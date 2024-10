Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τους νέους κύκλους των δράσεων του προγράμματος Equall – Για μια Κοινωνία Ισότιμων Ανθρώπων

Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει για τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 25 Οκτωβρίου 2024. Παράλληλα, συνεχίζεται και το πρόγραμμα Profession has no Gender για τη σχολική χρονιά 2024 – 2025. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο www.equall.gr

Η Ισότητα των Φύλων αποτελεί έναν από τους πυλώνες του προγράμματος Equall. Σε αυτόν τον πυλώνα εντάσσονται οι ακόλουθες δράσεις που έχουν ως στόχο την υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών:

Women Founders and Makers

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν δημιουργήσει ή επιθυμούν να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα και αναζητούν σχετική επιμόρφωση και εξειδικευμένη υποστήριξη.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (Learning by studying) και β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing), για την ανάπτυξη των οριζόντιων δεξιοτήτων των συμμετεχουσών, την προσωποποιημένη καθοδήγηση και την εμβάθυνση των γνώσεών τους, τόσο μέσω της επικοινωνίας τους με έμπειρους μέντορες που εκπροσωπούν κορυφαίες επιχειρήσεις, όσο και με μηχανές Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (Generative Artificial Intelligence / GenAI).

Επιπρόσθετα, με γνώμονα την προώθηση της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στην επιχειρηματική δραστηριότητα, η Τράπεζα προσφέρει αποκλειστικά για γυναίκες επιχειρηματίες το «Πειραιώς EQUALL 360°», μια ολοκληρωμένη πρόταση προϊόντων και υπηρεσιών, με ειδική τιμολόγηση και προνόμια.

Women Back to Work

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που επιθυμούν να επιστρέψουν δυναμικά στην αγορά εργασίας, είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται επίσης από τα δύο σκέλη: α) Επιμόρφωση (Learning by studying) και β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing)

Women in Agriculture

Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που δραστηριοποιούνται ή σκοπεύουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση στον αγροτικό τομέα.

Το πρόγραμμα είναι τρίμηνης διάρκειας και αποτελείται από τα δύο σκέλη:

α) Επιμόρφωση (Learning by studying) και βιωματική μάθηση. Οι θεματικές που καλύπτει αφορούν στην ψηφιοποίηση του αγρού, την επιχειρηματικότητα και τη μετάβαση προς την πράσινη γεωργία.

β) Δεξιότητες Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης και Μentoring (Learning by doing).

Οι παραπάνω δράσεις Μentoring και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων με την αξιοποίηση της Παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης (GenAI), σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 100mentors. Επιπρόσθετα, οι ενότητες επιμόρφωσης διαμορφώνονται και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή για τις αγρότισσες επιχειρηματίες.

Profession has no Gender

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το The Tipping Point. Απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ανά την Ελλάδα. Στόχος του προγράμματος είναι να ευαισθητοποιήσει τη νέα γενιά όσον αφορά στην επιλογή επαγγέλματος και να καταρρίψει τα κοινωνικά στερεότυπα που αναπαράγονται και λειτουργούν ως τροχοπέδη στις επιλογές των νέων για το επάγγελμα που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες διασυνδέονται με μέντορες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που είναι στερεοτυπικά συνυφασμένα με το διαφορετικό φύλο.

