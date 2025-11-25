Χειρουργείο μετά μουσικής για ταχύτερη ανάρρωση

Η χαλαρωτική μουσική μπορεί να βοηθήσει τους χειρουργημένους ασθενείς να αναρρώσουν καλύτερα.

Αυτό υποδεικνύει μια νέα μελέτη του Ιατρικού Κολεγίου Μαουλάνα Αζάντ και του Νοσοκομείου Λοκ Ναϊάκ στο Νέου Δελχί της Ινδίας. Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Music and Medicine, προσφέρει τις ισχυρότερες ως σήμερα ενδείξεις ότι η μουσική κατά τη διάρκεια της γενικής αναισθησίας μπορεί να μειώσει σε μέτριο αλλά ουσιαστικό βαθμό τις φαρμακευτικές απαιτήσεις – και να βελτιώσει την ανάρρωση των ασθενών.

Το BBC αναφέρει αναφέρει ότι η μελέτη επικεντρώθηκε σε ασθενείς που υποβάλλονταν σε λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή – την τυπική χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης.

Η ομάδα των ερευνητών του Νέου Δελχί ήθελε να ανακαλύψει εάν η μουσική μπορεί να μειώσει τις ποσότητες φαρμάκων που χρειάζονται για την αναισθησία των ασθενών. Μικρότερες δόσεις φαρμάκων σημαίνουν ταχύτερη αφύπνιση, πιο σταθερές ζωτικές ενδείξεις και μειωμένες παρενέργειες μετά την εγχείρηση.

Στην 11μηνη δοκιμή συμμετείχαν 56 ενήλικες, ηλικίας 20 έως 45 ετών, οι οποίοι χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Ολοι οι ασθενείς έλαβαν το ίδιο φαρμακευτικό μείγμα φαρμάκων αναισθησίας αλλά μόνον η μία ομάδα φορούσε ακουστικά που έπαιζαν μουσική στη διάρκεια της χολοκυστεκτομής.

Οι ερευνητές ζήτησαν από τους ασθενείς να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο ορχηστικά κομμάτια – το ένα με φλάουτο και το άλλο με πιάνο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει περιοχές που παραμένουν ενεργές ακόμα και υπό αναισθησία. Η μουσική μπορεί να μην γίνεται άμεσα αντιληπτή, αλλά ακόμα και η έμμεση αίσθησή της μπορεί να οδηγήσει σε ευεργετικά αποτελέσματα, όπως επισημαίνουν οι ερευνητές στο BBC.

Οι ασθενείς που χειρουργήθηκαν με μουσική χρειάστηκαν χαμηλότερες δόσεις προποφόλης και φαιντανύλης (φαρμάκων που χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι). Παρουσίασαν ομαλότερη ανάρρωση, χαμηλότερα επίπεδα στρες, και πιο σταθερή αρτηριακή πίεση κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. «Δεδομένου ότι η ακοή παραμένει ενεργή υπό αναισθησία», γράφουν οι ερευνητές, «η μουσική μπορεί να διαμορφώσει την εσωτερική κατάσταση του εγκεφάλου».

Το BBC αναφέρει ότι η ιδέα ότι το μυαλό κατά την αναισθησία δεν «σβήνει» εντελώς, δεν είναι καινούρια. Σε μελέτες έχουν αναφερθεί περιπτώσεις της λεγόμενης «ενδοεγχειρητικής επίγνωσης», με ασθενείς να ανακαλούν αποσπάσματα από συνομιλίες που άκουγαν κατά τη διάρκεια του χειρουργείου.

Σύμφωνα με το σκεπτικό των ινδών γιατρών, αν ο εγκέφαλος είναι ικανός να αντιλαμβάνεται και να θυμάται αγχωτικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης τότε θα μπορούσε να καταγράψει και θετικές ή παρηγορητικές εμπειρίες, όπως η μουσική.

Ούτε η μουσικοθεραπεία είναι κάτι καινούργιο στην ιατρική. Χρησιμοποιείται εδώ και καιρό στην ψυχιατρική, στην αποκατάσταση μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, και στην φροντίδα ασθενών με άνοια. Αλλά ως τώρα δεν είχε μελετηθεί στο πεδίο της Αναισθησιολογίας και της Χειρουργικής.

Αν μια τόσο απλή εξωτερική παρέμβαση μπορεί να μειώσει τη χρήση των κατασταλτικών φαρμάκων και να επιταχύνει την ανάρρωση έστω και σε μικρό βαθμό, θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο τα νοσηλευτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν ευρύτερα τη χειρουργική ευεξία.

