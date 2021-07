Η Κίνα υπερδύναμη; Απέχει πολύ ακόμη

Ο Τζανλούκα Μερκούρι της Corriere della Sera, ο οποίος προσφάτως παρουσίασε τις θέσεις τού πρωτοστατούντος στη διαδικασία της παγκοσμιοποίησης βρετανικού περιοδικού Economist περί Κίνας, ότι ο «κόκκινος δράκος» είναι ήδη η σούπερ δύναμη αφού έχει υποσκελίσει τις ΗΠΑ στο διεθνές εμπόριο και μάλιστα μέσα στο σπίτι τους, δηλαδή στη Δύση και στις παραδοσιακές σφαίρες επιρροής, επανήλθε με καινούργιο δημοσίευμα που κατά κάποιον τρόπο ανασκευάζει το προηγηθέν.

Απέβη αναγκαία η αναμόχλευση του ζητήματος, αφού προτού «στεγνώσουν τα μελάνια» του Economist ακούστηκε βροντόφωνη απάντηση στο περιοδικό, από το Λονδίνο πάλι: από την καρδιά του Σίτι, η βαριά υπογραφή των Financial Times, ο Γκίντεον Ράχμαν, έβαλε τα πράγματα στη θέση τους: «Ε, όχι και σούπερ δύναμη η Κίνα» απεφάνθη, «πρέπει να φάει πολλά καρβέλια ακόμη…» Ο ίδιος ο ιταλός συντάκτης έγραψε, χαριτωμένα ομολογουμένως, ότι υπάρχουν τύποι που σε ξυπνούν καθώς πας να κοιμηθείς αγκαλιά με τις βεβαιότητές σου, καθώς αρέσκονται «να απλώνουν αγκάθια αμφιβολίας στο στρώμα»…

Ποιο κράτος είναι εξ ορισμού μεγάλη, παγκόσμια δύναμη; Από οικονομική άποψη, όποιο είναι σε θέση να πουλάει τα χρέη του σε τρίτους. Από στρατιωτική, όποιο έχει ισχύ και πέραν των εδαφών του, συνεπώς δύναμη αποτρεπτική ή επιθετική έτοιμη προς χρήση ανά πάσα στιγμή. Οι ΗΠΑ πληρούν τα δύο αυτά στάνταρ. Η Κίνα, αντιθέτως, και αμερικανικό χρέος συνεχίζει να αγοράζει και… μολυβένια στρατιωτάκια έχει στείλει μόνο στο Τζιμπουτί (και είναι αμφίβολο αν μπορεί να στείλει κάπου αλλού). Πώς, λοιπόν, είναι υπερδύναμη. Σε καμία περίπτωση, απέχει παρασάγγας.

Ο Μερκούρι εξήγησε γιατί πρόβαλε «την ηχηρή απόρριψη του δόγματος Μπάιντεν από τον Economist». Εγραψε ότι ο απόλυτος μανιχαϊσμός, η σύγκρουση δημοκρατίας και μονοκομματικής δικτατορίας, βλάπτει τον αγώνα για συνύπαρξη. Επιπλέον μας πληροφόρησε ότι υπεύθυνος για τη διάδοση του… πολεμικού πνεύματος στον νέο Λευκό Οίκο είναι ο Ρας Ντόσι, συγγραφέας του βιβλίου «The Long Game» που αναλύει τα κινεζικά σχέδια περί παγκόσμιας κυριαρχίας.

Logging on for the first time in months to share some exciting news!

My first book, The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order, will be out July 8, 2021. https://t.co/mXOwg2Hw7y

— Rush Doshi (@RushDoshi) June 25, 2021