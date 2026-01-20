Η Ισπανία σε σοκ από την τραγωδία: 40 νεκροί, 43 αγνοούμενοι και 12 τραυματίες σε ΜΕΘ

Στην Ισπανία από σήμερα έχει κηρυχθεί τριήμερο εθνικό πένθος, μετά το φρικτό δυστύχημα το οποίο στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους την Κυριακή, στην Ανδαλουσία.

Το βράδυ της Δευτέρας, 41 τραυματίες συνέχιζαν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία –οι 12 σε μονάδες εντατικής θεραπείας– σύμφωνα με ανακοίνωση των ισπανικών Αρχών.

Ομως ο απολογισμός αυτός, που συμπεριλαμβάνει τέσσερα τραυματισμένα παιδιά, απειλείται να γίνει ακόμη πιο βαρύς, καθώς συνεχίζονταν οι έρευνες στα κουφάρια των δύο τρένων που συγκρούστηκαν κοντά στην Αδαμούθ, περίπου 35 χιλιόμετρα από την Κόρδοβα.

Σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν να εντοπίσουν αν τυχόν υπήρχαν ακόμη πτώματα στα βαγόνια.

Η δημόσια αρχή για την αντιμετώπιση καταστροφών (CID) ανέφερε σε ανακοίνωσή της χθες το βράδυ ότι έχουν γίνει 43 αναφορές για εξαφανίσεις από πλευράς συγγενών θυμάτων. Μεταξύ όσων ανασύρθηκαν, έχουν γίνει πέντε αναγνωρίσεις με νεκροψίες-νεκροτομές, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο πρόεδρος της περιφέρειας της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, εκτίμησε πως οι Αρχές θα είναι σε θέση να πουν «με βεβαιότητα» ποιος είναι ο αριθμός των θυμάτων μέσα στις «επόμενες 24 ως 48 ώρες».

Εκτροχιασμός και σφοδρή σύγκρουση

Την Κυριακή στις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), δυο τρένα υψηλής ταχύτητας που κινούνταν προς αντίθετες κατευθύνσεις σε παρακείμενες σιδηροτροχιές συγκρούστηκαν, ενώ μετέφεραν κάπου 500 επιβάτες συνολικά.

Αιτία: συρμός της Iryo —ιδιωτικής σιδηροδρομικής εταιρείας, θυγατρικής του ιταλικού κρατικού ομίλου Ferrovie dello Stato (Trenitalia), που διακρατεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου της— εκτροχιάστηκε και βαγόνια του πέρασαν στις κοντινές σιδηροτροχιές, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω τους συρμός της Renfe, της ισπανικής δημόσιας σιδηροδρομικής εταιρείας.

Τέσσερα βαγόνια του συρμού της Renfe εκτροχιάστηκαν εντελώς και ανατράπηκαν, ενώ δύο από αυτά συνετρίβησαν από τη σύγκρουση.

Σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων βρισκόταν ο συρμός της Iryo, με τα περισσότερα βαγόνια ακόμη στις ράγες, αλλά τα δυο τελευταία γερμένα στο πλάι.

«Απόλυτη διαφάνεια»

Στην Αδαμούθ, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ υποσχέθηκε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους ότι τα ευρήματα της έρευνας για τα αίτια και τις περιστάσεις της τραγωδίας θα δημοσιοποιηθούν με «απόλυτη διαφάνεια», ότι θα αποκαλυφθεί «η αλήθεια».

Ως αυτό το στάδιο ο υπουργός Μεταφορών Οσκαρ Πουέντε αναφέρεται σε «πολύ παράξενο» δυστύχημα, που έγινε σε ευθεία και σε τμήμα των σιδηροτροχιών που συντηρήθηκε και εκσυγχρονίστηκε πρόσφατα.

«Το ανθρώπινο λάθος έχει πρακτικά αποκλειστεί», τόνισε ο πρόεδρος της Renfe, ο Αλβαρο Φερνάντες Ερέδια, στη δημόσια ραδιοφωνία RNE. Η καταστροφή οφειλόταν είτε στον συρμό της Iryo, ή «σε πρόβλημα της υποδομής», πρόσθεσε.

Σε αυτό το τμήμα των σιδηροτροχιών η ταχύτητα περιορίζεται στα 250 χιλιόμετρα την ώρα και δεν θεωρείται ότι ήταν η αιτία της καταστροφής, είπε ο ίδιος, διευκρινίζοντας πως ο ένας συρμός κινείτο με 205 χιλιόμετρα ανά ώρα και ο άλλος με 210 χ.α.ώ. όταν έγινε το δυστύχημα.

Η επανέναρξη των σιδηροδρομικών δρομολογίων που συνδέουν τη Μαδρίτη με μεγάλες πόλεις της Ανδαλουσίας αναμένεται πως θα γίνει «στις 2 Φεβρουαρίου», με δεδομένες τις ζημιές στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών.

Στις σιδηροτροχιές η αιτία;

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι ειδικοί που έσπευσαν στο σημείο του δυστυχήματος είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό.

Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να τη χρησιμοποιούν.

Συνδικάτο των ισπανών μηχανοδηγών είχε προειδοποιήσει τον περασμένο Αύγουστο με επιστολή του στη σιδηροδρομική εταιρεία ADIF για σοβαρή φθορά σε σιδηρογραμμές που χρησιμοποιούν οι αμαξοστοιχίες υψηλής ταχύτητας, περιλαμβανομένης αυτής στην οποία σημειώθηκε το τρομακτικό δυστύχημα, την Κυριακή.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News