραση των διάσημων και άσημων πρωταγωνιστριών των χιλιάδων σκηνών που διαθέτει το σάιτ του, ελάχιστες είναι εκείνες που του ζήτησαν τον λόγο. Δεν θέλησε να αποκαλύψει ονόματα, αλλά ανέφερε πως θα μπορούσε να είναι κάποια πρώην ηθοποιός η οποία «συμμετείχε σε νεαρή ηλικία σε μια ερωτική ταινία, αλλά στη συνέχεια ακολούθησε εντελώς διαφορετική πορεία και σήμερα είναι δασκάλα».

Αλλά σε γενικές γραμμές, η αντίδραση τόσο των ηθοποιών όσο και των κινηματογραφικών στούντιο, τα οποία φροντίζουν μάλιστα να αποστέλλουν με δική τους πρωτοβουλία τις όποιες νέες τους παραγωγές στο Mr. Skin, είναι θετική και ο λόγος είναι ξεκάθαρος.

«Από τότε που δημιούργησα το σάιτ, οι γυμνές σκηνές αυξήθηκαν υπέρμετρα, ειδικά στις streaming τηλεοπτικές παραγωγές. Πολλοί αντιλήφθηκαν πως το σεξ προσελκύει θεατές, όπως απέδειξε το “Game of Thrones”, οπότε εμπλουτίζουν με γυμνές και ερωτικές σκηνές τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Πλέον υπάρχουν τόσο πολλές σκηνές, που οι λάτρεις του γυμνού δεν θα κατάφερναν να την παρακολουθήσουν όλες εάν δεν τις συγκεντρώναμε εμείς. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, είναι το γεγονός πως τα τελευταία χρόνια εξίσου με τους άνδρες ενδιαφέρονται και οι γυναίκες».

Επειτα από την παρότρυνση των συνεργατών του, ο Τζιμ Μακμπράιντ δημιούργησε το 2013 το Mr. Man, ένα σάιτ αφιερωμένο στο ανδρικό γυμνό στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, όπου οι λάτρεις του ανδρικού γυμνού σώματος μπορούν να θαυμάσουν μεταξύ άλλων το αγαλματένιο κορμί του Μάικλ Φασμπέντερ στο «Shame» ή τις ερωτικές σκηνές του «Call me by your name». «Οι χρήστες άρχισαν να αυξάνονται μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως οι άνδρες», σημείωσε ο αμερικανός γκουρού του γυμνού στην παγκόσμια τηλεόραση και κινηματογράφο.