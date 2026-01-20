Αllwyn: Εξαγορά της αμερικανικής PrizePicks έναντι $1,53 δισ.

Την ολοκλήρωση της συμφωνίας για την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου στην PrizePicks ανακοίνωσε η Allwyn International AG.

Συγκεκριμένα, η Allwyn απέκτησε το 62,3% της PrizePicks, της κορυφαίας πλατφόρμας daily fantasy sports στη Βόρεια Αμερική, έναντι τιμήματος 1,533 δισ. δολαρίων, ποσό που τελεί υπό τις συνήθεις μεταγενέστερες προσαρμογές και δεν περιλαμβάνει τυχόν αποδόσεις βάσει απόδοσης (earnouts). Κατά το κλείσιμο της συναλλαγής, η PrizePicks δεν είχε εκκρεμή δάνεια ή άλλες χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις.

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η PrizePicks δραστηριοποιείται σε αγορές υψηλής ανάπτυξης και θεωρείται ιδιαίτερα συμπληρωματική προς το χαρτοφυλάκιο της Allwyn. Η επένδυση εντάσσεται στο στρατηγικό όραμα της Allwyn να εξελιχθεί σε κορυφαίο παγκόσμιο όμιλο gaming και ψυχαγωγίας.

Από την αρχική ανακοίνωση της συμφωνίας, στις 22 Σεπτεμβρίου 2025, η PrizePicks συνέχισε με επιτυχία την αναπτυξιακή της πορεία. Τον Νοέμβριο λάνσαρε ρυθμιζόμενες αγορές προβλέψεων, επεκτείνοντας την παρουσία της σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ. Ως φορέας ψυχαγωγίας εγγεγραμμένος ως Futures Commission Merchant στην National Futures Association, η εταιρεία διαθέτει ισχυρές βάσεις για υπεύθυνη και βιώσιμη κλιμάκωση.

Παράλληλα, η εφαρμογή της PrizePicks εμπλουτίστηκε με νέες λειτουργίες. Το Team Picks επιτρέπει προβλέψεις βάσει ομαδικών αποτελεσμάτων αντί ατομικών επιδόσεων παικτών και είναι διαθέσιμο σε 30 πολιτείες και στην Περιφέρεια της Κολούμπια, ενώ το Culture Picks δίνει τη δυνατότητα προβλέψεων σε δημοφιλή πολιτιστικά και ψυχαγωγικά γεγονότα, με παρουσία σε 48 πολιτείες και στην Ουάσινγκτον D.C. Επιπλέον, οι συνεργασίες με τις Kalshi και Polymarket ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στον αναδυόμενο τομέα των prediction markets.

Με την παγκόσμια εμβέλεια και την επιχειρησιακή τεχνογνωσία της Allwyn, η PrizePicks αναμένεται να διατηρήσει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση με τους χρήστες της.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που στηρίζουμε και συμμετέχουμε στην επόμενη φάση ανάπτυξης της PrizePicks. Η επένδυση αυτή ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία μας στις Ηνωμένες Πολιτείες και προωθεί τη στρατηγική μας για τη δημιουργία μιας διαφοροποιημένης παγκόσμιας πλατφόρμας ψυχαγωγίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Allwyn, Robert Chvatal.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της PrizePicks, Mike Ybarra, χαρακτήρισε τη συμφωνία «καθοριστική στιγμή» για την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι η κλίμακα και η μακροπρόθεσμη προσέγγιση της Allwyn αποτελούν ιδανική βάση για περαιτέρω εξέλιξη και καινοτομία.

Ο ιδρυτής και μέλος του Δ.Σ. της PrizePicks, Adam Wexler, υπογράμμισε ότι η συνεργασία βασίζεται σε κοινή φιλοσοφία με επίκεντρο τον χρήστη, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για τη συνέχεια της καινοτομίας στον χώρο των αθλητικών και πολιτιστικών προβλέψεων.

